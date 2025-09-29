Horoscope 29/9 - 5/10: Xử Nữ trên đà thăng tiến, Thiên Bình thay đổi phong cách

HHTO - Sức mạnh lớn nhất của 12 chòm sao không phải là không bao giờ rơi xuống mà là khả năng đứng dậy mỗi khi gặp thất bại.

Sư Tử

Tuần này, Sư Tử sẽ trải qua những ngày tràn đầy vinh quang khi tài năng và nỗ lực cuối cùng được công nhận một cách xứng đáng. Một dự án sáng tạo hoặc ý tưởng đột phá của bạn sẽ nhận được sự quan tâm từ cấp trên hoặc đối tác quan trọng.

Trong tình cảm, bạn trở thành tâm điểm và có thể nhận được nhiều lời tỏ tình. Tuy nhiên, hãy chọn lựa kỹ càng thay vì bị cuốn theo sự hào nhoáng bề ngoài. Các cặp đôi nên tránh tranh cãi về vấn đề tiền bạc hoặc thói quen sinh hoạt. Sức khỏe tốt nhưng cần kiểm soát việc ăn uống quá độ trong các buổi tiệc tùng. Đây cũng là tuần tuyệt vời để đầu tư vào việc chăm sóc ngoại hình và phong cách cá nhân.

Xử Nữ

Xử Nữ bước vào một tuần đầy ý nghĩa khi những nỗ lực cần mẫn trong thời gian qua bắt đầu cho thấy kết quả rõ ràng. Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề của bạn sẽ được đánh giá cao, có thể dẫn đến cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương.

Trong tình cảm, bạn học cách bày tỏ cảm xúc một cách tự nhiên hơn, giúp mối quan hệ trở nên gần gũi và chân thật hơn. Người độc thân có thể tìm thấy tình yêu ở nơi làm việc hoặc trong các hoạt động học tập, nghiên cứu. Sức khỏe ổn định nhưng cần chú ý đến tư thế ngồi làm việc để tránh đau lưng, cổ hay vai. Cuối tuần nên dành thời gian cho những sở thích cá nhân.

Thiên Bình

Khác với những tuần trước khi Thiên Bình còn phân vân giữa các lựa chọn, giờ đây bạn có thể nhìn thấy rõ ràng con đường phù hợp nhất. Một đề xuất hợp tác hoặc quan hệ đối tác mới sẽ xuất hiện, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Khả năng ngoại giao và hòa giải của bạn sẽ được trọng dụng trong việc giải quyết các tranh chấp hoặc xung đột.

Trong tình cảm, đây là thời điểm lý tưởng để củng cố các mối quan hệ hiện tại hoặc bắt đầu một tình yêu mới dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau. Những người đã có đối tác có thể có những quyết định quan trọng. Sức khỏe cải thiện đáng kể nhờ việc duy trì lối sống cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Đây cũng là tuần tốt để thay đổi kiểu tóc, phong cách thời trang hay trang trí lại không gian sống.

Bọ Cạp

Bọ Cạp sẽ trải qua một tuần đầy những chuyển biến mạnh mẽ khi những bí mật hoặc thông tin quan trọng được tiết lộ. Một tình huống phức tạp trong công việc sẽ được sáng tỏ, giúp bạn hiểu rõ vị trí của mình và đưa ra quyết định đúng đắn. Khả năng nghiên cứu sâu và phát hiện ra những điều ẩn giấu sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh quan trọng.

Trong tình cảm, bạn có thể phát hiện ra những khía cạnh mới về người bạn đời, giúp mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn hoặc ngược lại, nhận ra sự không tương thích cơ bản. Người độc thân nên cẩn trọng với những mối quan hệ bí mật hoặc phức tạp. Tuần này rất phù hợp để thực hiện các liệu pháp detox hoặc thay đổi chế độ dinh dưỡng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo