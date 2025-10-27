Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Horoscope 27/10 - 2/11: Xử Nữ cẩn thận trong giao dịch, Bọ Cạp thắt chặt chi tiêu

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tuần mới mở ra năng lượng thay đổi mạnh mẽ giúp 12 cung hoàng đạo tiến gần hơn tới ước mơ và tìm lại cảm hứng trong học tập, công việc và tình cảm.

Sư Tử

a9abe156035ed506da57bac1d95d2a14.jpg

Tuần này, Sư Tử tỏa sáng hơn bao giờ hết. Nỗ lực trước đó của bạn đang bắt đầu được ghi nhận và đánh giá cao. Công việc diễn tiến thuận lợi, bạn có cơ hội thể hiện năng lực lãnh đạo và tinh thần chủ động. Hãy giữ thái độ chân thành và không nên quá tự mãn để duy trì mối quan hệ hài hòa.

Trong tình cảm, sự ấm áp và tự tin giúp bạn thu hút người khác. Tài chính ổn định, bạn có thể bắt đầu kế hoạch tiết kiệm dài hạn. Sức khỏe tốt, chỉ cần chú ý tránh làm việc quá sức.

Xử Nữ

563157081816aace3cd679b4133975e4.jpg

Xử Nữ trong tuần này nên dành thời gian rà soát lại công việc và sắp xếp lại kế hoạch cá nhân. Sự chỉn chu và tỉ mỉ của bạn sẽ giúp giải quyết tốt những vấn đề tồn đọng. Trong tình cảm, nếu có điều chưa nói ra thì đây là lúc thích hợp để chia sẻ thẳng thắn, điều đó sẽ khiến mối quan hệ trở nên bền chặt hơn.

Tài chính khá ổn, nhưng bạn cần chú ý tới các chi tiết nhỏ trong giao dịch hoặc hợp đồng. Sức khỏe ở mức tốt, hãy cho phép mình nghỉ ngơi hợp lý và thưởng thức những niềm vui nhỏ để nạp lại năng lượng.

Thiên Bình

147fe102ed1d13a43f129140ab63f064.jpg

Thiên Bình đón nhận tuần mới với nhiều năng lượng tích cực. Bạn trở nên cuốn hút và tự tin hơn, được nhiều người xung quanh yêu quý và lắng nghe. Trong công việc, sự hợp tác và chia sẻ sẽ mở ra nhiều cơ hội mới. Nếu bạn đang có ý định thay đổi phong cách hoặc bắt đầu dự án cá nhân thì đây là thời điểm thuận lợi.

Trong tình cảm, bạn cảm nhận rõ hơn giá trị của bản thân. Tài chính có dấu hiệu cải thiện nhẹ, giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn. Sức khỏe ổn định, hãy duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn.

Bọ Cạp

db9c5fc72e60f1320b27752f77bbae39.jpg

Tuần này, Bọ Cạp có xu hướng muốn sống chậm lại để nhìn sâu hơn vào những điều đang diễn ra. Bạn có thể phát hiện ra hướng đi mới khi dám thay đổi cách tiếp cận công việc. Trong chuyện tình cảm, cảm xúc chân thật và sự cởi mở sẽ giúp bạn kết nối với người ấy một cách tự nhiên.

Tài chính cần được quản lý chặt chẽ, tránh để cảm xúc chi phối các quyết định chi tiêu. Sức khỏe tốt nếu bạn biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, đừng quên dành thời gian cho những thú vui giúp tâm trí thư giãn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

4ae1b6a4-f78c-44a3-86bd-1ba70b034615.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#12 chòm sao #Xử Nữ #Bọ Cạp #tài chính #cung hoàng đạo #tình cảm #công việc

