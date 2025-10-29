Tarot tuần này: Thiên Yết có thử thách kìm nén, Ma Kết không nên buông thả

HHTO - Bài Tarot tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào không nên nhún nhường, cung nào cần sẵn sàng cho tương lai sắp tới và thay đổi cái cũ nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình sẽ có một tuần ổn định. Không phải vì không có biến động hoặc sự kiện gì diễn ra nhiều mà bởi Thiên Bình đủ sức kiểm soát mọi thứ bởi sự nhẫn nại và bình tĩnh. Kinh nghiệm xử lý vấn đề trước đây giúp cho lĩnh vực mà Thiên Bình muốn làm sẽ gặt hái thành công.

Thời gian tới Thiên Bình sẽ đón nhận nguồn năng lượng mới với sự thay đổi, vì vậy bây giờ là thời điểm để Thiên Bình có thể dọn dẹp một cách từ từ những thứ không cần thiết hoặc đến hạn cần xử lý. Nếu không, sẽ tới một lúc mọi thứ quá tải và người cần chịu trách nhiệm vì đã để mọi thứ dồn lại và tắc nghẽn chính là bản thân Thiên Bình đó.

Thiên Yết

Giai đoạn tuần này, Thiên Yết có khả năng “đụng độ” với một ai đó luôn tự cho mình đúng, khoe khoang, không tiếp thu ý kiến của người khác và muốn được chú ý, là tâm điểm. Thiên Yết nên giữ bình tĩnh và tốt nhất là không khích bác để tránh “đổ thêm dầu vào lửa”.

Đôi khi Thiên Yết vô tình bị “đâm chọt” thì cũng khó lòng kìm nén cảm xúc của bản thân. Nhưng chính sự kìm nén khỏi những điều không nên trong tuần này sẽ thử thách giới hạn sức mạnh nội tâm của Thiên Yết. Sự trân trọng, nể phục và được đánh giá cao sẽ dành cho bạn.

Nhân Mã

Nhân Mã đang trên đà chinh phục những thử thách lớn hoặc những dấu mốc lớn trong chặng đường của mình. Nhân Mã hãy biết rằng mình đang leo lên những nấc thang của sự phát triển. Không nỗ lực nào trong giai đoạn này là thừa thãi.

Nhân Mã đang nhận được sự ủng hộ từ những người thân xung quanh. Ngoài ra Nhân Mã sẽ được chỉ điểm, cảnh báo về những khía cạnh nào đó trong tương lai gần để có thể sớm xử lý nó ngay từ bây giờ.

Ma Kết

Ma Kết cần chú ý nhiều hơn đến những vấn đề tài chính trong giai đoạn này. Đặc biệt là khi Ma Kết có thể cảm thấy chán chường và chi tiêu để mua lại những niềm vui thoáng qua. Điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới nguồn tài chính, hoặc đôi khi đang có những lỗ hổng rò rỉ trong vấn đề chi tiêu mà Ma Kết cũng nên rà soát lại.

Việc cảm thấy hoang mang mất định hướng hoặc thiếu kết nối với bản thân có thể là một trong những nguyên do khiến Ma Kết tìm đến những niềm vui ngắn hạn và "độc hại" ở bên ngoài. Niềm vui đích thực cũng sẽ đến trong tuần này, Ma Kết cần biết cách phân biệt và điều hướng, làm việc với bản thân.

Bảo Bình

Bảo Bình có thể ở trong một giai đoạn không thuận lợi hoặc đôi khi là cảm thấy đau lòng. Nhưng những nỗi đau này có thể sẽ sớm vơi đi nhờ việc Bảo Bình sẽ lại tìm thấy và cảm thấy tình yêu, sự quan tâm trong cuộc sống.

Một ai đó có thể khiến Bảo Bình làm điều mình không muốn. Bảo Bình có thể không vui, không nguyện ý nhưng tình huống có thể khó xử lý trọn vẹn, đặc biệt là khi đối phương khá kiêu ngạo về vị trí của mình. Đôi khi đây là vấn đề trong công việc và Bảo Bình là cấp dưới chẳng hạn.

Song Ngư

Song Ngư cần thích nghi linh hoạt, nhạy bén trong tuần này, cương nhu đúng lúc, đúng thời điểm. Miễn là không đụng chạm tới những ranh giới mà Song Ngư tự đề ra cho bản thân, sự linh hoạt này sẽ giúp Song Ngư ứng phó mọi thứ thuận lợi hơn và thực ra không quá khó khăn.

Song Ngư cảm nhận được niềm vui, cảm hứng làm việc, niềm hạnh phúc, tình yêu, sự lãng mạn trong tuần này. Một vài Song Ngư có tín hiệu bắt đầu câu chuyện tình cảm mới, xây dựng một kế hoạch mới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo