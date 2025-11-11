Vượt qua giai đoạn thanh lọc: Cự Giải đừng kìm nén, Kim Ngưu học cách bình tĩnh

HHTO - Tháng 11 là giai đoạn vũ trụ “thanh lọc năng lượng”, buộc mỗi người phải nhìn sâu vào bên trong. Cự Giải, Thiên Bình, Kim Ngưu... là những chòm sao nhận khá nhiều thử thách.

Cự Giải

Cự Giải - cung hoàng đạo nhạy cảm bậc nhất sẽ trải qua tháng 11 đầy biến động khi năng lượng nước của Bọ Cạp kích hoạt cảm xúc sâu thẳm trong bạn. Những ký ức cũ, mối quan hệ chưa giải quyết hoặc tổn thương cảm xúc có thể trồi lên, khiến bạn dễ rơi vào tâm trạng bất an hoặc quá nhạy cảm.

Lời khuyên: Đừng cố kìm nén cảm xúc, nhưng cũng đừng để chúng điều khiển bạn. Viết nhật ký, chia sẻ với người đáng tin, hoặc thiền định sẽ giúp bạn “xả” năng lượng một cách lành mạnh.

Thiên Bình

Thiên Bình bước vào tháng 11 với nhiều thử thách trong các mối quan hệ. Khi Mặt Trời rời cung bạn để tiến vào Bọ Cạp, năng lượng chuyển từ nhẹ nhàng sang sâu sắc, buộc bạn phải nhìn thẳng vào những mâu thuẫn hoặc điều chưa rõ ràng. Đặc biệt, trăng tròn Song Tử ngày 24/11 có thể khiến một bí mật bị tiết lộ hoặc một mối quan hệ đi đến bước ngoặt.

Lời khuyên: Đừng cố làm vừa lòng tất cả. Hãy thành thật về cảm xúc của mình và đặt giới hạn rõ ràng trong các kết nối.

Kim Ngưu

Tháng 11 là giai đoạn “đối cung” của Kim Ngưu khi Mặt Trời chiếu trực tiếp từ Bọ Cạp - cung đối diện. Điều này khiến bạn dễ cảm thấy áp lực, bị soi xét hoặc phải đối diện với vấn đề trong mối quan hệ thân thiết. Ngoài ra, những vấn đề liên quan đến tài chính, chi tiêu hoặc đầu tư có thể nổi bật, buộc bạn phải đưa ra quyết định dứt khoát. Đừng để cảm xúc chi phối tiền bạc hoặc đưa ra lựa chọn vội vàng.

Lời khuyên: Giữ sự ổn định là chìa khóa của bạn, nhưng tháng này cần thêm sự linh hoạt. Hãy lắng nghe người khác và điều chỉnh kế hoạch nếu cần.

Song Ngư

Với Song Ngư, tháng 11 là thời điểm cảm xúc và trực giác trở nên mạnh mẽ đến mức quá tải. Năng lượng nước từ Bọ Cạp khiến bạn nhạy cảm gấp đôi, dễ “hấp thụ” tâm trạng của người khác. Điều này giúp bạn đồng cảm hơn, nhưng cũng dễ khiến bạn mệt mỏi, hoang mang hoặc mất phương hướng. Khi Sao Hỏa tiến vào Nhân Mã, sự xung đột giữa mơ mộng và thực tế càng rõ rệt, khiến bạn khó tập trung.

Lời khuyên: Học cách tách biệt cảm xúc của bản thân với người khác. Thiền, yoga hoặc viết ra điều bạn cảm nhận mỗi ngày sẽ giúp bạn giữ được sự sáng suốt.

Bọ Cạp

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng ngay cả Bọ Cạp cũng không tránh khỏi sự thử thách trong “mùa của mình”. Khi Mặt Trời ở trong cung Bọ Cạp, bạn được tiếp thêm năng lượng mạnh mẽ, nhưng cũng phải đối diện với sự mất mát, tổn thương. Thêm vào đó, trăng gần tròn đầu tháng và trăng tròn cuối tháng sẽ chiếu rọi những điều bạn cần buông bỏ để tái sinh thật sự.

Lời khuyên: Đừng chống lại sự thay đổi - đó chính là món quà mà mùa của bạn mang đến. Càng buông, bạn càng thấy mình mạnh mẽ hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo