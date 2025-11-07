Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mùa Bọ Cạp: Bạch Dương đối diện với nỗi sợ, Ma Kết nên chia sẻ gánh nặng

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
HHTO - Mùa Bọ Cạp không hứa hẹn êm đềm, nhưng luôn mang lại sự thật. Tháng 11 này, hãy để bản thân được "tái sinh", dù chỉ trong một suy nghĩ hay một quyết định.

Bạch Dương

Biểu tượng chòm sao - DoodleByMeg (4).jpg

Mùa Bọ Cạp khiến Bạch Dương phải nhìn sâu hơn vào những điều bạn thường né tránh cảm xúc, sự tổn thương, hoặc những giới hạn bên trong. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, hãy cho phép mình yếu đuối và thành thật. Khi bạn dám đối diện, nỗi sợ sẽ mất đi quyền lực.

Kim Ngưu

Biểu tượng chòm sao - DoodleByMeg (1).jpg

Với Kim Ngưu, mùa Bọ Cạp chiếu sáng khu vực tình cảm và hợp tác. Những mối quan hệ độc hại hoặc không cân bằng có thể lộ rõ. Hãy nhìn vào cách bạn cho đi và nhận lại – đó chính là bài học mà vũ trụ đang gửi đến.

Song Tử

doodle-by-meg-gemini-symbol_large.jpg

Năng lượng sâu sắc của Bọ Cạp khiến Song Tử vốn lý trí buộc phải chậm lại. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, hoặc thấy rõ điều gì đó đang cạn kiệt trong mình. Đây là lúc để nghỉ ngơi, thanh lọc, và đặt lại thói quen sống.

Cự Giải

Biểu tượng chòm sao - DoodleByMeg (5).jpg

Mùa Bọ Cạp thổi bùng cảm xúc trong Cự Giải, giúp bạn kết nối lại với đam mê đã bị quên lãng. Dù trong tình yêu hay công việc, bạn sẽ thấy trái tim mình sôi nổi và chân thành hơn. Đừng sợ thể hiện tình cảm, vũ trụ đang ủng hộ bạn.

Sư Tử

Biểu tượng chòm sao - DoodleByMeg (7).jpg

Thời gian này khiến Sư Tử nhìn lại gia đình, quá khứ và những ký ức chưa được chữa lành. Dù đôi khi hơi nặng nề, đây là cơ hội để hàn gắn và chấm dứt những tổn thương cũ. Khi gốc rễ vững, bạn sẽ tỏa sáng tự nhiên hơn bao giờ hết.

Xử Nữ

Biểu tượng chòm sao - DoodleByMeg (2).jpg

Xử Nữ thường giữ trong lòng quá nhiều, nhưng mùa Bọ Cạp khuyến khích bạn mở lòng. Những cuộc trò chuyện sâu sắc, chân thành sẽ giúp bạn tìm lại niềm tin vào con người. Khi bạn dám nói ra điều thật lòng, bạn không còn cô đơn.

Thiên Bình

Biểu tượng chòm sao - DoodleByMeg (8).jpg

Sau mùa của chính mình, Thiên Bình bước vào giai đoạn nhìn lại giá trị cá nhân và tài chính. Bạn có đang cho đi quá nhiều mà không nhận lại điều tương xứng? Hãy học cách trân trọng công sức của mình và biết đủ.

Bọ Cạp

Biểu tượng chòm sao - DoodleByMeg (11).jpg

Đây là mùa của bạn – thời điểm để Bọ Cạp lột bỏ lớp vỏ cũ và trở lại với năng lượng thật sự. Dù bạn có trải qua biến động hay mất mát, tất cả đều là bước đệm cho một khởi đầu mới rực rỡ hơn.

Nhân Mã

Biểu tượng chòm sao - DoodleByMeg (10).jpg

Trước khi Mặt Trời tiến vào cung của bạn, mùa Bọ Cạp đưa Nhân Mã vào giai đoạn tĩnh lặng và nội chiếu. Bạn có thể thấy mình muốn rút lui, suy ngẫm về quá khứ. Đừng sợ cô đơn, đó là lúc tâm hồn bạn đang được “reset” để sẵn sàng bay xa.

Ma Kết

Biểu tượng chòm sao - DoodleByMeg (6).jpg

Mùa Bọ Cạp khiến Ma Kết nhận ra rằng, không phải lúc nào bạn cũng cần mạnh mẽ. Sự hỗ trợ từ bạn bè hoặc cộng đồng sẽ giúp bạn tiến xa hơn nhiều so với khi đơn độc. Đừng ngại chia sẻ gánh nặng, yêu cầu giúp đỡ cũng là một hành động can đảm.

Bảo Bình

Biểu tượng chòm sao - DoodleByMeg (3).jpg

Mùa Bọ Cạp chiếu sáng khu vực sự nghiệp, khiến Bảo Bình suy nghĩ sâu về con đường mình đang đi. Có thể bạn sẽ cảm thấy thôi thúc thay đổi, hoặc nhận ra rằng ước mơ cũ không còn phù hợp. Hãy để trực giác dẫn đường, nó đang chỉ cho bạn hướng đúng.

Song Ngư

Biểu tượng chòm sao - DoodleByMeg (5).jpg

Với Song Ngư, mùa Bọ Cạp mở ra hành trình tâm linh mạnh mẽ. Bạn có thể tìm thấy niềm tin mới, hoặc học cách nhìn mọi chuyện bằng góc độ sâu sắc hơn. Khi buông bỏ nỗi sợ và mở lòng, phép màu sẽ đến, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

4ae1b6a4-f78c-44a3-86bd-1ba70b034615.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#Mùa Bọ Cạp #Chòm sao #Cung hoàng đạo #Đối diện nỗi sợ #Phát triển bản thân

