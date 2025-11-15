Hơn 5,7 triệu người trưởng thành ở Việt Nam mắc đái tháo đường

TPO - Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Liên đoàn các Hội Nội tiết Đông Nam Á lần thứ 23, được tổ chức tại Đà Nẵng ngày 15/11.

Với chủ đề “Bệnh nội tiết, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa và công nghệ số”, sự kiện quy tụ hơn 500 đại biểu quốc tế và hơn 1.200 đại biểu trong nước, bao gồm các giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu khu vực và thế giới.

GS.TS.BS. Trần Hữu Dàng cho hay hội nghị hướng đến tầm nhìn mới - nơi y học và công nghệ song hành vì sức khỏe cộng đồng.

Theo thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF), hiện có hơn 589 triệu người trưởng thành trên thế giới đang sống chung với bệnh đái tháo đường, và con số này dự kiến sẽ tăng lên 853 triệu người vào năm 2050.

Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa đã tăng gấp ba lần trong 20 năm qua, với ước tính hơn 5,7 triệu người trưởng thành mắc bệnh, trong đó gần một nửa chưa được chẩn đoán. Cùng với đó, các bệnh lý tuyến giáp, béo phì, rối loạn lipid máu và hội chứng chuyển hóa đang ngày càng phổ biến, tạo nên gánh nặng lớn cho hệ thống y tế và xã hội.

GS.TS.BS. Trần Hữu Dàng – Chủ tịch Liên đoàn các Hội Nội tiết Đông Nam Á, Chủ tịch Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam cho hay, hội nghị lần này sẽ tập trung vào các chủ đề quan trọng như: ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết – đái tháo đường; đào tạo, hợp tác đa quốc gia cho thế hệ bác sĩ, nhà khoa khoa học trẻ trong kỷ nguyên số… “Chúng tôi kỳ vọng hội nghị năm nay sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, và ứng dụng các thành tựu công nghệ để cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Đông Nam Á trong kỷ nguyên số”, ông nói.

Ngoài ra, các đại biểu cũng tham gia nhiều báo cáo đáng chú ý như: chỉ số đa gen tích hợp cải thiện dự đoán bệnh đái tháo đường típ 2 ở Việt Nam; nghiên cứu các đột biến gen ở bệnh nhân đái tháo đường; bệnh đái tháo đường sau ghép gan; giới thiệu một số thuốc mới điều trị bệnh đái tháo đường, điều trị bệnh béo phì…