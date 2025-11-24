Hơn 130 xe tải xuất hiện bất thường tại căn cứ không quân chiến lược Engels-2 của Nga

TPO - Hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy hơn 130 xe tải xuất hiện dày đặc tại căn cứ không quân chiến lược Engels-2 của Nga, làm dấy lên nhiều câu hỏi về mục đích sử dụng cũng như mối liên quan của chúng tới hoạt động của máy bay ném bom.

Theo trang tin quân sự Militarny, 137 phương tiện được ghi nhận tập trung gần một máy bay vận tải An-12 tại căn cứ không quân chiến lược Engels-2 của Nga. Hiện chưa có xác nhận chính thức về vai trò và chức năng của hoạt động này.

137 xe tải hiện diện tại căn cứ không quân Nga.

Một số nhà phân tích cho rằng các phương tiện này có thể phục vụ hoạt động hậu cần, hỗ trợ cho lực lượng hàng không tầm xa đồn trú tại căn cứ, bao gồm các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS xuất hiện tại căn cứ Engels-2.

Theo dữ liệu quan sát ghi nhận, từ tháng 10/2025 đến nay, căn cứ Engels-2 liên tục được mở rộng. Các đội thi công đang đổ bê tông ở khu vực phía bắc sân bay, sau khi hoàn tất nhiều hạng mục tương tự quanh phía nam vào cuối tháng 9. Đáng chú ý, các dấu vết đào đắp mới hé lộ Nga đang triển khai dự án xây dựng thêm 12 vị trí đỗ máy bay tại căn cứ này.

Engels-2 là một trong những căn cứ quan trọng nhất của lực lượng hàng không chiến lược Nga, nơi thường xuyên vận hành các máy bay Tu-95MS, Tu-160 và từng ghi nhận sự xuất hiện của Su-34, Su-35. Giới phân tích cho rằng việc mở rộng có thể nhằm tăng khả năng phân tán lực lượng và hỗ trợ nhiều nền tảng tấn công tầm xa hơn.