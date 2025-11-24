Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Hơn 130 xe tải xuất hiện bất thường tại căn cứ không quân chiến lược Engels-2 của Nga

Quỳnh Như

TPO - Hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy hơn 130 xe tải xuất hiện dày đặc tại căn cứ không quân chiến lược Engels-2 của Nga, làm dấy lên nhiều câu hỏi về mục đích sử dụng cũng như mối liên quan của chúng tới hoạt động của máy bay ném bom.

Theo trang tin quân sự Militarny, 137 phương tiện được ghi nhận tập trung gần một máy bay vận tải An-12 tại căn cứ không quân chiến lược Engels-2 của Nga. Hiện chưa có xác nhận chính thức về vai trò và chức năng của hoạt động này.

nb.jpg
137 xe tải hiện diện tại căn cứ không quân Nga.

Một số nhà phân tích cho rằng các phương tiện này có thể phục vụ hoạt động hậu cần, hỗ trợ cho lực lượng hàng không tầm xa đồn trú tại căn cứ, bao gồm các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160.

nb2.jpg
nb1.jpg
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS xuất hiện tại căn cứ Engels-2.

Theo dữ liệu quan sát ghi nhận, từ tháng 10/2025 đến nay, căn cứ Engels-2 liên tục được mở rộng. Các đội thi công đang đổ bê tông ở khu vực phía bắc sân bay, sau khi hoàn tất nhiều hạng mục tương tự quanh phía nam vào cuối tháng 9. Đáng chú ý, các dấu vết đào đắp mới hé lộ Nga đang triển khai dự án xây dựng thêm 12 vị trí đỗ máy bay tại căn cứ này.

Engels-2 là một trong những căn cứ quan trọng nhất của lực lượng hàng không chiến lược Nga, nơi thường xuyên vận hành các máy bay Tu-95MS, Tu-160 và từng ghi nhận sự xuất hiện của Su-34, Su-35. Giới phân tích cho rằng việc mở rộng có thể nhằm tăng khả năng phân tán lực lượng và hỗ trợ nhiều nền tảng tấn công tầm xa hơn.

Quỳnh Như
#Xung đột Nga-Ukraine #Engels-2 #xe tải #máy bay chiến lược #Tu-95MS #Tu-160 #hậu cần #căn cứ không quân

Xem thêm

Cùng chuyên mục