Hôm nay, tổng hợp luyện lần 1 Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

TPO - 20h ngày 21/8 sẽ tiến hành Tổng hợp luyện lần 1 lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành (Lễ kỷ niệm) vào 6h30 ngày 2/9.

Theo Ban Tổ chức, Tổng hợp luyện lần 1 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 21/8 (thứ Năm); Tổng hợp luyện lần 2 lúc 20h ngày 24/8 (Chủ Nhật); Sơ duyệt lúc 20h ngày 27/8 (thứ Tư); Tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8 (thứ Bảy).

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an TP Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8 (sớm hơn 5h30 so với thông báo trước).

Các tuyến đường cấm triệt để, tạm cấm và hạn chế lưu thông thực hiện theo nội dung trước đó.