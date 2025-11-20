Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

"Hội visual" casting phim của Luk Vân: Lâm Bảo Châu thu hút sự chú ý

Như Lê

HHTO - Vừa qua, dự án phim "Bus 2" của đạo diễn Luk Vân đã có buổi casting tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều cái tên nổi bật: Lâm Bảo Châu, Đỗ Nhật Hà (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2018), Ngô Mỹ Hải (Top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025), Văn Minh Trúc (Top 15 Miss Grand Vietnam 2025)...

Khách mời cùng tuyển chọn với nhà sản xuất là diễn viên Lê Công Hoàng - người từng đoạt giải Nam Diễn viên Xuất sắc Nhất của Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế Lần thứ 14 và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 23. Buổi casting đã diễn ra suốt 14 giờ đồng hồ, nhưng nhiều thí sinh vẫn ở lại đến tận giây phút cuối cùng để thể hiện kĩ năng diễn xuất.

Một số gương mặt nổi bật như Đỗ Nhật Hà (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2018), Ngô Mỹ Hải (Top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025), Văn Minh Trúc (Top 15 Miss Grand Vietnam 2025), Vũ Thị Thu Trang (Top 21 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2022) đều tham gia casting.

dat09572.jpg
dat00420.jpg

Bên cạnh đó, Đỗ Quang Tuyến (Mister Supranational Việt Nam 2024), Nguyễn Xuân Thắng (Quán quân The Next Gentleman 2024) cũng thu hút sự quan tâm từ khán giả với visual điển trai, hình thể đẹp. Nhiều gương mặt nổi bật trên mạng xã hội với hàng triệu lượt theo dõi cũng thử sức.

Lâm Bảo Châu nhanh chóng thu hút ống kính ngay khi xuất hiện ở buổi casting. “Tôi cũng thấy thông báo casting của đạo diễn đăng trên mạng xã hội như những người khác thôi. Tôi muốn thử sức mình, nên đến đây để học hỏi và kỳ vọng sẽ có cơ hội làm việc cùng đạo diễn Luk Vân” - nam diễn viên chia sẻ.

dat09479.jpg

Trong quá trình casting, Lâm Bảo Châu là một trong những cái tên phải casting hai vòng. Ở lần thứ 2, theo đạo diễn Luk Vân, cô muốn xem cách Lâm Bảo Châu tương tác với diễn viên Lê Hoàng Long - người góp mặt trong dự án Bus 1 và sẽ tiếp tục tham gia Bus 2. Lâm Bảo Châu thẳng thắn: “Casting 2 hay 3 lần gì tôi cũng đồng ý. Tôi càng làm nhiều, càng có nhiều hơn cơ hội để chứng minh bản thân với đạo diễn. Tôi luôn cố gắng hết mình”.

img-4457.jpg
Đạo diễn Luk Vân tại buổi casting Bus 2.
dat09883.jpg

Đạo diễn Luk Vân chia sẻ thêm: “Dự án điện ảnh Bus là một dự án điện ảnh đôi, tức là nó sẽ gồm 2 phần, Bus 1 "Chuyến Xe một chiều" đã quay xong vào tháng 8/2025 và sẽ ra mắt sau khi qua Tết 2026. Phim điện ảnh Bus 1: "Chuyến xe một chiều" bao gồm các diễn viên Trần Lê Vĩnh Đam, Á hậu Huỳnh Minh Kiên là nam nữ chính, Lê Hoàng Long, Vân Trang, Phí Phương Anh, Mai Thu Huyền, Võ Đình Hiếu là dàn diễn viên thứ chính và những vai quan trọng của bộ phim Bus 1.

Đối với Bus 2: "Ấn Duyên" chúng tôi giữ lại Võ Đình Hiếu và Lê Hoàng Long để nối tiếp hai nhân vật này từ Bus 1 sang Bus 2 . Ở phần 2, chúng tôi vẫn muốn tìm thêm các gương mặt mới hoặc những gương mặt thú vị để tham gia vào phim".

dat00773.jpg
dat00413.jpg
580908510-1251066403729075-575407551892474353-n.jpg
Như Lê
#Lâm Bảo Châu #Đỗ Nhật Hà #Luk Vân #Bus 2 #casting #phim điện ảnh #diễn viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục