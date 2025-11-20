"Hội visual" casting phim của Luk Vân: Lâm Bảo Châu thu hút sự chú ý

HHTO - Vừa qua, dự án phim "Bus 2" của đạo diễn Luk Vân đã có buổi casting tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều cái tên nổi bật: Lâm Bảo Châu, Đỗ Nhật Hà (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2018), Ngô Mỹ Hải (Top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025), Văn Minh Trúc (Top 15 Miss Grand Vietnam 2025)...

Khách mời cùng tuyển chọn với nhà sản xuất là diễn viên Lê Công Hoàng - người từng đoạt giải Nam Diễn viên Xuất sắc Nhất của Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế Lần thứ 14 và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 23. Buổi casting đã diễn ra suốt 14 giờ đồng hồ, nhưng nhiều thí sinh vẫn ở lại đến tận giây phút cuối cùng để thể hiện kĩ năng diễn xuất.

Một số gương mặt nổi bật như Đỗ Nhật Hà (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2018), Ngô Mỹ Hải (Top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025), Văn Minh Trúc (Top 15 Miss Grand Vietnam 2025), Vũ Thị Thu Trang (Top 21 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2022) đều tham gia casting.

Bên cạnh đó, Đỗ Quang Tuyến (Mister Supranational Việt Nam 2024), Nguyễn Xuân Thắng (Quán quân The Next Gentleman 2024) cũng thu hút sự quan tâm từ khán giả với visual điển trai, hình thể đẹp. Nhiều gương mặt nổi bật trên mạng xã hội với hàng triệu lượt theo dõi cũng thử sức.

Lâm Bảo Châu nhanh chóng thu hút ống kính ngay khi xuất hiện ở buổi casting. “Tôi cũng thấy thông báo casting của đạo diễn đăng trên mạng xã hội như những người khác thôi. Tôi muốn thử sức mình, nên đến đây để học hỏi và kỳ vọng sẽ có cơ hội làm việc cùng đạo diễn Luk Vân” - nam diễn viên chia sẻ.

Trong quá trình casting, Lâm Bảo Châu là một trong những cái tên phải casting hai vòng. Ở lần thứ 2, theo đạo diễn Luk Vân, cô muốn xem cách Lâm Bảo Châu tương tác với diễn viên Lê Hoàng Long - người góp mặt trong dự án Bus 1 và sẽ tiếp tục tham gia Bus 2. Lâm Bảo Châu thẳng thắn: “Casting 2 hay 3 lần gì tôi cũng đồng ý. Tôi càng làm nhiều, càng có nhiều hơn cơ hội để chứng minh bản thân với đạo diễn. Tôi luôn cố gắng hết mình”.

Đạo diễn Luk Vân tại buổi casting Bus 2.

Đạo diễn Luk Vân chia sẻ thêm: “Dự án điện ảnh Bus là một dự án điện ảnh đôi, tức là nó sẽ gồm 2 phần, Bus 1 "Chuyến Xe một chiều" đã quay xong vào tháng 8/2025 và sẽ ra mắt sau khi qua Tết 2026. Phim điện ảnh Bus 1: "Chuyến xe một chiều" bao gồm các diễn viên Trần Lê Vĩnh Đam, Á hậu Huỳnh Minh Kiên là nam nữ chính, Lê Hoàng Long, Vân Trang, Phí Phương Anh, Mai Thu Huyền, Võ Đình Hiếu là dàn diễn viên thứ chính và những vai quan trọng của bộ phim Bus 1.

Đối với Bus 2: "Ấn Duyên" chúng tôi giữ lại Võ Đình Hiếu và Lê Hoàng Long để nối tiếp hai nhân vật này từ Bus 1 sang Bus 2 . Ở phần 2, chúng tôi vẫn muốn tìm thêm các gương mặt mới hoặc những gương mặt thú vị để tham gia vào phim".