Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng về Chiến thắng PLei Me

TPO - Chiều 10/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng PLei Me (26/11/1965 - 26/11/2025).

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Hội thảo, cho biết chủ đề của hội thảo là “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Hội thảo nhằm khẳng định chủ trương chiến lược đúng đắn của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo quân và dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sẵn sàng đánh bại “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, quyết tâm đánh Mỹ, thắng Mỹ để đưa sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà đi đến thành công.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); Đại tá, Tiến sĩ Lê Thanh Bài - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Huyện - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chủ trì họp báo.

Hội thảo cũng nhằm đúc rút những bài học lịch sử và kinh nghiệm quý giá về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, về nghệ thuật tổ chức, thực hành chiến dịch; quá trình phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong tác chiến chiến dịch, vận dụng xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Qua đó, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Căn cứ chủ đề hội thảo, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam đã xây dựng chủ đề, hệ bài với tổng số 85 bài, trong đó có 80 bài tham luận.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), phát biểu tại họp báo.

Các tham luận được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bám sát nội dung chủ đề hội thảo, góp phần làm rõ tư liệu, sự kiện; khai thác có cách nhìn nhận mới, phong phú, tin cậy, phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề có tính khoa học, thuyết phục, đảm bảo chất lượng tốt.

Tham dự hội thảo dự kiến có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai và một số địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử...

Theo kế hoạch, hội thảo sẽ diễn ra vào sáng 18/11, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Các hoạt động bên lề hội thảo gồm thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai; dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai; chương trình nghệ thuật chào mừng hội thảo.