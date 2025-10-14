Học sinh Cao Bằng trở lại trường, tổ chức quyên góp giúp các hoàn cảnh khó khăn

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD &ĐT) tỉnh Cao Bằng, ngay sau khi thời tiết ổn định, nước lũ đã rút, công việc khắc phục hậu quả bão lũ cơ bản hoàn thành, ngành GD&ĐT địa phương đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành các công việc triển khai việc học tập trở lại.
Hiện toàn tỉnh có hơn 135.700 học sinh, gần 5.700 lớp học, với trên 6.100 phòng học thuộc các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông. Gần 10.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực duy trì nền nếp giảng dạy, củng cố chất lượng dạy học sau thời gian gián đoạn do thời tiết.
Đáng chú ý, tại nhiều trường học, ngay sau lễ chào cờ đầu tuần, thầy và trò tại một số trường đã tổ chức quyên góp, ủng hộ các gia đình, học sinh và nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, thể hiện tinh thần sẻ chia, đoàn kết, cùng chung tay giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.
Với việc 100% trường học trở lại hoạt động bình thường không chỉ bảo đảm quyền học tập của học sinh mà còn khẳng định nỗ lực của tỉnh trong việc duy trì ổn định, an toàn và chất lượng giáo dục giữa những khó khăn của thiên tai, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm học 2025-2026.