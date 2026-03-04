Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Hoang tàn cung điện xa xỉ Iran trúng không kích của Mỹ - Israel

Ngọc Ánh

TPO - Sau cuộc không kích, Cung điện Golestan (Iran) bị hư hại, những mảnh kính vương vãi trên sàn nhà, cửa sổ vỡ tan.

Cuộc không kích ban đêm do Mỹ và Israel tiến hành hôm 2/3 nhằm vào Quảng trường Arg, trung tâm thủ đô Tehran, đã khiến một phần Cung điện Golestan bị hư hại. Cung điện này là di sản thế giới duy nhất của Tehran được UNESCO công nhận.

NDTV miêu tả khu phức hợp từng là kỳ quan kiến trúc của thời đại Qajar giờ đây trở thành đống đổ nát. Sau cuộc không kích, những mảnh kính vương vãi trên sàn nhà, cửa sổ vỡ tan.

e62x720.png
Cung điện hư hại sau cuộc không kích. Ảnh: RFI.

Hệ thống hiện vật may mắn đã được di dời đến nơi lưu trữ an toàn từ tháng 1 và hiện được bảo quản nguyên vẹn.

Bộ trưởng cơ quan quản lý về văn hóa của Iran khẳng định việc tàn phá khu phức hợp không chỉ nhắm vào một công trình kiến trúc, mà là đòn tấn công trực diện vào bản sắc văn hóa của quốc gia này.

Cung điện Golestan là quần thể kiến trúc - vườn cảnh nằm ở trung tâm thủ đô Tehran, được xây dựng từ thế kỷ 16. Đây là một phần quan trọng của di sản hoàng gia Ba Tư. Trong giai đoạn 1925-1979, Cung điện Golestan đóng vai trò là địa điểm tổ chức tiệc chiêu đãi chính thức của hoàng gia.

ecd7db580748ee139b5-1280x714.png
Các mảng kính vỡ, cửa sổ hư hỏng nặng song không có thiệt hại về người. Ảnh: RFI.

Cung điện Golestan có 17 công trình kiến trúc, bao gồm bảo tàng, cung điện và hội trường. Công trình này được xem như di sản văn hóa của Iran thời đại mới. Với ý nghĩa quan trọng, cung điện được in trên mặt sau của tờ tiền 5.000 rial Iran năm 1974. Tháng 7/2013, cung điện được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản thế giới.

Sau khi cung điện bị tấn công, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) bày tỏ quan ngại và khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ di sản văn hóa trên toàn thế giới. UNESCO đã thông báo cho tất cả các bên liên quan về tọa độ địa lý của các di sản thế giới cũng như di tích quan trọng của nhiều quốc gia để tránh thiệt hại.

58a2b7b4-52fc-4d99-ae89-cd541869490d2ca06db121336a54cd-palacio-de-golestan-teheran-iran-2016-09-17-dd-09.jpg
site-1422-0005-1200-630-20151104153828.jpg
Cung điện Golestan là quần thể kiến trúc - vườn cảnh nằm ở trung tâm thủ đô Tehran.

UNESCO nhấn mạnh tài sản văn hóa được bảo vệ theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Hague năm 1954 về Bảo vệ tài sản văn hóa trong trường hợp xung đột vũ trang, Công ước năm 1972 về Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Ngày 3/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định cách duy nhất để chấm dứt xung đột là ngăn chặn hành động "gây hấn quân sự” của Mỹ và Israel đối với nước này. Ông Baghaei đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo hằng tuần ở thủ đô Tehran - nơi bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

“Hành động gây hấn quân sự này không phải là sự lựa chọn của chúng tôi. Sự lựa chọn của chúng tôi luôn là ngoại giao”, ông Esmaeil Baghaei tuyên bố.

Ngọc Ánh
#Iran #Di sản thế giới #Cung điện Golestan #Mỹ #Israel #UNESCO #Thủ đô Tehran

