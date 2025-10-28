Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Hòa Minzy "nôn" làm đám cưới, lên hẳn danh sách khách mời và thời gian, địa điểm rõ ràng

Thiện Dư

HHTO - Hòa Minzy chia sẻ cô nôn nao làm đám cưới sau khi thấy và tham dự lễ cưới của bạn bè đồng nghiệp trong thời gian qua.

Là khách mời "quen mặt" trong lễ cưới của không ít nghệ sĩ Việt, Hòa Minzy giờ đây lại khiến cư dân mạng chú ý khi có mong muốn trở thành nàng dâu một lần nữa. Dòng trạng thái mới nhất của cô trên mạng xã hội khiến ai nấy dở khóc dở cười vì hài hước, nhưng không kém phần mong chờ.

546104260-24613249308361340-6299171612496587922-n.jpg

Cụ thể, Hòa Minzy đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ tâm trạng nôn nao sau khi tham dự đám cưới của nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Nữ ca sĩ sau đó còn làm cả danh sách khách mời, gồm ca sĩ, diễn viên, đạo diễn đến giới người mẫu, cầu thủ, ekip làm tóc, trang điểm, quay phim...

Thậm chí, cô nàng còn đùa rằng có nên tổ chức đám cưới của mình ở sân vận động và mời thêm 1000 người hâm mộ tham dự. Ngoài ra, Hòa Minzy còn dự kiến "lên xe hoa" trong năm 2027, vì khi ấy là tuổi đẹp để lấy chồng sinh con.

1.jpg
Dòng trạng thái gây chú ý của Hòa Minzy.

Chia sẻ của Hòa Minzy đã lập tức trở thành chủ đề gây sốt trên mạng xã hội. Không ít nghệ sĩ, đồng nghiệp đã vào bình luận hồ hởi, "xí slot" trước tại đám cưới của cô. Một người bạn đồng niên là Lê Hoàng Phương còn hé lộ bản thân cũng được bảo đám cưới vào năm 2027 giống Hòa Minzy.

Bên cạnh các nghệ sĩ, khán giả cũng nhiệt tình bình luận, đề xuất Hòa Minzy làm đám cưới ở hẳn sân vận động Mỹ Đình mới đủ sức chứa người hâm mộ.

2.jpg
Nhiều nghệ sĩ vào bình luận.
3.jpg
Cư dân mạng bình luận hài hước.

Chưa bàn đến đám cưới riêng, Hòa Minzy vẫn luôn là một trong những khách mời đám cưới nhiệt huyết và "chịu chơi" nhất làng giải trí Việt. Mỗi lần xuất hiện tại dịp trọng đại của bạn bè hay đồng nghiệp, chủ nhân ca khúc Bắc Bling đều trở thành tâm điểm bởi những màn "quẩy sung" không ai ngờ được, dẹp bỏ hình ảnh thần tượng để tận hưởng buổi tiệc.

39885385668059898395138943247957-3300.jpg
image-3749.jpg
Hòa Minzy "quẩy" hết mình trong tiệc cưới đồng nghiệp.

Năm 2027 vẫn còn xa, nhưng năm 2025 lại là thời điểm cho thấy bước tiến thành công vang dội của Hòa Minzy về sự nghiệp. Ca khúc Bắc Bling của cô hợp tác cùng nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry bùng nổ, thu về 270 triệu lượt xem và thống trị nhiều bảng xếp hạng âm nhạc như Làn Sóng Xanh, Billboard Việt Nam... Ngoài ra, cô còn ra mắt ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình - nhạc phim Mưa Đỏ và được khán giả yêu thích trong dịp đại lễ vừa qua.

549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#Hòa Minzy #Bắc Bling #Hòa Minzy đám cưới #đám cưới Hòa Minzy

Xem thêm

Cùng chuyên mục