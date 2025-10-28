Hòa Minzy "nôn" làm đám cưới, lên hẳn danh sách khách mời và thời gian, địa điểm rõ ràng

HHTO - Hòa Minzy chia sẻ cô nôn nao làm đám cưới sau khi thấy và tham dự lễ cưới của bạn bè đồng nghiệp trong thời gian qua.

Là khách mời "quen mặt" trong lễ cưới của không ít nghệ sĩ Việt, Hòa Minzy giờ đây lại khiến cư dân mạng chú ý khi có mong muốn trở thành nàng dâu một lần nữa. Dòng trạng thái mới nhất của cô trên mạng xã hội khiến ai nấy dở khóc dở cười vì hài hước, nhưng không kém phần mong chờ.

Cụ thể, Hòa Minzy đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ tâm trạng nôn nao sau khi tham dự đám cưới của nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Nữ ca sĩ sau đó còn làm cả danh sách khách mời, gồm ca sĩ, diễn viên, đạo diễn đến giới người mẫu, cầu thủ, ekip làm tóc, trang điểm, quay phim...

Thậm chí, cô nàng còn đùa rằng có nên tổ chức đám cưới của mình ở sân vận động và mời thêm 1000 người hâm mộ tham dự. Ngoài ra, Hòa Minzy còn dự kiến "lên xe hoa" trong năm 2027, vì khi ấy là tuổi đẹp để lấy chồng sinh con.

Dòng trạng thái gây chú ý của Hòa Minzy.

Chia sẻ của Hòa Minzy đã lập tức trở thành chủ đề gây sốt trên mạng xã hội. Không ít nghệ sĩ, đồng nghiệp đã vào bình luận hồ hởi, "xí slot" trước tại đám cưới của cô. Một người bạn đồng niên là Lê Hoàng Phương còn hé lộ bản thân cũng được bảo đám cưới vào năm 2027 giống Hòa Minzy.

Bên cạnh các nghệ sĩ, khán giả cũng nhiệt tình bình luận, đề xuất Hòa Minzy làm đám cưới ở hẳn sân vận động Mỹ Đình mới đủ sức chứa người hâm mộ.

Nhiều nghệ sĩ vào bình luận.

Cư dân mạng bình luận hài hước.

Chưa bàn đến đám cưới riêng, Hòa Minzy vẫn luôn là một trong những khách mời đám cưới nhiệt huyết và "chịu chơi" nhất làng giải trí Việt. Mỗi lần xuất hiện tại dịp trọng đại của bạn bè hay đồng nghiệp, chủ nhân ca khúc Bắc Bling đều trở thành tâm điểm bởi những màn "quẩy sung" không ai ngờ được, dẹp bỏ hình ảnh thần tượng để tận hưởng buổi tiệc.

Hòa Minzy "quẩy" hết mình trong tiệc cưới đồng nghiệp.

Năm 2027 vẫn còn xa, nhưng năm 2025 lại là thời điểm cho thấy bước tiến thành công vang dội của Hòa Minzy về sự nghiệp. Ca khúc Bắc Bling của cô hợp tác cùng nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry bùng nổ, thu về 270 triệu lượt xem và thống trị nhiều bảng xếp hạng âm nhạc như Làn Sóng Xanh, Billboard Việt Nam... Ngoài ra, cô còn ra mắt ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình - nhạc phim Mưa Đỏ và được khán giả yêu thích trong dịp đại lễ vừa qua.