Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

"Hồ sơ năng lực" bất ngờ của 2 cameo đặt câu tiếng Anh khó Chung kết năm Olympia 2025

Thùy Linh (tổng hợp)

HHTO - Bên cạnh hành trình vất vả của 4 "nhà leo núi", 2 cameo tại Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 cũng là cặp đôi chiếm sóng mạng xã hội nhờ câu hỏi “chát chúa” trong phần thi Về đích của thí sinh Nhựt Lam và “profile đỉnh nóc, kịch trần - bay phấp phới”.

Lê Hiếu Minh Đức (Dylan Le) là cựu học sinhtrường THPT chuyên Ngoại Ngữ (Đại học Quốc Gia - Hà Nội). Sau khi hoàn thành 2 chương trình đào tạo ngành Xã hội học và Nghiên cứu truyền thông tại Đại học Wollongong (Úc), anh trở về thực tập tại ban Truyền hình đối ngoại (VTV4) thuộc Đài truyền hình Việt Nam vào năm 2018.

495568116-1735501377043072-4903510075495739996-n.jpg
Ảnh: Page Lê Hiếu Minh Đức

Sau 3 tháng “thử lửa”, anh được nhận vào làm việc chính thức. Khi đó, Minh Đức dẫn bản tin Việt Nam qua tầm nhìn quốc tế, Talk Việt Nam… Trên tinh thần cống hiến hết mình, anh lấn sân sang công việc thiết kế đồ hoạ, sáng tác đoạn phim hoạt hình ngắn phục vụ cho một số phim tài liệu.

Nắm trong tay IELTS 9.0 và hành trình tôi luyện qua "1001 thử thách khó nhằn", thừa thách xông lên, anh đang được giao nhiệm vụ là biên tập viên (BTV) dẫn bản tin thời sự 7 giờ sáng Newsline trên kênh Vietnam Today. Sau số phát sóng đầu tiên vào 7/9/2025, Minh Đức làm triệu khán giả "đổ gục" nhờ cách phát âm, nhấn nhá cực chuẩn và ngoại hình lịch lãm mang vẻ đẹp tri thức.

536534362-1821650025094873-8218013789288250423-n.jpg
BTV Minh Đức được dân mạng gọi là “nam thần” bước ra tiểu thuyết khi kênh Vietnam Today mới lên sóng. (Ảnh: Page Lê Hiếu Minh Đức)

fangirl của chương trình Talk Vietnam, BTV Uyên Trần bày tỏ niềm tự hào sau khi hoàn thành nhiệm vụ đọc câu hỏi tiếng Anh trong trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 cùng thần tượng Minh Đức. Trần Thị Thu Uyên là cựu sinh viên khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Sở hữu gương mặt khả ái cùng kỹ năng “bắn” tiếng Anh “mượt như Sunsilk”, cô từng đoạt giải tại vòng Chung kết toàn quốc Hội thi Olympic học sinh - sinh viên lần thứ IV năm 2022 và dẫn bản tin Headlines trên kênh VTV4. Sau một thời gian, Thu Uyên tiếp tục trau dồi “vốn liếng” ngoại ngữ qua bản tin phát triển du lịch trong nước thuộc kênh Vietnam Today.

z7159595597177-fcd0970b79ae1d1ac3fb4a3d5db3f3cd.jpg

Với kinh nghiệm thực chiến và đang được khán giả truyền hình biết đến gần đây, cả hai được ban tổ chức chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia giao phó nhiệm vụ ra đề tiếng Anh trong gói câu hỏi 30 (kèm ngôi sao hi vọng) của phần thi Về đích trong trận Chung kết năm.

Video: VTV

BTV Uyên Trần đánh giá đề bài nằm vùng top câu khó nhất trong những năm trở lại đây. Bởi nội dung vừa chứa nhiều số liệu phức tạp vừa liên quan đến sự kiện quốc gia nóng hổi mới xảy ra ngay trước ngày thi chung kết. Trên trang Threads cá nhân, BTV Minh Đức cũng "dè chừng" với độ khó của câu hỏi. "Nhưng thí sinh không những trả lời được mà còn ghi lại được hết tất cả những số liệu quan trọng nhất nữa. Quả thực thí sinh Olympia chung kết năm không thể đùa được", anh viết.

screenshot-722.png
Chia sẻ của nam BTV sau trận chung kết.
image-2025-10-26t121933755.jpg
Ảnh: Dương Triều

Nhựt Lam được BTV và cả khán giả khen ngợi hết lời không chỉ nắm vững kiến thức trên trường lớp mà còn mà còn nhanh nhạy cập nhật cả kiến thức xung quanh đời sống xã hội. Trong lúc thi đấu căng thẳng nhưng cậu bạn có thể ghi nhớ chuẩn xác từng số liệu, dịch không sai một chút nào. Dù không giành vòng nguyệt quế nhưng sự đột phá của Nhựt Lam ở những phút cuối đã tạo nên dấu ấn khó quên tại Chung kết năm Olympia 2025.

ft1467.jpg
Thùy Linh (tổng hợp)
#Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 #Đường Lên Đỉnh Olympia #chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia #chung kết năm Olympia #Olympia 2025 #Olympia #Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 #cameo chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia #BTV Việt Nam #BTV Minh Đức #BTV Uyên Trần #Nhựt Lam #câu hỏi khó Đường Lên Đỉnh Olympia

Xem thêm

Cùng chuyên mục