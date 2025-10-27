"Hồ sơ năng lực" bất ngờ của 2 cameo đặt câu tiếng Anh khó Chung kết năm Olympia 2025

HHTO - Bên cạnh hành trình vất vả của 4 "nhà leo núi", 2 cameo tại Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 cũng là cặp đôi chiếm sóng mạng xã hội nhờ câu hỏi “chát chúa” trong phần thi Về đích của thí sinh Nhựt Lam và “profile đỉnh nóc, kịch trần - bay phấp phới”.

Lê Hiếu Minh Đức (Dylan Le) là cựu học sinhtrường THPT chuyên Ngoại Ngữ (Đại học Quốc Gia - Hà Nội). Sau khi hoàn thành 2 chương trình đào tạo ngành Xã hội học và Nghiên cứu truyền thông tại Đại học Wollongong (Úc), anh trở về thực tập tại ban Truyền hình đối ngoại (VTV4) thuộc Đài truyền hình Việt Nam vào năm 2018.

Ảnh: Page Lê Hiếu Minh Đức

Sau 3 tháng “thử lửa”, anh được nhận vào làm việc chính thức. Khi đó, Minh Đức dẫn bản tin Việt Nam qua tầm nhìn quốc tế, Talk Việt Nam… Trên tinh thần cống hiến hết mình, anh lấn sân sang công việc thiết kế đồ hoạ, sáng tác đoạn phim hoạt hình ngắn phục vụ cho một số phim tài liệu.

Nắm trong tay IELTS 9.0 và hành trình tôi luyện qua "1001 thử thách khó nhằn", thừa thách xông lên, anh đang được giao nhiệm vụ là biên tập viên (BTV) dẫn bản tin thời sự 7 giờ sáng Newsline trên kênh Vietnam Today. Sau số phát sóng đầu tiên vào 7/9/2025, Minh Đức làm triệu khán giả "đổ gục" nhờ cách phát âm, nhấn nhá cực chuẩn và ngoại hình lịch lãm mang vẻ đẹp tri thức.

BTV Minh Đức được dân mạng gọi là “nam thần” bước ra tiểu thuyết khi kênh Vietnam Today mới lên sóng. (Ảnh: Page Lê Hiếu Minh Đức)

Là fangirl của chương trình Talk Vietnam, BTV Uyên Trần bày tỏ niềm tự hào sau khi hoàn thành nhiệm vụ đọc câu hỏi tiếng Anh trong trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 cùng thần tượng Minh Đức. Trần Thị Thu Uyên là cựu sinh viên khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Sở hữu gương mặt khả ái cùng kỹ năng “bắn” tiếng Anh “mượt như Sunsilk”, cô từng đoạt giải tại vòng Chung kết toàn quốc Hội thi Olympic học sinh - sinh viên lần thứ IV năm 2022 và dẫn bản tin Headlines trên kênh VTV4. Sau một thời gian, Thu Uyên tiếp tục trau dồi “vốn liếng” ngoại ngữ qua bản tin phát triển du lịch trong nước thuộc kênh Vietnam Today.

Với kinh nghiệm thực chiến và đang được khán giả truyền hình biết đến gần đây, cả hai được ban tổ chức chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia giao phó nhiệm vụ ra đề tiếng Anh trong gói câu hỏi 30 (kèm ngôi sao hi vọng) của phần thi Về đích trong trận Chung kết năm.

Video: VTV

BTV Uyên Trần đánh giá đề bài nằm vùng top câu khó nhất trong những năm trở lại đây. Bởi nội dung vừa chứa nhiều số liệu phức tạp vừa liên quan đến sự kiện quốc gia nóng hổi mới xảy ra ngay trước ngày thi chung kết. Trên trang Threads cá nhân, BTV Minh Đức cũng "dè chừng" với độ khó của câu hỏi. "Nhưng thí sinh không những trả lời được mà còn ghi lại được hết tất cả những số liệu quan trọng nhất nữa. Quả thực thí sinh Olympia chung kết năm không thể đùa được", anh viết.

Chia sẻ của nam BTV sau trận chung kết.

Ảnh: Dương Triều

Nhựt Lam được BTV và cả khán giả khen ngợi hết lời không chỉ nắm vững kiến thức trên trường lớp mà còn mà còn nhanh nhạy cập nhật cả kiến thức xung quanh đời sống xã hội. Trong lúc thi đấu căng thẳng nhưng cậu bạn có thể ghi nhớ chuẩn xác từng số liệu, dịch không sai một chút nào. Dù không giành vòng nguyệt quế nhưng sự đột phá của Nhựt Lam ở những phút cuối đã tạo nên dấu ấn khó quên tại Chung kết năm Olympia 2025.