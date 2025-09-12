Hiện thực hoá giấc mơ an cư cho người nghèo

TPO - Hà Tĩnh đã có những cách làm hay, sáng tạo, đưa chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích trước ngày 19/5, vượt hơn 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương giao.

Sau hơn 4 năm triển khai, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện hoàn thành mục tiêu xóa 11.724 nhà tạm, nhà dột nát, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình đạt trên 836 tỷ đồng. Đặc biệt, trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, Hà Tĩnh đã hỗ trợ xóa 2.281 căn, kinh phí huy động hơn 246 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa. Với kết quả này, Hà Tĩnh đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 19/5, vượt đích sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương giao.

Những cách làm sáng tạo

Ở Hà Tĩnh, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai không chỉ bằng nguồn lực Nhà nước mà còn lan tỏa thành những cuộc vận động, thi đua sôi nổi. Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Ban Chỉ đạo đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, phân công các cơ quan, đơn vị “đỡ đầu” từng địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Nhiều mô hình sáng tạo được áp dụng như quỹ “1.000 đồng” của cựu chiến binh, tổ thợ nề tình nguyện của bộ đội hay thanh niên góp nghìn ngày công giúp dân xây nhà. Từ những cách làm sáng tạo, Hà Tĩnh vừa huy động được hàng trăm tỷ đồng cùng hàng vạn ngày công, vừa khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, giúp chương trình về đích sớm, vượt chỉ tiêu đề ra.

Với mức hỗ trợ tối thiểu 70 triệu đồng/nhà xây mới, Hà Tĩnh là một trong 16 địa phương có mức hỗ trợ cao hơn so với quy định, áp dụng đồng đều cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công, thân nhân liệt sỹ.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tham gia hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo.

Xác định huyện Hương Khê (cũ) là địa bàn trọng điểm, từ cuối năm 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã lên kế hoạch triển khai công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát bằng những việc làm cụ thể. Với trách nhiệm là đơn vị "đỡ đầu" xoá nhà tạm, nhà dột nát tại Hương Khê, Bộ Chỉ huy đã thành lập 20 cán bộ thợ xây, chia thành 4 tổ công tác bám chốt tại các xã Hương Vĩnh, Hương Lâm, Hương Liên (cũ). Ngoài ra tại các đồn, trạm biên phòng trên hai tuyến biên giới cũng cử lực lượng trực tiếp tham gia thi công, hướng dẫn người dân xây dựng nhà kiên cố.

Song song đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng phối hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận động được 450 triệu đồng hỗ trợ cho 50 hộ nghèo, cận nghèo tại Hương Khê. Qua thống kê, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 143 căn nhà, đóng góp tổng cộng 2.615 ngày công.

“Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát đã thực sự trở thành một phong trào lớn, có sức lan toả mạnh mẽ trong xã hội. Qua chương trình, hình ảnh Bộ đội Biên phòng càng được nhân dân tin yêu, gắn bó đồng thời góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa”, đại diện Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chia sẻ.

Cùng chung tay “gỡ khó”

Cũng trong quá trình triển khai chương trình, các địa phương đã hình thành nên lực lượng “đội thợ xây không đồng”. Đội thợ ở đây không chỉ là người dân địa phương, mà có sự góp mặt của các chiến sĩ công an, bộ đội, những bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện hay sự góp sức từ hội phụ nữ, cựu chiến binh…

Không quản mưa nắng, vất vả, các lực lượng ngày ngày đến tận từng hộ gia đình hỗ trợ ngày công với những việc làm thiết thực như tháo dỡ nhà cửa, bưng gạch, xúc cát, sơn ve với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công để các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Đối với những đoàn viên thanh niên, ngay từ những ngày đầu hiện thực hoá giấc mơ an cư cho người nghèo, họ đã không ngại khó, ngại khổ có mặt từ các công trình ở vùng núi đến miền biển. Những bạn trẻ làm các phần việc như thu dọn nhà, lợp mái trộn hồ, chuyển gạch... đều thể hiện tinh thần, trách nhiệm của lực lượng thanh niên.

Hà Tĩnh đã có những bước đi “thần tốc”, sớm đưa chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, hộ người có công, gia đình chính sách.

Tại xã Hương Liên, nay sáp nhập thành xã Phúc Trạch là nơi vùng núi xa xôi, địa hình cách trở, nhưng lực lượng thanh niên vẫn nhiệt huyết, tận tâm để cùng hỗ trợ nhằm hiện thực hoá giấc mơ an cư cho người nghèo. Anh Trần Song Hào (Bí thư Đoàn xã Phúc Trạch) cho biết, trong những ngày cao điểm xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, lực lượng đoàn viên thanh niên được huy động đến để hỗ trợ cùng người dân và chính quyền các cấp. Đơn vị đỡ đầu xoá nhà tạm, nhà dột nát cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, số ngày công được đoàn viên thanh niên thực hiện là hơn 150 ngày.

Theo thống kê từ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã thành lập hơn 160 đội hình tình nguyện, huy động 5.386 ngày công, đóng góp tổng trị giá 1,511 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật). Kết quả, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã hỗ trợ xây mới 198 ngôi nhà, sửa chữa 44 nhà tạm, dột nát, trực tiếp mang đến diện mạo mới cho 242 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Riêng Tỉnh Đoàn đã vận động được 575 triệu đồng tiền mặt, trao tặng hàng chục suất quà thiết thực, góp phần hỗ trợ xóa 42 căn nhà cho người dân nghèo tại các địa phương.