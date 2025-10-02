Hãy Để Tôi Tỏa Sáng: Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng

HHTO - Ai cũng khen Triệu Lộ Tư thăng hạng nhan sắc, xinh đẹp bất ngờ trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Nhưng sau đó, mọi người lại sốc khi biết cân nặng của cô khi quay phim này.

Ai cũng công nhận Triệu Lộ Tư xinh đẹp chưa từng thấy trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Cô đã chuẩn bị hàng trăm trang phục thời thượng, tôn dáng, lại tìm được kiểu tóc và lối trang điểm phù hợp nên tỏa sáng trong mọi khung hình.

Thậm chí có người còn khen Triệu Lộ Tư khác lạ đến mức nhận không ra, bởi gương mặt cô thon nhỏ đáng kể so với thời kỳ mới nổi tiếng. Vóc dáng “thánh nữ xuyên không” cũng mảnh mai hơn rất nhiều, nên dễ tạo cảm giác thanh thoát, sang trọng.

Nhân vật Hứa Nghiên của Triệu Lộ Tư mắc bệnh tim bẩm sinh, trải qua thời thơ ấu thiếu thốn cái ăn cái mặc khi không được bố mẹ quan tâm chăm sóc, phải vừa học vừa đi làm thêm rất khổ cực để kiếm tiền lo cho bản thân. Vì thế, Hứa Nghiên tìm mọi cách đổi đời, làm dâu hào môn để có cuộc sống giàu có.

Triệu Lộ Tư đã giảm cân rất nhiều để khán giả tin rằng Hứa Nghiên lớn lên trong thiếu thốn nên mới có vóc dáng gầy gò, mỏng manh, càng tạo thêm cảm giác yếu đuối cần được chở che. Trên phim trường, nữ diễn viên từng gây sốc khi đeo chiếc tai nghe chụp tai vừa khít quanh vòng eo, cho thấy vòng 2 của cô nhỏ đến mức nào.

Truyền thông Hoa ngữ tiết lộ Triệu Lộ Tư chỉ nặng 39 kg khi quay Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Nữ diễn viên còn mặc nhiều bộ đồ ôm sát hoặc chiết eo, càng nhấn mạnh vào thân hình mảnh mai của cô. Tuy nhiên, giảm cân quá nhiều cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe Triệu Lộ Tư khi cô từng nhập viện vì suy kiệt.