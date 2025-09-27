Hậu trường quay TVC của Hoa hậu Hà Trúc Linh và diễn viên Trần Nghĩa

TPO - Với vai trò đại sứ, Hoa hậu Hà Trúc Linh đã cùng diễn viên Trần Nghĩa thực hiện TVC cho Ngày thẻ Việt Nam 2025. Người đẹp khoe khả năng vũ đạo và diễn xuất tự nhiên.