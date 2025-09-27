Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hậu trường quay TVC của Hoa hậu Hà Trúc Linh và diễn viên Trần Nghĩa

Duy Nam - Trọng Tài

TPO - Với vai trò đại sứ, Hoa hậu Hà Trúc Linh đã cùng diễn viên Trần Nghĩa thực hiện TVC cho Ngày thẻ Việt Nam 2025. Người đẹp khoe khả năng vũ đạo và diễn xuất tự nhiên.

fd01628c-91e7-4758-9e01-86ea46a10820.jpg
Để chuẩn bị cho sự kiện Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, Hoa hậu Hà Trúc Linh﻿ và diễn viên Trần Nghĩa đã cùng thực hiện một TVC với những cảnh quay tại Hà Nội từ sáng sớm. Cả hai đã có những trải nghiệm thú vị khi ngồi trên xe buýt hai tầng và đi qua nhiều địa điểm nổi tiếng ở Thủ đô.
a1ecc5c7-f7ba-4dd0-b677-6340e51be21b.jpg
b7d3b68f-3bfa-49f0-84ff-86b7b54b2402.jpg
Hoa hậu Trúc Linh cho biết cô rất bất ngờ khi đóng cặp cùng diễn viên Trần Nghĩa trong TVC lần này. Trước đó, Trúc Linh rất yêu thích bộ phim Mắt biếc mà Trần Nghĩa đảm nhận diễn viên chính.
cafb0975-38e6-4c71-bfa1-af661aa03b8c.jpg
b31990f3-a0e5-42d6-a503-61a4f895bbc9.jpg
"Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ từng câu thoại trong Mắt biếc. Tôi đã thích Mắt biếc từ khi đó mới chỉ là tiểu thuyết. Cảm xúc khi vừa được đọc tiểu thuyết, vừa được xem phim rất tuyệt vời. Bộ phim lột tả gần như trọn vẹn tinh thần của nguyên tác", Trúc Linh chia sẻ.
473e886e-982b-41c4-abe1-170b5c5abb30.jpg
062f9cbd-6c9d-436a-a1bf-bb94f689760f.jpg
Hà Trúc Linh nói cô là người chưa có quá nhiều hiểu biết về thủ đô Hà Nội nhưng may mắn được diễn viên Trần Nghĩa giới thiệu về văn hoá, ẩm thực, con người Hà Nội đã giúp cô hiểu hơn về nơi đây. “Nhờ đó, những cảnh quay của chúng tôi cũng trở nên chân thực, truyền cảm hứng hơn”, Trúc Linh nói.
9dace15e-51e9-41b8-b478-58b6191dad0f.jpg
c2e48ac9-e2c9-4f33-85e1-a6c71e8e8827.jpg
Trúc Linh đã được Trần Nghĩa giới thiệu về những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội. Cô cho biết sau khi đăng quang dành nhiều thời gian làm việc ở Thủ đô nhưng do bận rộn nên vẫn chưa thực sự trải nghiệm hết cuộc sống nơi đây.
b4f0afb3-e4a2-4a81-9d42-92e3d48adec9.jpg
7ba31626-5d39-4446-958c-79e6813181c4.jpg
Cả hai tranh thủ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm với đường phố Hà Nội từ trên cao. Quá trình thực hiện TVC kéo dài từ sáng sớm tới đêm muộn nhưng Trúc Linh vẫn giữ được thần thái rạng rỡ và tác phong chuyên nghiệp.
63ea2f3d-6bb2-449a-99b0-9ddc2d0d0eb3.jpg
Trong TVC của Ngày thẻ Việt Nam 2025﻿, Trúc Linh còn thể hiện khả năng vũ đạo, ca hát. Khả năng diễn xuất tự nhiên của cô bên bạn diễn cũng được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Đây là lần đầu tiên Trúc Linh đảm nhận vai trò đại sứ của Ngày thẻ Việt Nam. Năm 2024, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đảm nhận vai trò đại sứ của sự kiện.
54bbd111-9d60-4a9b-b234-09c5cbc68ab3.jpg
“Đây là cơ hội để tôi có thêm kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, tài chính. Là sinh viên chuyên ngành Tài chính – Markerting, tôi sẽ phát huy được kỹ năng và sức trẻ của mình khi đảm nhận vai trò đại sứ”, cô chia sẻ.
496278d1-6e63-465b-bce7-e523259a2a06.jpg
99269c6f-4ba2-4ca8-8e12-07bc8718dd35.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2024 tin rằng phương thức thanh toán số chính là chìa khoá của tương lai. Với tư cách đại sứ, đồng thời là người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, cô muốn nêu cao tinh thần cởi mở, sẵn sàng thích ứng, cập nhật xu thế để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Duy Nam - Trọng Tài
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #diễn viên Trần Nghĩa #Ngày thẻ Việt Nam

