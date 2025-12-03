Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hậu Live Concert: SOOBIN cập nhật tình trạng sức khỏe, phản hồi fan đầy tinh tế

Lan Anh

HHTO - Hậu Live Concert, SOOBIN chia sẻ tình trạng sức khỏe “bất ổn”, đồng thời có màn phản hồi đầy tinh tế trước loạt bình luận mong muốn set diễn kéo dài hơn.

Trên kênh broasdcast cá nhân, SOOBIN bất ngờ gửi hình ảnh kết quả khám tai - mũi - họng sau đêm Live Concert. Theo chẩn đoán, nam nghệ sĩ gặp tình trạng phù nề, sung huyết vùng mũi họng - hệ quả của việc phải sử dụng giọng liên tục với cường độ cao xuyên suốt nhiều ngày tập luyện lẫn biểu diễn.

1-47.png
Kết quả khám bệnh của SOOBIN hậu Live Concert khiến fan lo lắng.

Nhiều khán giả cho rằng đây không chỉ là cập nhật sức khỏe thông thường mà còn là một “lời hồi đáp tinh tế” dành cho những ý kiến trên mạng xã hội những ngày qua. Trước đó, dù nam ca sĩ đã cống hiến hết mình trong đêm diễn kéo dài 3 tiếng với loạt màn trình diễn công phu, nhiều khán giả vẫn lên Threads bày tỏ rằng “quẩy chưa đã”, mong đêm diễn được kéo dài 5 - 6 tiếng mới đủ. Đáp lại, SOOBIN cũng dí dỏm để lại bình luận: “Nhưng mà 5 - 6 tiếng là anh đi về bằng cáng mất công chúa ạ”.

1-46.png
Màn tương tác vì vừa đáng yêu vừa thể hiện sự gần gũi.

Sau khi chia sẻ tình trạng sức khỏe, nhiều khán giả xót xa và kể lại những trải nghiệm trực tiếp tại concert và khẳng định SOOBIN là nghệ sĩ “đi lên bằng thực lực” khi giọng ca Phía Sau Một Cô Gái đã nhảy hát liên tiếp nhiều bài, thậm chí mang đến một setlist đầy ấn tượng với con số gần 30.

587037573-1430388915114002-7354220930933009144-n.jpg

Ngày 29/11, đêm diễn Soobin Live Concert: ALL-ROUNDER The Final tại TP.HCM đã chính thức khép lại chuỗi concert All-Rounder 2025 vô cùng thành công. Với setlist gần 30 ca khúc, nam ca sĩ đưa khán giả xuyên qua nhiều chặng cảm xúc - từ những bản hit gắn liền với sự nghiệp đến những màn trình diễn "khui secret" độc quyền chỉ dành riêng cho sân khấu kết chuỗi.

588626035-1430389291780631-2309099505542843974-n.jpg
SOOBIN không chỉ thể hiện khả năng hát live ngày càng thăng hạng mà còn giao lưu và giữ năng lượng suốt nhiều tiếng mà không hề giảm phong độ.
589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Lan Anh
#SOOBIN #concert #All-Rounder #TP.HCM #SOOBIN Hoàng Sơn #SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER THE FINAL

