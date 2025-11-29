SOOBIN giữ chuỗi "sold out" vé concert, chốt sổ dàn khách mời "khủng long"

Ngoài ra, SOOBIN đã đăng tải những hình ảnh thực tế về không gian, sân khấu SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER. Đêm diễn lần này được cải tiến về quy mô và diện tích với hệ thống LED toàn phần hiện đại cùng 3 sân khấu trượt ấn tượng, hứa hẹn mang tới những trải nghiệm đáng nhớ cho người hâm mộ.

Về phần âm nhạc, SOOBIN đã “nhá nhẹ” hình ảnh tập luyện với ban nhạc Màu Nước cũng như với biên đạo và vũ công càng khiến khán giả phấn kích.

Tương tự 2 đêm diễn trước của SOOBIN tại thủ đô Hà Nội, Đinh Hà Uyên Thư sẽ đảm nhận vai trò Đạo diễn sân khấu và SlimV đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc. Theo chia sẻ từ ê-kíp, SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL sẽ được mở rộng quy mô từ sân khấu trong nhà đến không gian ngoài trời vô cùng hoành tráng nhưng vẫn giữ nguyên concept “all-rounder”.

SOOBIN cũng chính thức công bố nữ nghệ sĩ khách mời cuối cùng góp mặt trong đêm diễn chính là VSTRA. Nam ca sĩ hứa hẹn sẽ có một màn kết hợp đặc biệt để mang tới những trải nghiệm âm nhạc ấn tượng và thăng hoa chiêu đãi khán giả. Như vậy, dàn khách mời của SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL gồm có: Binz, Rhymastic, nhóm Tân Binh Thăng Cấp, NSND Huỳnh Tú và VSTRA.

Trước thềm concert, SOOBIN cùng công ty quản lý cũng chia sẻ trên trang cá nhân lời tri ân dành cho cộng đồng người hâm mộ nam ca sĩ KINGDOM về sự ủng hộ lớn lao cho những dự án đặc biệt của anh. Anh dành lời cảm ơn chân thành đến từng dự án ủng hộ đặc biệt của KINGDOM cho mỗi cột mốc trong sự nghiệp nghệ thuật của mình như SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER Day 1 - Day 2, ra mắt MV Mục Hạ Vô Nhân, các project LED phủ kín các địa điểm công cộng trong những sự kiện âm nhạc.

Đồng thời, nhằm hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai trong thời gian vừa qua, SOOBIN cùng công ty quản lý SS Label đã gửi về Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng). Anh hy vọng đồng bào sẽ sớm vượt qua khó khăn trước mắt và cùng nhau khắc phục hậu quả do thiên tai để sớm trở về cuộc sống bình thường.