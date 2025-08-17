Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hành trình vận chuyển hàng nghìn tấn vật liệu đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Đức Anh

TPO - Việc vận chuyển thép, cáp, cột điện cho lên vị trí móng, dựng cột thuộc tuyến Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên như một cuộc vượt thử thách.

anh-4.jpg
Ở vị trí cột 64 (xã Thượng Hà, tỉnh Lào Cai﻿), chiếc xe tải chở vật liệu lên dốc phải đi kèm với một máy xúc bánh xích. Chiếc máy xúc lặc lè từng bước lên trước dọn đường, phía sau lắp thêm đoạn cáp kéo xe tải vượt dốc.
anh-5.jpg
Một chiếc khác gồng mình chở những đoạn cột thép dài. Con đường vào vị trí cột chỉ rộng vừa vệt bánh xe.
untitled.jpg
Trên đường lên hố móng số 80, chiếc máy cẩu ì ạch leo, bánh xe quay chậm chạp, hất tung từng vệt bùn đặc quánh. Phía trước, 2 chiếc máy xúc màu xanh lách sát sườn núi, gàu máy ngoạm từng mảng đất nặng, thả xuống lấp các hố đất, phía sau là dây cáp kéo chiếc máy cẩu lên từng bước.
anh-3.jpg
Để những thanh thép, cuộn cáp hay cột điện này đến được vị trí dựng﻿, từng chuyến xe phải “vượt lầy” hàng giờ, thậm chí hàng ngày.
anhr-9.jpg
“Có ngày 36 đầu xe vận chuyển hơn 300 tấn cột. Địa hình này thì cứ mưa là lở, chúng tôi phải bố trí máy xúc đi trước, vừa mở đường vừa sửa đường. Xe 3 cầu chuyên dụng là chủ lực. Chỗ nào trơn thì quấn xích vào bánh; dốc quá thì dùng cáp … xe kéo xe”, kỹ sư Nguyễn Hữu Hùng, phụ trách kỹ thuật gói thầu số 2﻿ (từ VT52 – VT99, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4) cho biết.
anh-10.jpg
Để vận chuyển thiết bị lên chân cột, những ngày nắng, xe phải chạy nối nhau từ 6h sáng đến 2h sáng hôm sau, suốt 10 ngày trời nắng. Mưa thì máy xúc phải đi trước gạt bùn, xe chở ít hàng hơn hẳn. Trong ảnh: Máy cầu đưa những thanh thép lên đỉnh cột để công nhân lắp ghép tại vị trí cột 64.
z6911829424716-e62d775cec505b13487d2014728b5edb.jpg
Mỗi vị trí đều bố trí 3 kỹ thuật viên để kiểm tra bản vẽ, phát hiện sai khác và xử lý ngay. Sau khi lắp xong, tư vấn giám sát sẽ nghiệm thu để chuẩn bị kéo dây. Trong ảnh: Kỹ sư Nguyễn Hữu Hùng, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4; anh Triệu Quốc Trưởng, Kỹ thuật Ban điều hành dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên và tư vấn giám sát kiểm tra việc thi công tại vị trí cột 64.
anh-11.jpg
Thi công ở vị trí cột 75 (xã Xuân Hòa, Lào Cai), ngay từ bề mặt khi đào móng cột﻿ đã gặp đá phong hóa.
anh-7.jpg
Đây là loại đá rất dai, khi đục bị vỡ vụn. Những móng cột gặp đá phải dùng nhiều mũi khoan, dùng bột nở hòa tan đổ xuống. Đá tách ra, rồi dùng máy đục. Đơn vị thi công phải huy động 3 máy xúc lớn gắn đầu đục thủy lực, vừa xúc vừa đục, rồi múc đá đưa ra bãi thải. Mất gần 2 tháng mới xong vị trí móng đá﻿ này.
z6911829435102-51b85d301f1819150c2e357915f35e5a.jpg
Gói thầu số 2, thi công các cột từ vị trí 53 đến vị trí 99 có chiều dài 24 km đường dây. Khối lượng dựng cột hiện đạt khoảng 85%, nhà thầu bố trí thi công song song, đồng loạt tại các vị trí. Mục tiêu là bàn giao lưới﻿, đóng điện đúng ngày 19/8.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài 229,5km với 468 vị trí móng cột, đi qua nhiều địa phương, tổng mức đầu tư là 7.410 tỷ đồng. Dự án đóng vai trò quan trọng trong truyền tải công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và kết nối với hệ thống điện quốc gia điều phối điện từ đồng bằng lên Tây Bắc. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, công trình sẽ hoàn thành vào ngày 19/8 tới.

Đức Anh
#đường dây 500kV #Vĩnh Yên #Lào Cai #vận chuyển cột điện #xây dựng điện lực #đào móng #cột điện

