Hành trình ươm mầm tri thức của những ‘cô giáo’ áo xanh

TPO - Không nghỉ hè, nhiều nữ sinh viên ở Hà Tĩnh đã mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng để có một mùa hè thực sự ý nghĩa.

Lớp học "0 đồng"

Thời gian qua, khoảng 19h30 mỗi tối, Nhà văn hóa Tổ dân phố 3 (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) lại rộn rã tiếng đọc bài, tiếng cười nói của hơn chục em nhỏ từ lớp 1 đến lớp 6. Trong căn phòng rộng chừng vài chục mét vuông, 15 học sinh chăm chú làm bài tập, luyện Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh dưới sự hướng dẫn tận tình của những “cô giáo áo xanh”.

Đây là “lớp học hè 0 đồng” do Chi đoàn Thanh niên Tổ dân phố 3 phối hợp tổ chức, hướng tới học sinh tiểu học, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn. Đội ngũ giáo viên đứng lớp là những đoàn viên trẻ nhiệt huyết, có bạn đang là sinh viên các trường đại học sư phạm, có bạn đã ra trường đi làm nhưng vẫn dành trọn tâm huyết cho lớp học.

Dù bận rộn với công việc riêng, thậm chí có bạn ban ngày đi gia sư để trang trải cuộc sống, nhưng tối đến, họ đều có mặt tại lớp học 0 đồng để truyền tải kiến thức.

Lớp học được tổ chức tại Nhà văn hóa Tổ dân phố 3 (xã Thạch Hà).

Được biết, lớp học miễn phí này do em Nguyễn Thị Phương Nhi sinh viên năm 3 ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) là người khởi xướng.

“Nếu như dịp Hè các em không ôn luyện lại kiến thức cũ và nắm thêm kiến thức khi chuyển cấp thì sợ năm học mới sẽ khó bắt nhịp được. Vì thế em đã đưa ra ý tưởng để mọi người hưởng ứng, thực hiện. Mô hình lớp học 0 đồng này không chỉ giúp các em nhỏ có thêm kiến thức, mà đối với những sinh viên như chúng em thì đây là dịp để bản thân trau dồi thêm kiến thức, tự tin hơn khi ra trường”, em Nhi chia sẻ.

Phương Nhi cũng cho biết, khi đề xuất ý tưởng, có rất nhiều người đồng tình, hưởng ứng. Đoàn xã Thạch Hà và ban cán sự tổ dân phố cũng đồng ý hỗ trợ, cho mượn Nhà văn hóa làm địa điểm. Cũng từ tháng 7 đến nay, lớp học đều đặn diễn ra vào các buổi tối.

Hạnh phúc khi được cống hiến

Dù là lớp học nhỏ, nhưng được tổ chức khá bài bản. Do học sinh nhiều độ tuổi, các em được chia thành 4 nhóm. Còn các “giáo viên” phụ trách một môn, tự soạn đề, giao bài, chữa bài cho học sinh.

Như Phương Nhi dạy Tiếng Anh; em Trần Thị Thơ - sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, phụ trách Tiếng Việt; Hoàng Thị Nhung, cử nhân Kế toán, kèm môn Toán. Còn Nguyễn Thị Thúy Thanh, cử nhân Giáo dục Tiểu học, hỗ trợ luyện chữ và kèm cặp chung.

Lớp học không giáo án cứng nhắc, không học phí, tất cả dựa trên tinh thần tự nguyện. Mỗi tờ đề, mỗi tập giấy in đều cũng được chi trả bằng tiền túi của các đoàn viên thanh niên.

"Cô giáo" trẻ Trần Thị Thơ đảm nhiệm việc dạy môn Tiếng việt cho các em nhỏ.

Ngoài việc dạy kiến thức, nhóm tình nguyện còn tổ chức trò chơi, mua bánh kẹo tặng các em để tạo không khí hứng thú. Những buổi học như vậy trở thành niềm mong chờ không chỉ của học sinh mà cả phụ huynh trong tổ dân phố.

“Điều hạnh phúc nhất đối là nhìn thấy các em tiến bộ hơn từng ngày. Trong lớp học, chúng em luôn muốn tạo ra không khí thoải mái cho các em học sinh, vừa học, vừa vui chơi. Mỗi ngày lên lớp, em thấy mình trưởng thành hơn một chút, biết chịu trách nhiệm và kiên nhẫn hơn. Đây có lẽ là một trong những mùa hè ý nghĩa nhất của bản thân em khi được cống hiến sức trẻ”, em Trần Thị Thơ - sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng chia sẻ.

Học sinh hào hứng khi tham gia buổi học.

Trong khi nhiều bạn sinh viên tranh thủ nghỉ ngơi, đi làm thêm hay tham gia các hoạt động giải trí, những cô gái ở xã Thạch Hà lại chọn dành thời gian gắn bó với lớp học đặc biệt. Với các bạn sinh viên, mùa hè năm nay trở nên thật sự ý nghĩa khi được cống hiến sức trẻ.

Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, giờ đây các bạn trẻ đã quen với việc đứng lớp, biết cách điều chỉnh giọng điệu, cách giảng giải để học sinh dễ hiểu.

Không chỉ thu hút học sinh trong Tổ dân phố 3, lớp học còn đón cả những em từ địa bàn lân cận tìm đến. Nhiều phụ huynh tin tưởng gửi con bởi nhận thấy sự nghiêm túc và hiệu quả của lớp.

Tham gia lớp học khi chuẩn bị lên lớp 6, em Trần Phương Mai, cho biết: “Các chị dạy rất tận tình. Có bài nào khó em đều được giải thích kỹ càng. Nhờ đó em thấy tự tin hơn và em còn được truyền cảm hứng để ước mơ sau này trở thành giáo viên”.

Chị Nguyễn Thị Vân - Bí thư Đoàn xã Thạch Hà, đánh giá, đây là hoạt động sáng tạo, thiết thực, thể hiện rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

“Các bạn sinh viên đã rất trách nhiệm, chủ động và sáng tạo. Mô hình này cần được nhân rộng để mang lại thêm nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ em trong dịp hè. Đoàn xã tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích các Chi đoàn khác học tập, triển khai mô hình tương tự để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng”, Bí thư Đoàn xã Thạch Hà chia sẻ.

Được biết, từ hiệu quả ban đầu, Đoàn xã đang khuyến khích các chi đoàn khác trong địa bàn học tập, mở thêm những lớp học tương tự. Đây không chỉ là nơi các em nhỏ được ôn tập, rèn luyện kiến thức, mà còn là nơi hun đúc tinh thần sẻ chia, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ.