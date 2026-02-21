Hàng nghìn người xuyên đêm xem lễ tế trâu trắng và rước Mẫu ở Lào Cai

TPO - Lễ hội Đền Đại An (xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) diễn ra trong hai ngày 20-21/2 (tức mùng 4-5 Tết Bính Ngọ 2026) với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc. Trong đó, nghi lễ tế trâu trắng thu hút đông đảo người dân và du khách.
Lễ khai mạc tại Đền Đại An được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục nghệ thuật tái hiện không gian đền xưa và đời sống văn hóa truyền thống của địa phương. Trên sân khấu, các trích đoạn tuồng cổ, chèo được biểu diễn xen kẽ cùng hoạt cảnh minh họa tích xưa, nghi lễ truyền thống, tạo nên không khí vừa trang nghiêm, vừa đậm chất dân gian.
Từ thời khắc giao ngày giữa mùng 4 và mùng 5, nghi lễ tế trâu trắng được cử hành tại Đền Đại An, thu hút đông đảo người dân và du khách chờ đón.
Trâu trắng được các thanh niên, trai tráng trong xã rước vào khu vực hành lễ tại Đền Đại An.
Người dân địa phương quan niệm lễ rước Mẫu không chỉ là nghi lễ tôn giáo mà còn là dịp để mời Mẫu đi thăm quan quanh vùng, mang theo phúc lộc, bảo hộ cho cộng đồng trong năm mới, cầu mong bình an, mùa màng tốt tươi, cuộc sống an khang thịnh vượng. Hoạt động rước kiệu qua các tuyến đường chính trong buổi lễ cũng biểu trưng cho sự gắn kết giữa tín ngưỡng và đời sống cộng đồng, thể hiện nét văn hóa cổ truyền được gìn giữ từ nhiều đời nay.
Bên cạnh phần nghi lễ, lễ hội còn sôi động với các trò chơi dân gian như ném bóng, đẩy gậy và kéo co, thu hút đông đảo người dân địa phương và khách du lịch. Những hoạt động này góp phần tái hiện không khí lễ hội mùa xuân vùng cao và tăng cường tình đoàn kết cộng đồng.