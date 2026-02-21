Hàng nghìn người xuyên đêm xem lễ tế trâu trắng và rước Mẫu ở Lào Cai

TPO - Lễ hội Đền Đại An (xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) diễn ra trong hai ngày 20-21/2 (tức mùng 4-5 Tết Bính Ngọ 2026) với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc. Trong đó, nghi lễ tế trâu trắng thu hút đông đảo người dân và du khách.