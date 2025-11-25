Hà Tĩnh nghĩa tình hướng về đồng bào vùng lũ

TPO - Màn, chăn, chiếu, mì tôm, bánh, gạo, một số loại thuốc, quần áo đang được người dân Hà Tĩnh chuẩn bị, đóng gói để gửi vào hỗ trợ đồng bào bị ngập lụt Nam Trung Bộ.
Sáng 25/11, tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở đường Lê Duẩn, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) có hơn 60 tấn hàng đang được người dân phân chia, đóng gói để gửi vào hỗ trợ đồng bào bị ngập lụt Nam Trung Bộ. Hàng cứu trợ gồm chăn chiếu, thực phẩm, thuốc, gạo, đồ gia dụng....
Những món quà nhỏ bé nhưng đầy ấm áp đã được trao đến tay người dân vùng lũ. Trong đó, nhiều em học sinh cũng hào hứng tham gia quyên góp, chia sẻ từng chiếc bút, cuốn vở, góp phần lan tỏa tình cảm và tinh thần tương thân tương ái đến với những hoàn cảnh khó khăn.