Hà Tĩnh nghĩa tình hướng về đồng bào vùng lũ

TPO - Màn, chăn, chiếu, mì tôm, bánh, gạo, một số loại thuốc, quần áo đang được người dân Hà Tĩnh chuẩn bị, đóng gói để gửi vào hỗ trợ đồng bào bị ngập lụt Nam Trung Bộ.