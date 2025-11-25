Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Tĩnh nghĩa tình hướng về đồng bào vùng lũ

Hoài Nam

TPO - Màn, chăn, chiếu, mì tôm, bánh, gạo, một số loại thuốc, quần áo đang được người dân Hà Tĩnh chuẩn bị, đóng gói để gửi vào hỗ trợ đồng bào bị ngập lụt Nam Trung Bộ.

tp-ah.jpg
tp-anhk.jpg
Sáng 25/11, tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở đường Lê Duẩn, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) có hơn 60 tấn hàng đang được người dân phân chia, đóng gói để gửi vào hỗ trợ đồng bào bị ngập lụt Nam Trung Bộ. Hàng cứu trợ gồm chăn chiếu, thực phẩm, thuốc, gạo, đồ gia dụng....
tp-anh-cuu.jpg
Theo anh Trần Văn Quang (38 tuổi, trú phường Thành Sen), đây là chuyến hàng thứ 3 trong đợt này mà bà con Hà Tĩnh quyên góp, ủng hộ người dân vùng lũ. Toàn bộ hàng hoá tập kết ở đây được các thành viên trong nhóm tiếp nhận từ người dân ở các địa phương gửi về.
tp-anh-khssls.jpg
Cũng theo anh Trần Văn Quang, đợt đầu khi lũ tràn về, các đội thiện nguyện ở Hà Tĩnh lập tức đưa thuyền vào các vùng ngập sâu để cứu người ở vùng Đắk Lắk. Những ngày đầu chủ yếu là nhiệm vụ cứu hộ người, hàng hóa chưa nhiều. Tuy vậy, chuyến hàng đầu tiên cũng đã kịp chuyển 6 tấn nhu yếu phẩm tới vùng lũ. Hôm qua con số này tăng lên 30 tấn và đến hôm nay dự kiến đạt khoảng 60 tấn hàng cứu trợ.
tp-n-nah.jpg
Đợt này, lượng người ủng hộ rất lớn. Nhiều cá nhân, tổ chức mang đến cả tiền mặt lẫn vật chất như nước uống, gạo, mì tôm, thực﻿ phẩm, quần áo, chăn màn… Lực lượng hỗ trợ đóng gói quà tặng được huy động tối đa, bà con đến phụ giúp đông đến mức “không kịp nghỉ tay”.
tp-snsjsk-8971.jpg
“Ngày xưa miền Nam, miền Trung từng hỗ trợ giúp đỡ bà con vùng lũ Hà Tĩnh rất nhiều. Nay thấy bà con gặp hoạn nạn, người dân Hà Tĩnh cũng chung tay hành động như đáp lại nghĩa tình. Vì thế hàng hoá tập kết rất nhiều, người góp vật chất, tinh thần hỗ trợ, ai cũng hết mình vì đồng bào”, anh Trần Văn Quang (đội mũ đỏ) chia sẻ.
tp-haoisnsm.jpg
Bà Trương Thị Vị (70 tuổi), Chi hội trưởng Tổ dân phố 6, phường Thành Sen, cũng có mặt túc trực tại điểm tập trung hàng. Bà cùng nhiều người dân lớn tuổi phụ đóng gói, phân loại, động viên tinh thần các đoàn thiện nguyện.
tp-cong-an.jpg
Những ngày qua, Công an phường Trần Phú cũng đã phát động kêu gọi và tiếp nhận sự ủng hộ từ nhiều hộ dân, tổ chức, cũng như cá nhân. Các mạnh thường quân đã gửi đến Công an phường những phần quà gồm quần áo, chăn màn, sách vở, mì tôm, gạo, nước sạch cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu khác.
tp-andhjjs.jpg
Tại xã Cẩm Bình, người dân địa phương cũng đã tổ chức kêu gọi, quyên góp hỗ trợ bà con vùng lũ tại Miền Nam Trung Bộ. Những phần quà gồm nhu yếu phẩm, quần áo, chăn màn và các vật dụng thiết yếu khác được người dân trong và ngoài xã chung tay đóng góp với mong muốn gửi đến bà con nơi tâm lũ một chút ấm áp, sẻ chia trong lúc khó khăn.
588633271-122144727260931230-3209515878809034254-n.jpg
tp-jssjsk.jpg
Những món quà nhỏ bé nhưng đầy ấm áp đã được trao đến tay người dân vùng lũ. Trong đó, nhiều em học sinh cũng hào hứng tham gia quyên góp, chia sẻ từng chiếc bút, cuốn vở, góp phần lan tỏa tình cảm và tinh thần tương thân tương ái đến với những hoàn cảnh khó khăn.
tp-nshkdl.jpg
Tại một số thôn, xóm ở Hà Tĩnh, những cụ già, người dân cũng đến để quyên góp, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ. Sự chung tay của bà con, các tổ chức, cá nhân và cả các em học sinh không chỉ giúp đỡ về vật chất, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia.
Ấm lòng những món quà của người Hà Tĩnh hướng về đồng bào vùng lũ. (Clip: Hoài Nam)
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Ấm lòng những món quà của người Hà Tĩnh hướng về đồng bào vùng lũ #Hỗ trợ vùng lũ #Đồng bào #Hà Tĩnh nghĩa tình #Nam Trung Bộ

