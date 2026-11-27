Tạm giữ đối tượng đe doạ cảnh sát giao thông, yêu cầu đưa 180 triệu đồng

TPO - Người đàn ông 54 tuổi, trú tại Hà Nội, bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tiền của tổ CSGT.

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội tạm giữ hình sự đối tượng T.X.N (SN 1972, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/11, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 15, Phòng CSGT Hà Nội và Công an xã Vĩnh Thanh (Công an TP Hà Nội), thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 3 và các tuyến liên tỉnh, liên xã, liên thôn thuộc địa bàn xã Sóc Sơn, Vĩnh Thanh.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, tại khu vực gần cổng Trường THPT Lạc Long Quân, thuộc xã Sóc Sơn, tổ công tác dừng kiểm tra xe máy BKS 29S6-814.XX do N.V.S. (SN 1986, trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) điều khiển, đang lưu thông trên đường Phù Đồng.

Qua kiểm tra tốc độ và nồng độ cồn, tổ công tác xác định anh S. không vi phạm, nên đã để người này tiếp tục tham gia giao thông.

Đối tượng T.X.N. Ảnh: T.A

Đến khoảng 21h cùng ngày, T.X.N đi xe đạp đến khu vực chốt kiểm soát và đe dọa, cho rằng tổ công tác nhận tiền của người vi phạm dù không có bằng chứng, sau đó ép đưa 180 triệu đồng thì sẽ "cho qua".

Trong nhiều ngày, N. tìm đến khu vực tổ công tác làm nhiệm vụ, nói đã làm đơn tố giác hành vi của cán bộ CSGT. Hành vi của N. gây ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng, nên đại úy Đặng Văn Hải (tổ trưởng tổ công tác) đã báo cáo đơn vị.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 15 đã báo cáo Ban chỉ huy Phòng CSGT, chủ động phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội để giải quyết.

Chiều tối 25/11, tại đường Núi Đôi, xã Sóc Sơn, khi đối tượng T.X.N hẹn gặp đại úy Hải để nhận trước 80 triệu đồng thì bị tổ công tác Phòng CSHS bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.