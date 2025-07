Hà Nội: Tạm giữ chủ shop online có doanh thu hơn 834 tỷ đồng nhưng không kê khai nộp thuế

TPO - Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Láng, TP Hà Nội) bán hàng online có doanh thu hơn 834 tỷ đồng vừa bị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trốn thuế.

Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Láng, TP Hà Nội) để điều tra hành vi trốn thuế.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện trong thời gian từ năm 2020 đến nay, Hường bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương… của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới (Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes…) trên tài khoản fanpage Facebook “Hyclothet – New things by hy”, Hội nhóm kín bán hàng riêng “Hycloset – Hang Hieu Authentic” và nhóm chat zalo “Vip Hycloset”.

Cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh của Hường phát sinh doanh thu hơn 834 tỷ đồng, nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Thu Hường và 6 nhân viên chốt đơn, đóng hàng, check tin nhắn, quảng cáo. Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thu Hường và địa điểm livestream bán hàng, kho hàng thu giữ nhiều túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện của các thương hiệu thời trang nổi tiếng với tổng giá trị ước tính gần 10 tỷ đồng. Phần lớn trong đó không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.