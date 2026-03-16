Hà Nội sẽ chuyển các bệnh viện điều trị bệnh truyền nhiễm ra khỏi nội đô

Thanh Hiếu
TPO - Thành phố Hà Nội định hướng đầu tư xây dựng các tổ hợp công trình y tế chất lượng cao tầm cỡ quốc gia, quốc tế; xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, đồng thời phát triển và mở rộng quy mô của các bệnh viện đa khoa.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trong đó có định hướng phát triển ngành y tế Thủ đô.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 hệ thống y tế Thủ đô trở thành trung tâm y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số hiện đại; người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao; thể lực, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng sống được cải thiện.

Đến năm 2045, Hà Nội trở thành trung tâm y tế lớn của cả nước và khu vực, hình thành mạng lưới bệnh viện, trung tâm chuyên sâu đạt chuẩn quốc tế.

Đến năm 2065, phát triển y tế chuyên sâu, cải cách mạnh mẽ tài chính y tế, bảo đảm hiệu quả, bền vững của chính sách bảo hiểm y tế.

Tầm nhìn 100 năm, thành phố có hệ thống khám bệnh chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững.

Thành phố định hướng đầu tư xây dựng các tổ hợp công trình y tế chất lượng cao tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, phát triển và mở rộng quy mô của các bệnh viện đa khoa.

Bệnh viện Xanh Pôn

Thành phố sẽ đầu tư các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, gắn phát triển dịch vụ y tế với du lịch khám, chữa bệnh và nghỉ dưỡng. Đồng thời, tăng cường đầu tư cho lĩnh vực hồi sức tích cực, phát triển Trung tâm 115.

Thành phố sẽ di chuyển các cơ sở y tế điều trị các bệnh truyền nhiễm, có mức độ lây nhiễm cao ra khỏi nội đô; ưu tiên dành quỹ đất phát triển đồng bộ các cơ sở nghiên cứu - đào tạo - khám chữa bệnh chất lượng cao. Tiếp nhận một số bệnh viện của các bộ, ngành đóng trên địa bàn.

Tiếp nhận một số bệnh viện bộ, ngành

Bên cạnh đó, thành phố huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng mạng lưới cơ sở khám, chữa bệnh chất lượng cao, phát triển bệnh viện tư nhân hiện đại; đồng thời khuyến khích hợp tác giữa bệnh viện tư nhân và bệnh viện công lập.

Cụ thể, giai đoạn 2021- 2025 thành phố tiếp nhận khoảng 350 giường bệnh các bệnh viện bộ, ngành được điều chuyển về.

Giai đoạn tiếp theo, thành phố tiếp tục điều chuyển 6 bệnh viện thuộc Bộ, ngành đóng trên địa bàn về thành phố quản lý với 1.959 giường bệnh theo tinh thần của Nghị quyết 19/NQ-TW.

Bệnh viện Bưu Điện

Dự kiến thành phố sẽ tiếp nhận, quản lý các bệnh viện sau: Bệnh viện Nông nghiệp (520 giường bệnh); Bệnh viện Xây dựng (370 giường bệnh); Bệnh viện Than khoáng sản (220 giường bệnh); Bệnh viện Bưu điện (449 giường bệnh); Bệnh viện Thể thao (150 giường bệnh); Bệnh viện Dệt may (250 giường bệnh).

Thành phố sẽ đầu tư phát triển các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa cấp thành phố trở thành bệnh viện tuyến cuối, gồm: 2 bệnh viện đa khoa (Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Thanh Nhàn); 3 bệnh viện chuyên khoa (Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Tim Hà Nội).

Thành phố sẽ huy động nguồn lực xã hội để xây dựng mới 4 bệnh viện, gồm: Bệnh viện đa khoa khu vực phía Đông (quy mô 500 giường tại xã Gia Lâm); Bệnh viện đa khoa khu vực phía Tây (quy mô 500 giường tại xã Thạch Thất); Bệnh viện chuyên ngành Lão khoa Hà Nội (quy mô 250 giường bệnh); Bệnh viện chuyên ngành Nội tiết Hà Nội tại Từ Liêm (quy mô 250 giường bệnh).

Thanh Hiếu
#Bệnh viện Bộ #Ngành y tế #Hà Nội #Quy hoạch Thủ đô #Bệnh truyền nhiễm #Nội đô

