Hà Nội phát hiện gần 4.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu

TPO - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải vận chuyển 3.840 chiếc bánh trung thu không có hóa đơn, xuất xứ được xác định là nhập lậu.

Ngày 3/10, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, các lực lượng chức năng của đơn vị vừa phát hiện gần 4.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Trước đó, ngày 2/10, Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp cùng Công an phường Hoàn Kiếm đã tiến hành kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 29D-219.04 khi đang dừng đỗ trước số nhà 16A Lý Nam Đế (phường Hoàn Kiếm).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 3.840 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất.

Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý gần 4.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu

Làm việc với tổ công tác, chủ hàng là ông P.X.M (SN 1980, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số bánh trên.

Theo quy định, toàn bộ lô hàng trên được xác định là nhập lậu. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Dự kiến, Đội QLTT số 2 sẽ ban hành quyết định xử phạt hành chính chủ hàng số tiền 10 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ 3.840 chiếc bánh trung thu nhập lậu.