Kinh tế

Google News

Hà Nội: Đông nghịt người xếp hàng mua bánh Trung thu

Lâm Thuỳ Dương - Đức Nguyễn

TPO - Dù đồng hồ đã chỉ 22h đêm, trước cửa hàng bánh Trung thu nổi tiếng trên con phố Thuỵ Khuê, Hà Nội dòng người vẫn nối dài, ken chặt từng bước để chờ đến lượt mua bánh.

z7074967814484-a5096fc2fd84f9e66bf4d22c7a4e390c.jpg
Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 2/10, dưới ánh đèn hắt ra từ trong tiệm, hàng trăm người kiên nhẫn đứng xếp hàng, háo hức chờ đến lượt mua bánh.
z7074967847168-07dfbb595b8dc4f1f17caed3b2e2e96a.jpg
z7074967860326-ec061d8ce4bb500f214ad4e8aa6eafb4.jpg
z7074967898214-d0d1ce9b60a2a0510f8b1283c7aee85e.jpg
Dòng người nối đuôi nhau dài hàng trăm mét
khiến đoạn phố đông nghịt.
z7074967889926-eef8f286acf2729958b0d166ab3c881f.jpg
Nhân viên cửa hàng cho biết, mấy hôm trước do ảnh hưởng của bão nên lượng khách giảm. Hai hôm nay khi bão tan, cửa hàng mới đón khách trở lại.
z7074967861124-95e44fc7c83e62041bc7b8f65c3a2a04.jpg
Cửa hàng chủ yếu bán 2 loại bánh gồm bánh dẻo và bánh nướng với mức giá dao động từ 25.000 - 80.000 đồng/cái tùy loại.
z7074967921162-8300cb9bd9c6c396071018aa5f781a6d.jpg
Nguyên liệu tạo nên loại bánh nhân thập cẩm đặc biệt gồm: Mỡ lợn, mứt sen, lạp xưởng, hạt dưa, lá chanh... cùng với lớp vỏ được làm từ công thức gia truyền nên vẫn giữ được đúng hương vị trung thu xưa.
z7074967845955-8ecf6067e61f43daa1bd3f749eb21d2e.jpg
Do số lượng chờ mua quá đông, cửa hàng phải treo biển hướng dẫn người dân xếp hàng để tránh ảnh hưởng đến giao thông. Có những thời điểm cửa hàng treo biển hết bánh nhưng khách vẫn chấp nhận đứng chờ.
z7074967819653-3211b7e219750447da7340b068243f67.jpg
z7074967871525-bfbeb7e82795e49ac6ba23d2858406e0.jpg
Sau nhiều giờ đứng chờ, một vài vị khách cũng đã mua được bánh cho gia đình. Nhiều vị khách chia sẻ là khách "ruột" của cửa hàng hàng chục năm nay. "Mỗi lần trung thu cận kề, đến đây xếp hàng chờ mua bánh cũng là một trải nghiệm mùa trăng đáng nhớ", một khách hàng chia sẻ.
z7074968156185-8ee1e1c9257a0cd8f231159329b2b7b0.jpg
Anh Phạm Bảo Đăng - chủ tiệm bánh gia truyền trên phố Thuỵ Khuê - cho biết: "Những ngày cận rằm, lượng khách đông gấp nhiều lần bình thường. Cửa hàng có lúc gần 100 nhân viên nhưng vẫn hoạt động hết công suất. Bánh nóng ra lò liên tục, nhiều lúc chưa kịp treo biển thì khách đã mua sạch".
z7074967877016-1b6e6afff77c1e95e0136d7264196f1c.jpg
z7074967885497-daeb6b8f37ba9ceaafb02f625765851b.jpg
z7074967912856-a094b94203bf3c4167d3992a0fd611fc.jpg
Thời điểm gần 22h khách vẫn đứng chật kín bên ngoài cửa hàng.
Lâm Thuỳ Dương - Đức Nguyễn
#Bánh Trung thu #Thuỵ Khuê #Hà Nội #Lễ hội Trung thu #Chờ mua bánh #Bánh dẻo #Bánh nướng

