Hà Nội: Lửa bao trùm ngôi nhà trong ngõ ở phố Lạc Long Quân

TPO - Tối 22/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 175 phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) khiến 1 người bị bỏng.

Lửa cháy ngùn ngụt tại ngôi nhà trong ngõ 175 Lạc Long Quân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 175 Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội).

Không lâu sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội bao trùm ngôi nhà.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa, cứu nạn.

Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã cứu được 2 người trong ngôi nhà ra ngoài. Tại hiện trường, 1 nạn nhân là nam giới bị bỏng được chăm sóc y tế.

Hiện sức khỏe những người này ổn định.

Được biết, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 2 tầng. Nhiều đồ đạc bên trong bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.