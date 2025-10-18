Hà Nội lập lại trật tự đô thị khu phố cổ Hoàn Kiếm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ xử lý nghiêm tất cả các vi phạm trên 3 lĩnh vực: trật tự giao thông; trật tự đô thị; vệ sinh môi trường trên địa bàn các tuyến phố: Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Phủ Doãn.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 phường vừa thành lập tổ công tác tiến hành tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại về trật tự giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, tập trung vào các tuyến phố: Hàng Đào – Hàng Ngang – Hàng Đường và Phủ Doãn.

tienphong-1810phoc.jpg
Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm nhắc nhở, hướng dẫn người dân, chủ các cơ sở kinh doanh, yêu cầu kinh doanh, buôn bán trong phạm vi cho phép; sắp xếp, hướng dẫn để phương tiện đúng quy định. Ảnh: PV.

Tổ công tác sẽ tiến hành tuần tra, xử lý các vấn đề về trật tự giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên các tuyến phố.

Cụ thể, theo kế hoạch, trên tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, yêu cầu duy trì tuyến phố văn minh đô thị, cấm dừng, đỗ, để phương tiện tại lòng đường, hè phố từ 7h00 – đến 16h00 hằng ngày. Sau 16h, sẽ hướng dẫn sắp xếp phương tiện thành hàng sát vỉa ba toa, đầu xe quay vào trong, đảm bảo lối đi cho người đi bộ.

Với tuyến phố Phủ Doãn, BCĐ yêu cầu hướng dẫn sắp xếp phương tiện thành hàng sát vỉa ba toa, đầu xe quay vào trong.

Ban Chỉ đạo 197 phường cũng biên soạn nội dung và tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường và tuyên truyền lưu động; nhắc nhở, hướng dẫn người dân, chủ các cơ sở kinh doanh, yêu cầu kinh doanh, buôn bán trong phạm vi cho phép; sắp xếp, hướng dẫn để phương tiện đúng quy định; không sử dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán; không tổ chức trông giữ phương tiện trái phép, sai phép; không xây bục bệ, dựng mái che, mái vẩy.

“Sau khi tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm tất cả các vi phạm trên 3 lĩnh vực: trật tự giao thông; trật tự đô thị; vệ sinh môi trường. Hằng ngày, công an phường bố trí lịch phân công lực lượng tham gia Tổ công tác BCĐ 197 phường duy trì tuần tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm từ 7h00 đến 22h00”, đại diện BCĐ 197 phường Hoàn Kiếm thông tin.

Trường Phong
#Hà Nội #Phố cổ #Ban Chỉ đạo 197 #Hoàn Kiếm #Lập lại trật tự đô thị

