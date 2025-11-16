Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Hà Nội lần đầu tiên đưa bài thi AI tạo sinh vào sân chơi Tin học trẻ

Lưu Trinh
TPO - Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ Quốc tế năm học 2025–2026 với điểm nhấn là lần đầu đưa bài thi trí tuệ nhân tạo - AI tạo sinh Generative AI Foundations của Certiport (Hoa Kỳ) vào sân chơi, giúp học sinh từ THCS đến THPT tiếp cận kiến thức nền tảng, thực hành câu lệnh và ứng dụng AI an toàn, có trách nhiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội phối hợp với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam phát động Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ Quốc tế – TP Hà Nội năm học 2025–2026 dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 trên toàn thành phố.

Năm nay, cuộc thi được triển khai với nhiều điểm mới đột phá, gồm hai bảng thi đấu: Kỹ năng Tin học quốc tế và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI). Theo đó, học sinh được trải nghiệm các bài thi theo chuẩn đánh giá quốc tế của Hoa Kỳ gồm IC3 Spark dành cho Tiểu học, IC3 dành cho THCS, MOS dành cho THPT và Gen AI dành cho 2 cấp THCS và THPT.

1-6389.jpg
Năm nay, lần đầu tiên học sinh TP Hà Nội được tiếp cận trực tiếp bài thi quốc tế Generative AI Foundations do Certiport (Hoa Kỳ) phát triển

Năm nay, lần đầu tiên học sinh TP Hà Nội được tiếp cận trực tiếp bài thi quốc tế Generative AI Foundations do Certiport (Hoa Kỳ) phát triển, giúp học sinh THCS và THPT tìm hiểu kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo tạo sinh, thực hành xây dựng prompt và ứng dụng công cụ AI vào học tập và đời sống một cách an toàn, có trách nhiệm.

4.jpg
Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ Quốc tế – TP Hà Nội năm học 2025–2026 dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 trên toàn thành phố.

Cuộc thi được chia làm 3 vòng: Vòng loại (tổ chức tại các trường, từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026); vòng sơ khảo (dự kiến tổ chức vào ngày 22/3/2026) và Vòng chung khảo (dự kiến tổ chức ngày 5/4/2026).

Tại mỗi vòng thi, Ban Tổ chức sẽ trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt kết quả cao. Đặc biệt, những học sinh xuất sắc tại Vòng chung khảo sẽ được nhận Giấy chứng nhận thành tích của Sở GD&ĐT Hà Nội cùng huy chương và phần thưởng từ Ban Tổ chức.

Ngoài ra, các em học sinh THPT đạt Giải Nhất, Nhì, Ba (bảng Kỹ năng Tin học quốc tế) sẽ được tuyển thẳng vào đội tuyển của Sở GD&ĐT TP Hà Nội tham dự Vòng loại quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2026 (MOS World Championship 2026).

Lưu Trinh
