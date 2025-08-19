Hà Nội khởi công cầu Ngọc Hồi rộng 8 làn xe

TPO - Sáng 19/8, dự án cầu Ngọc Hồi nối liền địa phận Hà Nội với Hưng Yên đã được khởi công. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, sau khi hoàn thành cầu sẽ kết nối giao thông thuận lợi và là sự phát triển không gian đô thị mới của TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Tại lễ khởi công, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Ngô Ngọc Vân (chủ đầu tư) cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu được phê duyệt gồm 2 nhóm Dự án thành phần: Nhóm Dự án giải phóng mặt bằng và nhóm dự án đầu tư xây dựng cầu và đường dẫn. Tổng chiều dài dự án khoảng 7,5km, điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa bàn xã Thanh Trì, Hà Nội; điểm cuối dự án kết nối với đường Vành đai 3,5 cách đê Tả Hồng khoảng 700m về phía cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa bàn xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Dự án thi công xây lắp cầu và đường dẫn có tổng mức đầu tư khoảng 10.198 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 - 2028.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ khởi công dự án cầu Ngọc Hồi. Ảnh: Trọng Đảng

Cầu có các thông số kỹ thuật thi công, phần cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, tổng bề rộng cầu (gồm cả phần neo dây văng) 38,3m, đảm bảo 8 làn xe trong đó có 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp;

Đường, cầu dẫn dài khoảng 6,58km, bề rộng cầu dẫn 33m; đường dẫn đầu cầu có tường chắn dài 100m, có bề rộng 33m; đường dẫn còn lại dài khoảng 140m, bề rộng 32m;

Các dự án thành phần GPMB trên địa bàn 5 xã: Thanh Trì, Nam Phù, Bát Tràng - thành phố Hà Nội; Phụng Công, Văn Giang - tỉnh Hưng Yên do các địa phương thực hiện, có tổng mức đầu tư khoảng 784 tỷ đồng.

Thiết kế cầu Ngọc Hồi

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, cầu Ngọc Hồi là 1 trong 18 cầu bắc qua sông Hồng mà thành phố đã và đang xây dựng. Cầu vừa có vai trò kết nối, giảm ùn tắc giao thông vừa có ý nghĩa chính trị với hai tỉnh thành là Hà Nội và Hưng Yên. Do có ý nghĩa quan trọng nên từ khi có chủ trương đầu tư đến khi khởi công cầu, thành phố và các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trong 4 tháng. Đây là thời gian rất khẩn trương, rất thần tốc cho một công trình thi công thuộc Dự án nhóm A” - ông Thanh nói.

Đánh giá về việc thực hiện dự án, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cho biết, việc đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi có vai trò quan trọng để hoàn thiện tuyến đường Vành đai 3,5 kết nối trực tiếp với tỉnh Hưng Yên, kết hợp với hệ thống đường hướng tâm của thành phố Hà Nội (trục đô thị Mê Linh, trục Tây Thăng Long, QL32, Đại lộ Thăng Long, Lê Văn Lương, QL6, QL1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ).

Cầu Ngọc Hồi là một trong 10 công trình được khởi công, khánh thành tại Hà Nội và được kết nối với 250 điểm cầu truyền hình khởi công, hoàn thành 250 dự án trên cả nước trong sáng 19/8.