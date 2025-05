Hà Nội: Đề nghị công an làm rõ vụ khai thác trộm đất, hủy hoại tài sản ở Ba Vì

TPO - “Quan điểm của lãnh đạo huyện là xác minh, làm rõ mức độ thiệt hại và đề nghị công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác trộm đất, hủy hoại tài sản của công dân tại xã Cẩm Lĩnh", ông Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì thông tin với PV Tiền Phong, sáng 28/5.

Vi phạm nghiêm trọng

Liên quan đến vụ khai thác đất trái phép xảy ra tối ngày 26/5 tại xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì), ngày 28/5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết: Lãnh đạo huyện đã nắm được sự việc và ngay trong tối 27/5 đã chỉ đạo các phòng ban có liên quan kiểm tra, làm rõ.

Theo ông Hưng, đây là vụ việc vi phạm các quy định về quản lý nhà nước, có yếu tố vi phạm pháp luật khi phá hoại hoa màu và khai thác trái phép tài nguyên đất.

“Quan điểm của lãnh đạo huyện là xác minh, làm rõ mức độ thiệt hại và đề nghị công an vào cuộc điều tra, xử lý các bước tiếp theo về mặt pháp luật”, ông Hưng, nói.

Về vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Nam, Trưởng phòng NN&MT huyện Ba Vì cho biết, ngay khi nhận được thông tin, Phòng NN&MT đã báo cáo Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách. UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Cẩm Lĩnh báo cáo vụ việc.

Theo báo cáo, vụ việc xảy ra đêm 26/5 tại đồi Củ Nhừ, thôn Ngọc Nhị, xã Cẩm Lĩnh. Diện tích đất bị khai thác khoảng 246m2 với độ sâu đào trung bình 2m. Ước tính, khối lượng đất bị đào xúc và vận chuyển đi khoảng 529m3; tổng diện tích cây keo bị đào xúc, vận chuyển đi khoảng 379,16m2.

Bà Nam cho biết, thời gian qua, công tác xử lý vi phạm đất đai trật tự xây dựng được huyện Ba Vì đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Hầu hết, các vụ việc vi phạm đất đai, trật tự xây dựng cơ bản được xử lý nghiêm.

Với vụ việc tại xã Cẩm Lĩnh, bà Nam cho rằng, đây là vụ khai thác trộm đất trong đêm và hủy hoại tài sản trên đất vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật. Nếu không xử lý nghiêm thì những vụ việc tự sẽ xảy ra tại nhiều xã khác. "Chúng tôi đề nghị cơ quan liên quan xử lý nghiêm, trường hợp có yếu tố hình sự thì xử lý hình sự theo quy định”, bà Nam nói.

Vì sao chính quyền, công an không phát hiện vụ việc?

Ông Phùng Hữu Thanh, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo, UBND xã đã cử cán bộ và Công an xã lên lập biên bản hiện trường, tổ chức đo vẽ, xác minh thực tế. Đến sáng ngày 28/5, chính quyền địa phương đã mời đơn vị tư vấn đến đo đạc thực tế và báo cáo UBND huyện Ba Vì.

Về nguyên nhân không phát hiện vụ vi phạm, ông Thanh cho rằng các đối tượng khai thác trộm đất của người dân vào đêm khuya. Hơn nữa, khu vực khai thác nằm xa khu dân cư, lại giáp ranh giữa 3 xã: Cẩm Lĩnh, Phú Sơn, Vật Lại.

Ông Thanh cũng cho biết, đây là vụ việc đầu tiên xảy ra trên địa bàn xã. Hành vi này thể hiện coi thường pháp luật của một số đối tượng nhưng cũng là bài học sâu sắc trong công tác quản lý của địa phương.

“Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng liên quan đến khai thác trộm tài nguyên, hủy hoại tài sản để làm gương. Trách nhiệm của UBND xã và cán bộ liên quan đến đâu sẽ xử đến đấy”, ông Thanh nói.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong vụ việc trên có trách nhiệm không nhỏ của công an địa phương, trong đó có việc các máy xúc, xe tải chở đất chạy trên các tuyến đường của xã từ nửa đêm đến rạng sáng hôm sau mà không phát hiện ra. Trung tá Phùng Thế Hùng, Trưởng Công an xã Cẩm Lĩnh cho biết, do các đối tượng khai thác vào ban đêm và lại xảy ra trên địa bàn giáp danh giữa 3 xã - Cẩm Lĩnh - Vật Lại - Cẩm Lĩnh nên công an xã gặp khó khăn trong tuần tra, phát hiện.

Về hướng điều tra, xử lý vụ việc ông Hùng cho biết, hiện cơ quan chức năng đã mời các đối tượng lên lấy lời khai, đồng thời tạm giữ 3 xe ô tô vận chuyển đất trái phép và 1 máy múc. Công an cũng đã mời chủ xe, lái xe lên lấy lời khai, tường trình sự việc. Các nội dung khác đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Theo ông Hùng, trong vụ việc này có 2 hành vi đang được công an làm rõ là khai thác tài nguyên trái phép và hủy hoại tài sản. "Hiện Công an xã cũng phối hợp với Tổ công tác của Công an thành phố phụ trách địa bàn để chỉ đạo các đơn vị phối hợp, điều tra, làm rõ và có kết luận về vụ việc trong vòng 7 ngày làm việc", ông Hùng nói.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, sáng ngày 27/5, ông Phùng Công Nghiệp (trú tại thôn Ngọc Nhị, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) đi thăm đồi thì phát hiện khoảng 400m2 trồng cây lâu năm đã bị các đối tượng múc trộm đất, vận chuyển đi. Các vị trí đất bị xúc tạo thành hố sâu từ 2 đến 3m. Cùng với đó, nhiều cây keo 3 năm tuổi, cao 3m đã bị hủy hoại. Ông đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương để điều tra, xử lý.