Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội có không quá 5 phó chủ tịch UBND, TPHCM tối đa 8 phó chủ tịch

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo quy định vừa ban hành, thành phố Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 8 Phó Chủ tịch UBND và Thành phố Hà Nội có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 300/2025/NĐ-CP quy định khung số lượng Phó Chủ tịch UBND, số lượng và cơ cấu Ủy viên UBND cũng như trình tự, thủ tục đề nghị phê chuẩn kết quả HĐND bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh.

Theo quy định, Thủ tướng Chính phủ sẽ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh và giao quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

2011hn.jpg
Thành phố Hà Nội có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh là phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã và giao quyền Chủ tịch UBND cấp xã.

Nghị định cũng quy định, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh điều động đến nhận nhiệm vụ khác, bị cách chức thì không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm. Thường trực HĐND báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất đối với các trường hợp này.

Thành viên UBND được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, từ chức hoặc từ trần thì không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm. Thường trực HĐND báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất đối với các trường hợp này.

Thành viên UBND được HĐND bầu giữ chức danh mới nhưng vẫn thuộc thành viên UBND của đơn vị hành chính đó thì không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm. Khi được bầu chức vụ mới thì đương nhiên thôi thực hiện nhiệm vụ của chức vụ cũ.

Khung số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Về số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, theo quy định, đối với thành phố Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 8 Phó Chủ tịch UBND.

Với thành phố hình thành do sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 7 Phó Chủ tịch UBND; thành phố hình thành do sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 6 Phó Chủ tịch UBND.

Đối với tỉnh hình thành do sắp xếp 2 tỉnh có ít nhất 1 tỉnh đã được phân loại là tỉnh loại I trước khi thực hiện sắp xếp, hoặc tỉnh hình thành do sắp xếp 3 tỉnh có không quá 6 Phó Chủ tịch UBND.

Với tỉnh hình thành do sắp xếp 2 tỉnh mà cả 2 được phân loại là tỉnh loại II hoặc tỉnh loại III, có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND.

Đối với trường hợp không thực hiện sắp xếp năm 2025: Thành phố Hà Nội có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND. Thành phố Huế có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND.

Đối với tỉnh loại I, theo quy định sẽ có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND; tỉnh loại II và tỉnh loại III có không quá 3 Phó Chủ tịch UBND. Sau ngày 17/11/2025, nếu tỉnh loại II và tỉnh loại III được phân loại là tỉnh loại I thì có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND.

Nghị định nêu rõ, đối với các tỉnh, thành phố có Nghị quyết của Quốc hội và văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định về số lượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội và văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh thì trường hợp này nằm ngoài số lượng Phó Chủ tịch UBND quy định ở trên.

Nghị định 300/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/11/2025.

Luân Dũng
#Hà Nội #TPHCM #cấp phó #phó chủ tịch #bổ nhiệm #miễn nhiệm #phê chuẩn #cách chức

Xem thêm

Cùng chuyên mục