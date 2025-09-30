Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội cho học sinh toàn thành phố nghỉ học vào ngày 1/10 do mưa ngập

Linh Lê

HHTO - Do tình hình mưa lớn và ngập kéo dài, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo học sinh trên địa bàn toàn thành phố sẽ nghỉ học vào ngày 1/10.

Tối 30/9, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, do thời tiết tiếp tục có mưa lớn bởi hậu quả của cơn bão số 10 gây ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại ở Thủ đô, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, các cơ sở giáo dục trên toàn Thành phố sẽ nghỉ học vào ngày mai 1/10. Các thầy cô giáo có thể linh hoạt dạy học trực tuyến cho học sinh.

Trước đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ diễn biến, hậu quả của cơn bão số 10; thường xuyên theo dõi các tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố.

556955870-1325181522597518-187856433683978892-n.jpg
Hà Nội mưa ngập khắp nơi trong ngày 30/9. (Ảnh: OFFB)

Căn cứ tình hình thời tiết để chủ động rà soát, sẵn sàng các kế hoạch triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ", phù hợp với điều kiện nhà trường, rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường, nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy đổ thì phải báo cáo để xử lý kịp thời.

Đồng thời, các trường phải có phương án và kịp thời di dời tài sản, máy móc, thiết bị bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn, đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Các hoạt động ngoại khóa, tập thể tại nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở bị nghiêm cấm. Sau mưa bão, nhà trường phải khẩn trương vệ sinh, dọn dẹp, phòng chống dịch bệnh, đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ với phụ huynh để quản lý học sinh.

Linh Lê
