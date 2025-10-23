GS.Nguyễn Thiện Nhân: Lương tối thiểu 12 triệu mới có thể nuôi được con

Công bố hằng năm mức lương tối thiểu đủ sống

Chiều 23/10, thảo luận về dự thảo Luật Dân số, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân (TPHCM) nhấn mạnh, công tác dân số là trách nhiệm của toàn xã hội, không chỉ của mỗi gia đình.

Từ thực tiễn châu Âu, ông Nhân nói, hai người đi làm nếu không đủ nuôi hai con nên người dân không sinh nhiều con. Vì vậy, ông nêu rõ, mỗi người lao động cần có mức lương tối thiểu đủ để nuôi bản thân và một người con.

GS. Nguyễn Thiện Nhân phát biểu. Ảnh: Như Ý

Đây là “đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất”, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM nhận định. “Nếu không bảo đảm điều này, mọi chính sách khác chỉ mang tính động viên, không thể giải quyết được vấn đề mức sinh thấp”, GS. Nguyễn Thiện Nhân nói.

Nói thêm về điều này, ông dẫn chứng, một doanh nghiệp Đài Loan tại TPHCM có tới hơn 90% lao động sinh đủ hai con. Khi tìm hiểu, doanh nghiệp này có mức lương tối thiểu khoảng 12 triệu đồng/tháng – “mức có thể nuôi được con”.

Từ phân tích trên, ông đề nghị dự thảo Luật Dân số cần có một chương riêng về duy trì mức sinh thay thế, trong đó quy định Nhà nước công bố hằng năm mức lương tối thiểu đủ sống cho người lao động. Theo ông, hiện mức lương tối thiểu vùng TP.HCM khoảng 4,96 triệu đồng chỉ đủ nuôi bản thân, nên cần có lộ trình điều chỉnh.

Ngoài ra, đại biểu TPHCM cũng đề xuất thêm chính sách khuyến khích lập gia đình, phát triển nhà ở xã hội, xây dựng môi trường xã hội thân thiện với gia đình và trẻ em.

Cùng mối quan tâm, đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) cho rằng, kinh tế là yếu tố quyết định để các gia đình sinh con. Từ đó, bà Lan đề xuất nghiên cứu chính sách trợ cấp cho gia đình đông con.

Theo bà, điều này có thể lấy kinh nghiệm từ Pháp, nơi có các chính sách ưu đãi thuế, trợ cấp và quyền lợi cho các gia đình có từ ba con trở lên.

Đề nghị tăng thời gian nghỉ thai sản

Góp ý cho dự án luật này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Trần Thị Nhị Hà chia sẻ, bà rất tâm đắc với bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh “chính sách dân số sẽ là trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong chiến lược quốc gia”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Trần Thị Nhị Hà. Ảnh: Như Ý

Từ tinh thần đó, bà Hà cho rằng dự thảo Luật Dân số lần này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển bền vững, tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực trẻ trước khi Việt Nam bước vào giai đoạn dân số già.

Đề cập chính sách duy trì mức sinh thay thế, bà Hà đánh giá quy định “tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai” trong dự thảo hiện còn quá khiêm tốn, chưa đủ khuyến khích. Theo bà, ở các địa bàn có mức sinh thấp, chi phí nuôi con và áp lực công việc là nguyên nhân chính khiến nhiều cặp vợ chồng ngại sinh thêm con.

“Chúng ta cần giải quyết gốc rễ vấn đề, tạo điều kiện cho cha mẹ có thêm thời gian và nguồn lực chăm sóc con nhỏ”, bà phân tích và đề nghị tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai tại địa bàn có mức sinh thấp theo hướng phụ nữ được nghỉ thêm 2 tháng, trong đó có 1 tháng linh hoạt trong vòng 1 năm sau khi sinh; nam giới được nghỉ thêm 10 ngày, trong đó 5 ngày linh hoạt trong năm đầu sau sinh.

Theo bà, chính sách này không chỉ giúp các cặp vợ chồng có thêm thời gian gắn kết và chăm sóc con, mà còn mang tính khuyến khích thực tế, góp phần duy trì mức sinh ổn định.