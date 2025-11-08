Giám khảo dance battle Anh Trai “Say Hi”: Người là cỗ máy popping, người vô địch hơn 20 giải đấu

HHTO - Tối 8/11, tập 8 của Anh Trai “Say Hi 2025 sẽ khép lại Live Stage 3 với 2 tiết mục cuối cùng đầy cảm xúc; cùng màn thi đấu dance battle căng thẳng. Trailer mới nhất của Tập 8 hé lộ dàn ban giám khảo “cầm cân nảy mực” cho vòng thi đấu này.

Không khí trên sân khấu trở nên sôi nổi khi các nghệ sĩ chia sẻ về sự chuẩn bị của đội mình. Anh Trai Phúc Du cho biết tình yêu với nhảy múa đã có trong nhóm từ lâu, và đây là dịp để thể hiện tinh thần chơi hết mình. Anh Trai HUSTLANG Robber xem phần thi như cơ hội lan tỏa văn hoá đường phố, với tinh thần vui là chính. Anh Trai Ngô Kiến Huy cho thấy nét hài hước quen thuộc khi nói về đội của mình, một “hội nói ít làm nhiều”.

Đảm nhiệm vai trò “cầm cân nảy mực” cho phần thi dance battle là dàn giám khảo chuyên môn gồm C2LOW, BBOY B4 (Lê Hiếu), Quốc Tít, Lê Vinh và MT POP - những tên tuổi đã có nhiều thành tích trong nước và quốc tế.

Trong đó, giám khảo C2LOW là một gương mặt quen thuộc với Vũ Trụ “Say Hi”, không chỉ sở hữu loạt danh hiệu Quán quân và Á quân ở các cuộc thi tại Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Malaysia,… mà chỉ trong nửa năm qua, anh đã ngồi ghế giám khảo hơn 10 cuộc thi, giành thêm một giải Á quân tại Đài Loan (Trung Quốc).

Giám khảo BBOY B4 (Lê Hiếu) là một trong những biểu tượng của cộng đồng Breaking Việt Nam ở các thể loại Bboying, Jazz, Contemporary. Anh từng giành huy chương vàng Youth Olympic Games 2018 thể thức Bonnie & Clyde, Á quân So You Think You Can Dance mùa 5 tại Việt Nam, và đặc biệt trong năm 2025, trở thành Winner World Breaking Classic Asia, đại diện châu Á thi đấu tại Hà Lan, đồng thời vô địch cả hai thể thức 2vs2 và Crew Battle tại Cloud Jam Trung Quốc.

Giám khảo Quốc Tít, thành viên chủ chốt của Last Fire Crew và nhà sáng lập Last Fire Studio. Anh đã vô địch hơn 20 giải đấu, giữ vai trò giám khảo cho hơn 50 cuộc thi, đồng thời ghi dấu ấn quốc tế khi giành Quán quân Bad Vibes 2023 và trở lại trong vai trò giám khảo năm 2024 tại Thái Lan. Quốc Tít còn liên tiếp giành chiến thắng tại các hạng mục 1v1 và 2v2 của Hip Hop Nghệ 2024, cùng danh hiệu vô địch Hip Hop 1v1 tại In Fire We Trust Dance Championship 2023.

Bên cạnh đó, giám khảo Lê Vinh từng đảm nhiệm vai trò giám khảo tại hơn 40 cuộc thi showcase trong nước, đồng thời gặt hái nhiều thành tích ấn tượng như Quán quân Together Time 2018, Luminous Dance Competition 2014...

Cuối cùng là giám khảo MT POP, “cỗ máy popping” của Việt Nam với gần 18 năm theo đuổi nghệ thuật nhảy đường phố. Anh đã vô địch hơn 35 giải đấu lớn nhỏ trong nước và quốc tế. Năm 2024, MT POP trở thành người Việt đầu tiên vô địch popping thế giới tại Summer Dance Forever (Hà Lan), và tiếp tục nối dài thành tích với ngôi vô địch Popping 2v2 tại Juste Debout 2025.