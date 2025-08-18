Giải mã hiện tượng "Thanh Gươm Diệt Quỷ": Từ manga tầm trung đến "bom tấn" toàn cầu

HHTO - Khi bước ra khỏi khuôn giấy, “Thanh Gươm Diệt Quỷ” đã vươn mình từ một manga có cốt truyện không mấy đột phá thành hiện tượng văn hóa đại chúng nhờ bệ phóng hình ảnh của Ufotable, nội dung dễ tiếp cận và một chiến lược truyền thông hiệu quả.

Ufotable và “cú bứt phá” của phần nhìn

Điểm nhấn lớn nhất đưa Thanh Gươm Diệt Quỷ (tựa gốc: Kimetsu no Yaiba) từ manga “thường thường” trở thành “bom tấn” chính là phần hình ảnh khi được Ufotable chuyển thể thành anime. Nếu so sánh kỹ, nét vẽ và thiết kế nhân vật khi lên anime gần như không thay đổi quá nhiều so với truyện tranh gốc, song điều làm nên đột phá cho phim chính là cách studio này xử lý hiệu ứng.

Một số hiệu ứng hút mắt khi triển khai "Hơi Thở", kỹ thuật hô hấp đặc biệt mà các kiếm sĩ dùng để chiến đấu trong phim.

Ufotable tận dụng kỹ thuật kết hợp hoạt hình 2D và hiệu ứng 3D để tạo hiệu ứng cho các loại "Hơi Thở" nguyên tố mà nhân vật thi triển chiêu thức trong chiến đấu, khiến cảnh hành động trong phim trở thành một màn trình diễn thị giác đẹp mắt và dễ theo dõi. Nhờ đó, các trận chiến mà những trang giấy vốn không tả hết được độ hoành tráng lại hiện lên trọn vẹn và bùng nổ trên màn ảnh.

Đồ họa ấn tượng của "Infinity Castle" (Vô Hạn Thành), movie mới nhất vừa được công chiếu. Ảnh: Ufotable

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Nikkei Entertainment vào đầu năm 2020, tổng biên tập của Weekly Shōnen Jump, Nakano Hiroyuki cho biết doanh số bán ra của bộ truyện đã tăng vọt sau khi Thanh Gươm Diệt Quỷ được chuyển thể thành anime. Năm 2019, manga có doanh số khiêm tốn với 3,5 triệu bản in. Đến năm 2020, bộ truyện đã xác lập kỷ lục mới trong lịch sử ngành xuất bản Nhật Bản với hơn 82 triệu bản bán ra chỉ trong năm đó.

Ở một khía cạnh khác, phía Ufotable lại khiêm tốn cho rằng thành công bùng nổ của Thanh Gươm Diệt Quỷ không chỉ nhờ vào công sức của studio. Theo nhà sản xuất Takahashi Yuma, bản thân nguyên tác Kimetsu no Yaiba đã sở hữu sức hút rất riêng, Ufotable chỉ đơn thuần "nghiêm túc chuyển thể mà không làm mất đi sức hấp dẫn vốn có của nó".

Thiết kế của các nhân vật không thay đổi nhiều khi được chuyển thể lên anime.

Cốt truyện "dễ hút, dễ cảm" với số đông đại chúng

Dù xây dựng được một thế giới và hệ thống nhân vật đồ sộ, song ngay cả người hâm mộ cũng thừa nhận rằng, phần cốt truyện của Thanh Gươm Diệt Quỷ không quá phức tạp. Tác phẩm có tuyến chính - phản đối xứng rạch ròi, phản diện thường mang dã tâm khó dung thứ hoặc một quá khứ bi kịch. Chính nghĩa trong phim được đề cao, "cái ác" sẽ luôn thua cuộc và bị diệt trừ.

Kamado Tanjiro được đánh giá là hình mẫu nam chính shounen (thể loại dành cho thanh thiếu niên) điển hình.

Thông điệp phim truyền tải không mới, dễ nhận biết, rằng tình đoàn kết, lòng trung thành, tình yêu thương hay trí thông minh và cả những điều nhỏ bé nhất cũng có thể vượt qua sức mạnh tưởng chừng bất khả chiến bại, như cách các kiếm sĩ vốn chỉ là người trần mắt thịt nhưng vẫn có thể đánh bại loài quỷ đã tích lũy sức mạnh hàng trăm năm.

Chính vì thế, tác phẩm dễ “mở cửa” với số đông, đặc biệt là với những khán giả trẻ tìm kiếm nhịp truyện nhanh, cảm xúc trực diện và thông điệp dễ nắm bắt ở ngay bề nổi.

Nhiều ý kiến cho rằng "Thanh Gươm Diệt Quỷ" có nội dung "mì ăn liền" song vẫn được đông đảo khán giả đón nhận. Ảnh: Kyodo News/Getty

Sự lan tỏa đa nền tảng

Ngoài phần hình ảnh và nội dung, sự thành công của Thanh Gươm Diệt Quỷ còn được tiếp sức mạnh mẽ bởi chiến lược truyền thông hiệu quả, khi nhà phát hành dùng cả nền tảng trực tuyến lẫn những sự kiện ngoài đời thực để mở rộng sức lan tỏa.

Trailer "Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành" hiện đã đạt hơn 17 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Video: Ufotable

Song song với việc quảng bá và thúc đẩy làn sóng thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội YouTube, Facebook, X (Twitter), TikTok hay Reddit, ê-kíp sản xuất thường triển khai những buổi công chiếu đặc biệt kết hợp giao lưu cùng diễn viên lồng tiếng và đội ngũ sáng tạo tại một số thành phố từ Los Angeles, Paris, London, Mexico City đến Seoul. Việc “mang phim đi khắp nơi” này tạo cảm giác đồng hành, biến khán giả ở nhiều châu lục thành một phần trong hành trình phát triển của thương hiệu.

Trên thực tế, thành công về mặt doanh thu của các phần phim điện ảnh Thanh Gươm Diệt Quỷ có sự đóng góp không hề nhỏ từ thị trường quốc tế, trong đó có cả Việt Nam, khác với nhiều thương hiệu anime chỉ tập trung vào phòng vé nội địa.

Ekip tổ chức buổi kỷ niệm 5 năm ra mắt, giao lưu với hơn 2.000 người hâm mộ tại Anime Expo 2024. Ảnh: Anime Fire

Nhà sản xuất Yūma Takahashi, Natsuki Hanae (lồng tiếng Tanjiro), Hiro Shimono (lồng tiếng Zenitsu) tham gia quảng bá movie "Đại Trụ Đặc Huấn" tại New York, ngày 10/2/2024. Ảnh: Getty Images/Crunchyroll

Không dừng lại ở đó, Kimetsu no Yaiba còn "đánh chiếm" cả đời sống hàng ngày của khán giả thông qua việc hợp tác với các nhãn hàng đồ ăn, thức uống, cửa hàng tiện lợi và đồ lưu niệm. Nhờ vậy, hình ảnh các nhân vật luôn xuất hiện khắp mọi nơi, đặc biệt là trong mắt đối tượng khán giả mục tiêu như học sinh, sinh viên, giúp thương hiệu càng trở nên quen thuộc và gần gũi.

Nhìn chung, dù không sở hữu cốt truyện phức tạp hay dày tầng nghĩa như nhiều tác phẩm khác, Thanh Gươm Diệt Quỷ lại thành công nhờ công thức rất trực diện gồm phần nhìn bùng nổ mà điểm sáng là hiệu ứng do Ufotable dàn dựng, nội dung dễ hiểu và chiến lược quảng bá thông minh. Ba yếu tố vừa kể kết hợp lại đã biến một bộ truyện tầm trung thành thương hiệu toàn cầu, ghi dấu trong văn hóa đại chúng.