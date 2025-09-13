'Giải mã' câu nói hot trend ‘You only live once nên mới phải cẩn thận…’

SVO - Câu nói “You only live once nên mới phải cẩn thận, live twice thì đã muốn làm gì thì làm” (Tạm dịch: Bạn chỉ sống một lần nên mới phải cẩn thận, chứ sống hai lần thì đã muốn làm gì thì làm) đang trở thành một trào lưu gây sốt trên mạng xã hội. Khác với thông điệp "sống hết mình, sống yomost" từng làm mưa làm gió, câu nói này lại mang một góc nhìn thực tế và đầy suy ngẫm.

Khi sự cẩn trọng thay thế sự liều lĩnh

Cộng đồng mạng Việt Nam đang xôn xao trước một đoạn video dài hơn 48 phút của YouTuber Yo Bae, xoay quanh câu chuyện "nàng thơ du học sinh" Thạch Trang. Tuy nhiên, điều khiến video này thực sự gây bão lại chính là câu nói mang tính "cà khịa" từ Yo Bae: "You only live once nên mới phải cẩn thận, live twice thì đã muốn làm gì thì làm". Câu nói này đã vượt ra khỏi bối cảnh ban đầu, trở thành một chủ đề thảo luận sôi nổi, khiến giới trẻ phải suy ngẫm về triết lý sống "sống hết mình" quen thuộc.

Bạn Phạm Thị Việt Hà, sinh viên năm 4 ngành Truyền thông đại chúng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là một trong những người đầu tiên bị ấn tượng bởi câu nói này. Trước đây, Hà thường được khuyên rằng "vì bạn chỉ sống có một lần nên hãy sống hết mình, đừng ngần ngại". Tuy nhiên, cô nhận ra chính cách sống "yomost" đôi khi lại khiến con người ta dễ mất kiểm soát.

"Câu nói của Yo Bae mang tính thực tế hơn, không bay bổng hay lý thuyết quá màu hồng. Em hoàn toàn đồng tình với quan điểm này", Hà chia sẻ. Với cô, "You only live once" không phải là lời biện hộ cho sự liều lĩnh, mà ngược lại, chính vì ta chỉ có một cơ hội duy nhất, nên mỗi bước đi đều cần được tính toán kỹ lưỡng. Hà cho rằng, sống hết mình và sống có trách nhiệm phải luôn đi cùng với nhau.

Việt Hà suy nghĩ sống cẩn trọng và sống hết mình không hề mâu thuẫn mà còn bổ trợ cho nhau.

Hà kể về một quyết định liều lĩnh của mình: nộp hồ sơ vào một ngôi trường cấp 3 top đầu dù kết quả thi thử không tốt. Với suy nghĩ "You only live once" nên cứ thử, Hà đã mạnh dạn đối diện với thử thách. May mắn, cô đã đỗ. Tuy nhiên, Hà thừa nhận, sự liều lĩnh đó chỉ có kết quả tốt vì nó đi kèm với sự chuẩn bị và nỗ lực: "Sự liều lĩnh cần đi kèm với sự chuẩn bị kỹ càng thì mới thực sự có ý nghĩa", cô đúc kết.

Trong khi đó, bạn Đỗ Quang Dương, 22 tuổi, làm việc tự do tại Quảng Ninh, lại bày tỏ sự không đồng tình với vế sau của câu nói. Anh nhấn mạnh rằng, dù sống một hay hai lần, con người vẫn phải tuân thủ pháp luật và đạo đức. "Nếu muốn làm gì thì làm, cuộc sống sẽ trở nên tối tăm và vô nghĩa", Dương khẳng định. Anh cũng bày tỏ sự lo lắng rằng giới trẻ có thể hiểu lầm câu nói này và sống thiếu trách nhiệm, bởi họ cho rằng mình có thể "sửa sai" nếu có cơ hội sống lại.

Quang Dương cho rằng mỗi người nên sống có trách nhiệm, ý nghĩa.

Sống hết mình và cẩn thận: Liệu có mâu thuẫn?

Vậy, "sống cẩn thận" và "sống hết mình" có phải là hai thái cực đối lập? Theo Phạm Thị Việt Hà, hai điều này không hề mâu thuẫn mà còn bổ trợ cho nhau. "Sống hết mình nghĩa là dám theo đuổi điều mình mong muốn, còn sống cẩn thận là biết tính toán, lường trước rủi ro để không phải trả giá quá đắt", Hà giải thích. Với giới trẻ hiện nay, cô tin rằng sự cân bằng nằm ở việc dám thử thách, dám liều lĩnh nhưng đồng thời phải có sự chuẩn bị và trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Đồng tình với quan điểm này, bạn Phan Mạnh Đức, sinh viên khóa 43 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho rằng "sống cẩn thận" và "sống hết mình" tồn tại đồng thời khi chúng ta thực sự tâm huyết và nghiêm túc với điều mình làm. Đức cho rằng việc đắn đo, tính toán về những lựa chọn là một “đòn bẩy” giúp kết quả cuối cùng trở nên ý nghĩa hơn. Đức chia sẻ: “Quá trình giúp mình hay nhiều bạn trẻ hiện nay cân bằng được cả hai sẽ là: Nghĩ về điều ta sắp thực hiện, làm nó một cách hết mình và chịu trách nhiệm cho những thứ xảy ra sau đó”.

Mạnh Đức bày tỏ sự liều lĩnh chỉ thực sự có giá trị khi nó xuất phát từ một mục đích đúng đắn và có ý nghĩa với bản thân.

Bản thân Đức cũng đã từng có những quyết định liều lĩnh. Anh thừa nhận rằng có những lúc những lựa chọn này mang lại kết quả như mong đợi, nhưng đôi khi lại khiến anh chưa hài lòng. Qua đó, Đức nhận ra rằng sự liều lĩnh chỉ có giá trị khi nó xuất phát từ một mục đích đúng đắn, có ý nghĩa với bản thân và mọi người xung quanh.

Câu nói "You only live once nên mới phải cẩn thận, live twice thì đã muốn làm gì thì làm" đã mang đến một góc nhìn mới, giúp người trẻ nhìn nhận lại triết lý sống của mình. Thay vì chỉ đơn thuần là sự phóng khoáng, vô tư, thông điệp này còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của trách nhiệm.

Ảnh: NVCC