Lồng đèn theo trend 'phá đảo' dịp Trung thu

SVO - Trung Thu 2025 trở nên đặc biệt hơn khi thị trường lồng đèn chứng kiến sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Bên cạnh đèn ông sao, cá chép quen thuộc, hàng loạt mẫu hot trend như Labubu, Baby Three hay đèn LED đổi màu xuất hiện rực rỡ, thu hút giới trẻ. Cùng với đó, những mẫu lồng đèn mang biểu tượng dân tộc như cờ đỏ sao vàng, nón lá cũng tạo nên điểm nhấn ý nghĩa, làm mùa lễ hội thêm đa sắc màu.

Trung Thu từ lâu vốn là một dịp đặc biệt gắn liền với ký ức của các thể hệ. Đó là những đêm trăng tròn sáng vằng vặc, những con phố rộn ràng tiếng trống múa lân, và đặc biệt hơn cả là hình ảnh chiếc đèn lung linh trên tay các em nhỏ. Từ những chiếc đèn ông sao, cá chép cho đến thỏ ngọc, Trung Thu đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người Việt. Năm nay, không khí Trung Thu lại trở nên đặc biệt hơn khi thị trường lồng đèn ghi nhận nhiều đổi mới thú vị, hòa quyện giữa nét truyền thống vốn có và làn gió hiện đại, tạo nên một bức tranh đa sắc màu.

Nếu những mùa trước, các mẫu đèn ông sao hay cá chép truyền thống xuất hiện chủ đạo, thì Trung Thu 2025 chứng kiến sự xuất hiện dày đặc của các mẫu lồng đèn hot trend gắn liền với các nhân vật hoạt hình đình đám. Labubu, Baby Three hay những hình tượng dễ thương vốn phủ sóng mạng xã hội thời gian qua đã nhanh chóng bước vào thế giới lồng đèn. Những thiết kế này thường có màu sắc rực rỡ, kiểu dáng ngộ nghĩnh, chất liệu nhẹ, giá thành rẻ và đặc biệt là dễ dàng mua online qua các sàn thương mại điện tử. Chính vì vậy, chúng nhanh chóng trở thành lựa chọn của nhiều gia đình, nhất là với các em nhỏ.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người kinh doanh lồng đèn ghi nhận sức mua tăng rõ rệt, đặc biệt từ khách đặt số lượng lớn. Theo tìm hiểu từ phóng viên, lồng đèn hình nón lá gắn sao vàng có mức giá dao động từ 11.000 đến 15.000 đồng; mẫu Baby Three dao động 11.000 – 13.000 đồng/chiếc; lồng đèn phản quang từ 3.000 – 5.000 đồng/chiếc, nếu gắn thêm đèn led thì cộng thêm khoảng 2.000 đồng.

Một số mẫu đèn hot trend.

Song hành với xu hướng ấy, nhiều nhà sản xuất và nghệ nhân cũng không quên đưa tinh thần văn hóa Việt vào trong lồng đèn. Những mẫu đèn hình cờ đỏ sao vàng, nón lá, gió tre, thỏ ngọc…đã xuất hiện, đặc biệt nổi bật trong bối cảnh đất nước vừa chào đón Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Việc kết hợp biểu tượng dân tộc với dịp Trung Thu đã khiến nhiều người trẻ cảm thấy thích thú bởi nó vừa gần gũi, vừa gợi cảm giác tự hào.

Mẫu lồng đèn cờ đỏ sao vàng.

Bạn Anh Thư (Hà Nội) cho rằng: “Mình thấy rất đẹp, nhìn truyền thống mà 'xinh yêu' lắm. Năm nay cũng là một năm đặc biệt của đất nước, nên nhìn thấy những chiếc lồng đèn với hình ảnh như vậy ngoài phố thấy lòng rạo rực hẳn lên. Vừa mới xem các chiến sĩ diễu binh diễu hành xong, lại đến màn ‘diễu đèn’ của các cháu nhỏ yêu nước thì còn gì bằng".

Anh Thư ấn tượng với những chiếc lồng đèn hot trend.

Ngoài những biến tấu về hình dáng và ý nghĩa, năm nay lồng đèn còn được đầu tư mạnh mẽ ở khía cạnh công nghệ. Đèn LED đổi màu, chất liệu nhựa an toàn, pin sạc tiện dụng thay thế cho nến hay pin truyền thống…đã khiến trải nghiệm Trung Thu trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở việc “rước trăng”, nhiều bạn trẻ coi lồng đèn là đạo cụ chụp ảnh, phụ kiện check-in trên mạng xã hội.

Anh Thư chia sẻ thêm: “Thực ra nhà mình không có trẻ nhỏ nên ít đi khi mua lồng đèn vào Trung Thu, nhưng mình thích lên phố ngắm và thi thoảng cũng sẽ mua tặng các em nhỏ mà mình quen biết”.

Có thể nói, Trung Thu 2025 là sự giao thoa độc đáo giữa cái cũ và cái mới. Truyền thống vẫn hiện diện, giữ vai trò cội nguồn, nhưng những sáng tạo hiện đại lại thổi luồng gió mới, giúp Trung Thu không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn trở thành một sự kiện văn hóa - xã hội dành cho tất cả mọi người. Trên những con phố lung linh ánh đèn, ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh em bé cười tươi bên chiếc lồng đèn Labubu, một nhóm bạn trẻ chụp ảnh cùng đèn cờ đỏ sao vàng, hay một người lớn tuổi chậm rãi chọn một chiếc đèn ông sao để nhớ về tuổi thơ. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một mùa Trung Thu đầy màu sắc, rộn ràng và ý nghĩa.

Và có lẽ, chính sự đa dạng ấy mới là “trend” thật sự của Trung Thu năm nay: một mùa lễ hội mà mỗi người, từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành, đều có thể tìm thấy cho mình một chiếc lồng đèn phù hợp. Dù là truyền thống hay hiện đại, thì ánh sáng của lồng đèn vẫn tiếp tục thắp lên niềm vui, sự kết nối và tinh thần đoàn viên trong lòng người Việt.

Ảnh: NVCC, Mạng xã hội