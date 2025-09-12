Năm số 9 là gì mà khiến Gen Z 'sốt xình xịch' những ngày qua

SVO - Nhiều người dùng mạng xã hội tại Việt Nam đồng loạt nhắc đến khái niệm “năm số 9” hay “năm thanh lọc”, xem đây là thời điểm khép lại một chu kỳ đặc biệt.

Theo thần số học, chỉ cần cộng các con số của năm 2025: 2+0+2+5 = 9, người ta gọi đây là năm số 9. Lý thuyết này cho rằng 9 là con số khép lại một chu kỳ 10 năm, mang ý nghĩa kết thúc, thanh lọc, bỏ đi những gì cũ kỹ để chuẩn bị cho sự khởi đầu mới ở chu kỳ tiếp theo.

Cộng đồng mạng còn rỉ tai nhau rằng ngày 9-9-2025 vừa qua chính là “đỉnh điểm thanh lọc”, khi năng lượng số 9 trở nên mạnh mẽ nhất. Thế nên không lạ khi đúng dịp này, hàng loạt status, video nở rộ với nội dung: “năm số 9, vũ trụ thanh lọc hết”, “ai không hợp thì cũng tự out khỏi cuộc đời mình thôi”.

Năm số 9 gây bão mạng xã hội.

Điều thú vị là, dù thần số học chưa bao giờ được giới khoa học công nhận, nhưng những khái niệm như “chu kỳ số”, “năm thanh lọc” vẫn có sức hấp dẫn lạ kỳ. Trong mắt Gen Z, chúng mang màu sắc huyền bí, vừa như một lời cảnh báo, vừa như một lời động viên tinh thần.

Nguyễn Trần Ngọc Quyên (18 tuổi, tân sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) cười bảo: “Mình biết là không có bằng chứng khoa học nào đâu, nhưng nghe về năm số 9 cũng thấy đúng phết. Từ đầu năm đến giờ mình trải qua khá nhiều biến động: bạn bè rạn nứt, thay đổi chỗ làm thêm,... Đọc mấy bài trên mạng tự nhiên thấy an ủi, như kiểu mọi thứ đến lúc phải kết thúc để mình bước sang trang mới”.

Trong khi đó, Nguyễn Thu Trang (23 tuổi, hiện đang làm marketing tại một trung tâm Tiếng Anh tại Hà Nội) lại nhìn nhận thực tế hơn: “Mình nghĩ đây chỉ là một trào lưu. Nhưng cũng hay ở chỗ, trào lưu 'năm thanh lọc' khiến mọi người nhìn lại cuộc sống, chọn lọc mối quan hệ, công việc. Mình không tin hoàn toàn, nhưng lấy nó làm cái cớ để thay đổi bản thân thì cũng tốt mà”.

Thu Trang cho rằng năm thanh lọc giúp mọi người nhìn nhận lại cuộc sống, chọn lọc hơn trong các mối quan hệ.

Được biết, trào lưu này “bùng nổ” đúng thời điểm mạng xã hội đang đầy ắp drama, từ giới giải trí đến đời sống thường nhật. Cứ mỗi khi có một biến cố, cộng đồng lại gắn ngay với “năng lượng số 9”, rồi bình luận rôm rả. Chính sự cộng hưởng giữa tâm lý tò mò, nhu cầu giải thích hiện tượng xã hội và sức lan tỏa của mạng xã hội đã khiến “năm số 9” trở thành đề tài nóng.

Mặt khác, Gen Z vốn là thế hệ quen sống trong sự biến động: đại dịch, khủng hoảng kinh tế, cạnh tranh học tập và việc làm. Khi đời sống thực quá nhiều bất định, việc tìm kiếm ý nghĩa từ những “tín hiệu vũ trụ” trở thành cách các bạn cân bằng tinh thần. “Nếu tin một chút để thấy yên tâm hơn, thì cũng không hại ai cả”, Trang nói thêm.

Chuyên gia tâm lý học Nguyễn Nam Anh, hiện đang công tác tại trường đại học UC Davis, Mỹ cho biết: “Năm số 9" hay thần số học chỉ mang tính chất tâm linh, chưa có cơ sở khoa học chứng minh. Việc quá tin khiến người trẻ rơi vào suy nghĩ tiêu cực, đổ lỗi cho con số thay vì tìm nguyên nhân thực sự và giải pháp cho vấn đề.

Chuyên gia tâm lý học Nguyễn Nam Anh.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận tác động xã hội mà hiện tượng này mang lại. Khi được sử dụng tích cực, nó giống như một lời nhắc nhở: đã đến lúc dọn dẹp, buông bỏ thói quen xấu, mạnh dạn thay đổi để chuẩn bị cho chặng đường mới.

“Năm số 9” thực ra chỉ là một phép cộng đơn giản, nhưng sức lan tỏa của nó thì lại rất thật. Nó cho thấy nhu cầu của giới trẻ trong việc tìm kiếm ý nghĩa, sự kết nối và động lực sống giữa một thế giới biến động. Dù chỉ là trào lưu, “năm số 9” vẫn phản ánh phần nào tâm thế của Gen Z: vừa hoang mang, vừa hy vọng, vừa cần một cái cớ để đứng dậy và bước tiếp.

Ảnh: NVCC