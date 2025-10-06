Giấc mơ đổi đời và nước mắt bản làng

TP - Khao khát thay đổi cuộc đời, nhiều thiếu nữ vùng cao Quảng Ngãi đã rời ghế nhà trường, bản làng, nghe theo những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” để xuống phố làm tại các cơ sở karaoke, massage… Nhưng sau ánh đèn rực rỡ là chuỗi ngày tăm tối, nợ nần và nỗi sợ hãi. Giấc mơ đổi đời tan vỡ, để lại phía sau là nước mắt và những vết thương lòng chưa kịp lành.

Cuộc trốn chạy của những cô gái trẻ

Trong căn nhà nhỏ ở xã vùng cao Ba Dinh tỉnh Quảng Ngãi, C - cô bé mới 14 tuổi, khuôn mặt còn non nớt ngồi nép trong vòng tay của bà ngoại và dì. Dù đã được giải cứu khỏi một quán karaoke trá hình ở xã Vạn Tường, Quảng Ngãi, nhưng đôi mắt em vẫn ánh lên nỗi hoảng loạn và sợ hãi.

“Mấy ngày rồi mà nó vẫn chưa dám ngủ một mình. Hễ nghe tiếng xe máy chạy ngang qua là giật mình, tưởng họ tới bắt đi”, bà T dì ruột C nghẹn lời. Bà kể, C bỏ học từ đầu năm, rồi mất liên lạc suốt nhiều tháng. Khi công an thông báo tìm thấy cháu trong một quán karaoke, cả nhà ngã quỵ. “Nó nói đi làm kiếm tiền, nào ngờ rơi vào chỗ như thế… May nhờ công an giải cứu kịp thời, chứ không biết cuộc đời của nó sẽ như thế nào khi làm việc trong quán karaoke trá hình này”, bà T bật khóc.

C lớn lên trong gia đình tan vỡ, cha bỏ đi sau cuộc tình ngắn ngủi, mẹ tái hôn nhưng hạnh phúc không trọn vẹn, từ đó người mẹ mắc bệnh trầm cảm. Em phải sống nhờ ông bà ngoại và dì làm nông quanh năm, cuộc sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm.

Em C lớn lên trong gia đình tan vỡ, hiện đang sống với ông bà ngoại và dì Ảnh: Nguyễn Ngọc

Đầu năm 2025, khi đang học lớp 8, C trốn gia đình vào tỉnh Gia Lai làm việc tại một quán karaoke. Nhưng rồi, công việc không như em nghĩ. “Làm ở đây khoảng 4 tháng, em không có hợp đồng, lương không ổn định. Chủ quán chỉ lo chỗ ở, còn ăn uống, sinh hoạt thì em tự lo. Thu nhập phụ thuộc vào số bàn phục vụ mỗi ngày, nhưng không phải lúc nào cũng có khách. Có ngày đông, nhưng cũng có ngày chẳng ai ghé đến”, C chia sẻ.

Cuộc sống nơi đất khách, quê người khó khăn, C đành phải vay mượn tiền chủ quán để trang trải. Số nợ ban đầu hơn 5 triệu, nhưng vì chậm trả nên gốc và lãi lên đến hơn 24 triệu đồng.

Cô gái tên A, vừa được giải cứu lần thứ 2, là người dẫn C vào Gia Lai làm việc tại quán karaoke cũng rơi vào cảnh tương tự. Mồ côi mẹ, sống cùng ông bà ngoại, A từng mơ có tiền mở quán cà phê nhỏ, nên quyết định rời đại ngàn sau khi học xong lớp 12. Tuy nhiên, khi đến Gia Lai, thực tế phũ phàng đã khiến cô nếm trải cay đắng đầu đời.

“Công việc không như em mong đợi, nhưng đã lỡ sa chân thì không thể bỏ cuộc được. Em chỉ mong kiếm được ít thu nhập để có vốn làm ăn rồi bỏ nghề. Thương hoàn cảnh của C, em đã dẫn em ấy theo vào làm, nhưng rồi cả hai lại trở thành nạn nhân. Em hối hận nhiều lắm…”, A nói với đôi mắt đỏ hoe.

Thượng tá Võ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Cả A và C đã nợ chủ quán hơn 50 triệu, một khoản tiền lớn đối với những cô gái trẻ mới chập chững bước vào đời. Không còn khả năng trả nợ, cả 2 tìm đến Đ nhờ giúp đỡ và được hỗ trợ, với điều kiện phải làm việc tại quán karaoke của Đ ở xã Vạn Tường. Nhưng rồi, cuộc đời vẫn không như mơ, các em trở thành những “món hàng” để cho nhiều người lợi dụng. Sau nhiều lần trốn thoát không thành, nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Vạn Tường, cả hai cô bé mới được giải cứu, trở về nhà an toàn.

Giấc mơ đổi đời và cái giá trả bằng nước mắt

Đại úy Võ Hoài Thanh - Phó Trưởng Công an xã Ba Dinh cho biết: “Riêng A đây là lần thứ 2 em được giải cứu. Năm 2024, em từng bị phát hiện làm việc tại một quán karaoke trá hình ở Đà Nẵng.

Không chỉ riêng A và C, thời gian qua lực lượng chức năng Quảng Ngãi liên tục phát hiện nhiều vụ dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, trẻ vị thành niên đặc biệt ở các xã vùng cao làm việc tại các cơ sở karaoke, massage… trá hình. Các đối tượng lừa gạt thông qua quảng cáo “nhân viên phục vụ, thu nhập cao, môi trường lành mạnh” trên mạng xã hội. Khi đến nơi làm việc, nhiều cô gái trẻ bị giữ lại giấy tờ, buộc ký hợp đồng nợ tiền môi giới và tham gia vào các hoạt động trái pháp luật, trong đó nhiều trường hợp bị lôi kéo vào tệ nạn mại dâm, thậm chí có dấu hiệu mua bán người.

“Khi cuộc sống khó khăn và thiếu hiểu biết, các em dễ trở thành nạn nhân của những lời mời gọi hào nhoáng và những cạm bẫy tinh vi từ kẻ xấu. Giấc mơ đổi đời với thu nhập cao từ công việc trá hình núp bóng massage, karaoke đã để lại cho các em những bài học đắt giá, trả bằng nước mắt và sự tra tấn tinh thần” Đại úy Võ Hoài Thanh - Phó Trưởng Công an xã Ba Dinh

Đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 nữ nhân viên bị ép ký giấy nợ tại một quán karaoke ở huyện Sơn Tịnh (cũ). Gần đây, nhiều vụ đột nhập, triệt phá của lực lượng chức năng ở các cơ sở massage, karaoke tiếp tục dấy lên những cảnh báo về tệ nạn xã hội đằng sau những công việc trá hình. Đó là lời cảnh tỉnh cho mọi người, đặc biệt là các thiếu nữ ở vùng cao, cần tỉnh táo và cảnh giác trước những lời mời gọi hấp dẫn từ những công việc này.

Công an địa phương động viên 2 em A và C trở lại trường để học tập, làm lại cuộc đời.

﻿Ảnh: Nguyễn Ngọc

Ở những xã miền núi như Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Trà Bồng…, học sinh bỏ học sớm khá nhiều, nhất là nữ sinh. Thiếu hiểu biết và áp lực kinh tế khiến các em dễ sập bẫy của các đối tượng xấu. “Toàn tỉnh có hàng trăm cơ sở karaoke, massage đang hoạt động, chủ yếu tập trung tại các khu vực trung tâm. Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm. Một số cơ sở vi phạm đã bị xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động”, Thượng tá Võ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường quản lý, kiên quyết rút giấy phép những cơ sở vi phạm và triệt phá các đường dây lừa đảo, cưỡng bức lao động. Phối hợp với các đoàn thể để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên và người lao động về các nguy cơ nếu làm việc ở các cơ sở trá hình.