Giá vàng chưa dứt đà tăng

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (29/8), giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng lên mốc kỷ lục mới 128,5 triệu đồng/lượng, duy trì khoảng cách cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 127 - 128,5 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng SJC lên mốc 128,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay mặt hàng này. Tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng SJC mỗi ngày lập kỷ lục mới và tăng gần 3 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng cũng bỏ xa các thương hiệu vàng nhẫn khác bất chấp nghị định mới về việc xoá bỏ độc quyền vàng miếng vừa ban hành.

Giá vàng miếng SJC liên tục lập kỷ lục mới bỏ xa vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận kỷ lục mới. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 129,3 - 123,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.00 đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 120 - 123 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới cũng lên mốc lịch sử 3.417 USD/ounce, tăng 19 USD so với sáng qua. Giá vàng miếng SJC vẫn duy trì cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm 25.268 đồng/USD, giảm 5 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt giảm.

Tại Vietcombank công bố giao dịch ở mức 26.141 - 26.531 đồng/USD mua - bán, giảm 5 đồng cả hai chiều so với phiên trước. BIDV niêm yết giá USD 26.171 - 26.531 đồng/USD, giảm 25 đồng chiều mua và 5 đồng chiều bán. Trong khi đó, tỷ giá tại Techcombank công bố quanh mức 26.097 - 26.531 đồng/USD, giảm 5 đồng giá bán so với hôm qua.

Trên thị trường tự do sáng nay giá USD giao dịch quanh mốc 26.650 - 26.720 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Ngọc Mai
