Gia Lai siết chặt cơn sốt săn quả ươi

TPO - Trước tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển quả ươi, xoay trái pháp luật, chính quyền và ngành chức năng Gia Lai đã chỉ đạo tăng cường tuần tra, truy quét, xử lý.

Hiện nay, cây ươi và cây xoay ở nhiều khu vực rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang cho quả chín. Loại quả này được thương lái thu gom để cung cấp cho thị trường.

Các loại cây này thường rất cao, nhiều người không chỉ leo trèo mà còn dùng cưa, rựa để cắt, chặt cành, thậm chí đốn hạ cả cây nhằm thu hái cho nhanh.

Người dân vào các khu rừng hái quả ươi, quả xoay. Ảnh: T.T

Theo ngành chức năng của tỉnh Gia Lai, các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển quả ươi, xoay trái pháp luật diễn ra phức tạp, đặc biệt là hành vi khai thác tận diệt như chặt cành, đốn hạ cả cây để thu hoạch quả, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, ảnh hưởng đến khả năng tái sinh và phát triển bền vững của cây.

Ngoài ra, còn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy rừng, mất an ninh trật tự và đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân khi vào rừng, khu vực hiểm trở.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Phúng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn - cho hay vừa qua tại địa phương có tình trạng ngưòi dân đổ xô đi hái trái xoay.

Địa phương đã giao cho kiểm lâm, chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, truy quét. Đồng thời, chỉ đạo các Hội, Đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân.

Ông Nguyễn Thanh Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết địa phương đã tiếp nhận văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), hiện giao cho UBND xã triển khai, để tăng cường kiểm tra, xử lý.

Trái xoay. Ảnh: T.T

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hoan - Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Gia Lai - đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khu vực rừng trọng điểm có cây ươi, cây xoay.

Trong đó, phối hợp với các chủ rừng, cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuần tra, truy quét tại các khu vực rừng trọng điểm. Đặc biệt tại các vùng rừng có cây ươi, xoay phân bổ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng vào rừng chặt hạ và thu hái trái pháp luật. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm phải xác lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Sở NN&MT tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu UBND các xã phối hợp với chủ rừng để tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng xâm nhập, khai thác trái phép và xử lý dứt điểm các điểm thu mua, tập kết quả ươi, quả xoay không đúng quy định.

Các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng được yêu cầu siết chặt công tác bảo vệ rừng, bố trí lực lượng chốt chặn tại các khu vực có nguy cơ cao, ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác quả ươi, quả xoay không theo quy định.