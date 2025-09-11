Gia Khiêm cho ra mắt MV "Như Em" đầy ngọt ngào hậu "tốt nghiệp" Tân Binh Toàn Năng

HHTO - Sau gần 3 tháng dừng chân ở “Tân Binh Toàn Năng”, Gia Khiêm chính thức trở lại đường đua âm nhạc khi cho ra mắt MV “Như Em” đầy ngọt ngào nói về mối tình đầu.

Sau dấu ấn tại Tân Binh Toàn Năng 2025, Lương Gia Khiêm đã không để khán giả phải chờ lâu. Tối 9/9, anh chính thức trở lại với MV Như Em, sản phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Minh An Sivan. Không phụ lòng người hâm mộ, MV mới của nam ca sĩ đưa khán giả trở về thanh xuân rực rỡ, gợi nhắc những rung động đầu đời trong sáng, ngọt ngào.

MV Như Em kể về câu chuyện tình yêu tuổi học trò trong sáng và thuần khiết. Gam màu chủ đạo trong MV nhẹ nhàng, thư thái như cuộc sống vô tư vô lo của tuổi học trò. Mỗi khung hình đều được trau chuốt tỉ mỉ, kết hợp với visual "bạch nguyệt quang" của Gia Khiêm cùng nữ chính, khiến người xem không khỏi bồi hồi, ước muốn quay về "thời áo trắng".

Ca khúc nhận về nhiều lời khen của các khán giả trẻ. Ảnh: FBNV.

Ca khúc khắc họa mối tình đơn phương tuổi 17, 18 qua giai điệu Pop/R&B dịu dàng. Đặc biệt, đoạn điệp khúc cũng dễ thuộc, dễ thương như một lời tỏ tình: "Người hiền ngoan như em/ Kèm xinh yêu ai không thương?/ Chờ bao lâu anh mới thôi đơn phương". Một số khán giả cho rằng MV có thể trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ để "thay lời muốn nói" với người thương.

Trước khi chính thức ra mắt, Như Em được Gia Khiêm và ê-kíp chuẩn bị kỹ lưỡng. Nam ca sĩ trẻ đã nghe qua nhiều demo khác nhau, nhưng đến khi Minh An Sivan gửi bản nháp đầu tiên, Gia Khiêm lập tức cảm nhận đây là "bài hát dành cho mình". Không dừng lại ở việc thể hiện giọng hát, Gia Khiêm còn trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất: trao đổi về hòa thanh, góp ý trong phần phối khí, thậm chí dành nhiều giờ trong phòng thu để điều chỉnh cách xử lý từng câu chữ sao cho chân thật nhất.

"Ca khúc 'Như Em' lần này cũng là một phần con người và tính cách của Khiêm - một người con trai khá lowkey. Ý tưởng sản phẩm lần này chính là những cảm xúc, suy tư của một người lowkey như mình khi vô tình 'va' phải cô gái mình thích. Bên cạnh đó, Khiêm cũng khá thích hình tượng ‘thơ thơ, tình tình’ như trong MV lần này" - nam ca sĩ chia sẻ.

Các KHIEMIES luôn sẵn sàng ủng hộ thần tượng của mình. Ảnh: FC Gia Khiêm.

Không chỉ khơi gợi ký ức tuổi trẻ, Như Em còn cho thấy sự chuyển mình của Gia Khiêm sau hành trình dài. Từ cậu bé tóc xoăn của Mẹ Yêu Ơi đến hình ảnh chàng trai chững chạc trong MV mới, Gia Khiêm ngày càng khẳng định sự trưởng thành trong âm nhạc lẫn phong thái nghệ sĩ.

Lương Gia Khiêm cũng bật mí đang trong quá trình chuẩn bị cho một EP âm nhạc sau khi ra mắt MV Như Em. Theo đó, đây sẽ là một sản phẩm thể hiện được nhiều màu sắc âm nhạc khác của Lương Gia Khiêm, từng bước định hình phong cách riêng của nam ca sĩ sau cánh cửa đầu tiên mang tên Tân Binh Toàn Năng.