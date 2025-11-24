“Gia đình trái dấu”: Bộ phim mới về những khoảng cách vô hình trong tổ ấm Việt

SVO - Trong buổi họp báo chiều 24/11 tại Hà Nội, bộ phim truyền hình “Gia đình trái dấu” chính thức ra mắt, mang đến góc nhìn hiện đại và gần gũi về những mâu thuẫn thế hệ tạo những khoảng cách vô hình trong gia đình Việt. Bộ phim đặc biệt thú vị với khán giả trẻ, khi phản ánh chân thực áp lực, kỳ vọng và cách người trẻ trong kết nối với gia đình trong thời hiện đại. Phim sẽ phát sóng lúc 20 giờ các ngày thứ 2, 3, 4 hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 1/12/2025.

Tại buổi họp báo, ê-kíp sản xuất cho biết “Gia đình trái dấu” khai thác câu chuyện gia đình ở góc nhìn thời sự và gần gũi hơn: khi biến cố tinh giản biên chế xảy ra, người đàn ông vẫn được coi là “trụ cột” buộc phải đối diện với những bí mật, áp lực và khoảng cách vô hình giữa các thành viên.

Dàn diễn viên tại họp báo ra mắt phim "Gia đình trái dấu"

Bộ phim xoay quanh ông Phi (do NSƯT Hoàng Hải thủ vai), một trưởng phòng cấp huyện bị mất chức sau sáp nhập bộ máy. ông Phi đã giấu gia đình để tránh lo lắng và giữ thể diện với họ hàng nhưng lại vô tình đẩy gia đình vào chuỗi khủng hoảng: mâu thuẫn căng thẳng với con trai lớn Đức về chuyện kết hôn, áp lực tài chính từ khoản nợ mua nhà, những đầu tư thua lỗ của bà Ánh - vợ ông và nhiều biến cố bất ngờ ập tới.

NSƯT Kiều Anh, đảm nhận vai bà Ánh, nói rằng ngay khi đọc kịch bản cô đã cảm thấy thích thú với mô típ phim gia đình: “Ngay sau ‘Cha tôi người ở lại’, khi nhận kịch bản này, tôi thấy nó thú vị và tin tưởng vào khả năng của biên kịch Lại Phương Thảo. Sau hơn hai tháng quay phim, tôi nhận ra nhân vật Ánh rất giống mình thời trẻ nên dễ dàng để có thể vào vai.”

Các diễn viên chia sẻ về vai diễn và câu chuyện gia đình trong "Gia đình trái dấu"

NSƯT Hoàng Hải tiết lộ đọc kịch bản thấy rất cuốn: “Khán giả sẽ thấy chính mình trong phim. Có những cảnh không cần diễn, xúc động tự trào ra. Đôi khi, đỉnh cao của sự đau khổ lại được thể hiện qua sự hài hước, hoặc đỉnh cao của hài hước lại là sự đau khổ. Tôi rất muốn tìm cách tiếp cận khán giả một cách khác biệt để họ dễ dàng đón nhận hơn, có thể là thông qua yếu tố hài hước hoặc sự bất ngờ”. Anh cũng nhắc đến một cảnh ngã “không có trong kịch bản”, nhưng lại trở thành một khoảnh khắc chân thực đặc biệt.

Đạo diễn Vũ Trường Khoa chia sẻ: “Cuộc sống luôn có khó khăn, nhưng cách đối diện sẽ tạo ra kết cục khác nhau. Chúng tôi chọn kể câu chuyện này bằng góc nhìn đời thường, bớt căng thẳng để khán giả dễ cảm nhận hơn.”

Những cảnh cắt trong bộ phim

Ở tuyến nhân vật trẻ, Thừa Tuấn Anh (vai Đức) cho biết vai diễn này là cơ hội để anh “nói những tiếng lòng”: “Mỗi vai đều có thách thức riêng, nhưng Đức cho mình cơ hội để giãn nở cảm xúc, được sống thật và thoát khỏi những khuôn mẫu trước đây.”

“Gia đình trái dấu” không chỉ là một bộ phim về tình thân. Bằng việc đặt bối cảnh trong giai đoạn tinh giản bộ máy – vấn đề đang diễn ra ở nhiều địa phương – bộ phim mở ra những lát cắt rất thật: áp lực tài chính, khác biệt thế hệ, kỳ vọng gia đình và những khoảng cách vô hình mà ta thường không nhận ra.

Các diễn viên trẻ trong bộ phim: Thừa Tuấn Anh trong vai Đức, Quỳnh Trang trong vai Dương, Thái Vũ trong vai Tuấn (từ trái sang).

Mâu thuẫn “tuồng chèo” giữa vợ chồng ông Phi – bà Ánh, sự va đập giữa bố và con trai, hay phép thử niềm tin mang tên bé Nhi... tất cả góp phần phác họa một gia đình Việt điển hình trong thời hiện đại: đầy yêu thương nhưng cũng đầy những hiểu lầm chưa được gọi tên.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gạo cội như NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh, NSND Quốc Trị cùng các gương mặt trẻ: Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Trang, Thái Vũ, Thuỳ Dương, bé An Nhiên…