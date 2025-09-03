Gặp gỡ người đứng sau những chiếc khăn in hình cờ Tổ quốc

SVO - Quốc khánh vừa qua, rất nhiều người ấn tượng với hình ảnh những chiếc khăn cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên phố, trong các sự kiện và trên mạng xã hội. Từ tình yêu quê hương đất nước, Tiệm May Yêu Nước đã biến lá cờ Tổ quốc thành những chiếc khăn mang đậm tinh thần dân tộc, kết nối các thế hệ và lan tỏa niềm tự hào Việt Nam đến bạn bè năm châu. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về thời trang, mà còn là hành trình gìn giữ ký ức và truyền tải giá trị lịch sử.

Ý tưởng bắt nguồn từ tình yêu quê hương

Lá cờ Tổ quốc là sự hiện hữu của quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhìn vào đó để sống sao cho trọn vẹn, sao cho xứng đáng. Không chỉ để biết ơn mà còn có trách nhiệm giữ gìn và tiếp nối câu chuyện dân tộc.

“Với chúng mình, lá cờ Tổ quốc thiêng liêng lắm, có những khoảnh khắc bật khóc khi đi đến những con phố rợp cờ và hoa, hay sự nghẹn ngào khi mỗi khi ngắm nhìn những ngày tháng yên bình này phải đánh đổi bằng cả ba chữ 'một đời người' của cha ông ta” - chị Nguyễn Ngọc Anh, người khởi xướng dự án bày tỏ.

Chị Ngọc Anh - sáng lập dự án.

Có một tình yêu không cần nuôi dưỡng dài lâu, mà từ bao đời nay tình yêu đó đã ngấm sâu vào từng giọt máu, từng thớ thịt của mỗi người dân Việt Nam qua bao nhiêu thế hệ và thăng trầm của lịch sử. Tình yêu đó qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử vẫn luôn được thể hiện theo nhiều cách rất khác nhau, bình dị và rất cao đẹp.

Thế hệ Z của đất nước, may mắn được tận mắt chứng kiến những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước, mà cũng khao khát thổi bùng tinh thần dân tộc theo cách riêng của mình. Xuất phát từ nhu cầu cá nhân, lòng thương nhớ quê nhà mỗi chuyến đi học tập tại nước ngoài, không muốn chỉ có ánh mắt lặng nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời xanh, hay thay vì chỉ hiện hữu trong trái tim, dự án muốn hiện thực nó trở thành một hành trang trên vai đi khắp nơi cho bạn bè năm châu biết: “Tôi là Người Việt Nam”.

Và thế là chiếc khăn này như gợi nhớ dáng hình Tổ quốc đã trở thành hành trang trong mỗi chuyến đi. Thế rồi tinh thần yêu nước này được lan tỏa bằng ngôn và công nghệ chỉ bằng một cú chạm, một bài đăng hay một bức ảnh trên nền tảng số đã kết nối với những điểm chạm khác từ mọi miền Tổ quốc, vượt qua mọi khoảng cách địa lý đi tới cả những đất nước xa xôi nơi vẫn có những trái tim luôn hướng về Tổ Quốc.

Sản phẩm khăn cờ đỏ sao vàng từ Tiệm.

Tiệm May Yêu Nước không bắt đầu từ mục đích thương mại, mà còn là mong muốn gìn giữ ký ức, kết nối lịch sử với hiện tại và thổi bùng tinh thần dân tộc theo cách riêng của mỗi người. Doanh số từ ý tưởng này, ngoài việc duy trì và vận hành vẫn luôn được trích 1 phần để cho các dự án phi lợi nhuận vì tương lai của trẻ em vùng cao.

Thử thách được vượt qua bằng tình yêu nước

“Khi bắt tay vào, khó khăn lớn nhất của chúng mình là làm sao biến tinh thần yêu nước thành những sản phẩm thời trang vừa đẹp, vừa gần gũi, lại đủ bền để người dùng tự hào sử dụng lâu dài, đã phải thử nghiệm nhiều chất liệu, màu sắc và kỹ thuật may, thêu in để vừa giữ được tính thẩm mỹ, vừa bảo đảm chất lượng. Đặc biệt thử thách lớn nhất nằm ở công đoạn xử lý ngôi sao trên chiếc khăn, mỗi ngôi sao đều được làm thủ công, đòi hỏi độ chuẩn xác tuyệt đối về màu sắc và kỹ thuật để tạo ra hình ảnh ngôi sao vàng 5 cánh sắc nét.” - theo chia sẻ của anh Nguyễn Xuân Tiến - đồng sáng lập dự án.

Xưởng may của chị Ngọc Anh.

Qua đó khi nhìn vào, mọi người sẽ liên tưởng ngay đến những lá cờ đang được gìn giữ trong các bảo tàng lịch sử - biểu tượng bất diệt của niềm tự hào dân tộc. Dù gặp nhiều trở ngại, nhưng chính tình yêu nước và sự ủng hộ của mọi người từ 3 miền của tổ quốc đã giúp vượt qua, biến khó khăn thành động lực để dự án phát triển bền vững.

Không bắt đầu từ mục đích thương mại, dự án chỉ mong muốn gìn giữ ký ức, kết nối lịch sử với hiện tại và thổi bùng tinh thần dân tộc theo cách riêng của mỗi người. Từ những sản phẩm mang thông điệp và tinh thần yêu nước, được kết nối với bạn bè ở khắp mọi miền tổ quốc, không phân biệt giới tính hay tuổi tác, cũng chẳng băn khoăn nhiều về nghề nghiệp hay gia cảnh. Có lẽ đây là một câu trả lời mà khó có câu trả lời chính xác nhất, vì những cảm xúc đẹp đẽ thường khó có thể định nghĩa hay gọi tên, nhưng nó vẫn luôn được lưu giữ trong tim.

Ảnh: NVCC