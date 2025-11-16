Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gã khổng lồ Alibaba lên tiếng về cáo buộc giúp quân đội Trung Quốc chống lại Mỹ

Bình Giang

TPO - Ngày 15/11, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Alibaba lên tiếng khẳng định thông tin trên báo chí cho rằng tập đoàn này hỗ trợ Bắc Kinh nhắm vào Mỹ là "hoàn toàn sai sự thật".

screen-shot-2025-11-15-at-73119-pm.png
Logo của tập đoàn Alibaba.

Trước đó, Financial Times dẫn tài liệu từ Nhà Trắng nói rằng Alibaba "hỗ trợ công nghệ cho hoạt động quân sự của Trung Quốc nhằm vào các mục tiêu của Mỹ”.

Tài liệu này cáo buộc Alibaba cung cấp thông tin của khách hàng, bao gồm "địa chỉ IP, thông tin wifi và hồ sơ thanh toán" cho chính quyền và quân đội Trung Quốc.

FT cho biết họ không thể xác minh độc lập cáo buộc, lưu ý Nhà Trắng tin rằng những hành động này đe dọa an ninh Mỹ.

Một phát ngôn viên của tập đoàn Alibaba khẳng định "những lời khẳng định và ám chỉ trong bài viết là hoàn toàn sai sự thật".

Tập đoàn có trụ sở tại Hàng Châu cho rằng tài liệu của Nhà Trắng là một "chiến dịch PR độc hại (rõ ràng) mang giọng điệu xấu nhằm phá hoại thỏa thuận thương mại gần đây của Tổng thống Trump với Trung Quốc".

Mâu thuẫn này làm nổi bật những nghi ngờ dai dẳng giữa Bắc Kinh và Washington, trong bối cảnh hai siêu cường đang cạnh tranh quyết liệt để chiếm ưu thế về công nghệ.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1, Tổng thống Trump đã khởi động lại một cuộc chiến thương mại khốc liệt với Trung Quốc.

Sau nhiều tháng áp thuế trả đũa, cuối tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý với thỏa thuận đình chiến kéo dài 1 năm.

Phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cũng phủ nhận những tuyên bố trong tài liệu của Nhà Trắng.

"Chính phủ Trung Quốc ... không bao giờ yêu cầu các công ty hoặc cá nhân thu thập hoặc cung cấp dữ liệu ở nước ngoài vi phạm luật pháp sở tại", người phát ngôn Liu Pengyu viết trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X.

Thông tin trên càng làm gia tăng mối lo ngại ở Washington về khả năng Trung Quốc sử dụng công nghệ tiên tiến để do thám.

Ngày 13/11, hãng trí tuệ nhân tạo Anthropic có trụ sở tại California cho biết đã phát hiện và ngăn chặn một “chiến dịch gián điệp mạng đầu tiên” được AI thực hiện gần như tự động.

Anthropic cho biết những hoạt động này do nhóm GTG-1002 liên quan đến Trung Quốc thực hiện.

Tại cuộc họp báo ngày 14/11, trả lời câu hỏi về thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến cho biết ông "không nắm rõ chi tiết", đồng thời khẳng định Bắc Kinh đã liên tục triển khai những nỗ lực chống lại hoạt động tấn công mạng.

Bình Giang
JiJi
#Alibaba #Gián điệp #Do thám #Nhà Trắng #Dữ liệu khách hàng

