Fan USUK sắp “bội thực” vì nhạc xịn nửa cuối 2025: Sabrina Carpenter và ai nữa?

HHTO - Sabrina Carpenter tung album mới sau hit chạm nóc Billboard, Laufey trở lại với Jazz pha Pop đầy cảm xúc, Cardi B đánh “canh bạc cuối”... Nửa sau 2025 là thời điểm không thể bỏ lỡ với những ai yêu nhạc Âu Mỹ, khi dàn nghệ sĩ tên tuổi cùng lúc nhập cuộc.

Sabrina Carpenter: Lặp lại công thức cũ hay đang chờ thời bứt phá?

Không ngủ quên trên chiến thắng từ cặp hit mùa hè 2024 Espresso và Please Please Please, Sabrina Carpenter nhanh chóng tăng tốc với album phòng thu thứ 7 - Man’s Best Friend, dự kiến phát hành ngày 29/8. Ca khúc mở màn Manchild mang âm hưởng Synth Pop kết hợp với chất nhạc Country Pop bắt tai, cho thấy rõ nỗ lực của nữ ca sĩ trong việc nhập cuộc làn sóng nhạc đồng quê đang lên ngôi. Bài hát đã hạ cánh ở vị trí No.1 Billboard Hot 100 trong tuần đầu tiên ra mắt.

MV chính thức của ca khúc Manchild.

Tuy nhiên, thành tích ấn tượng ấy không giữ được lâu. Manchild dần hụt hơi, không tạo được hiệu ứng lan tỏa như các hit của cô vào năm ngoái. Sức hút ban đầu có vẻ đến từ chính cái tên Sabrina Carpenter nhiều hơn là chất lượng thực sự của bài hát. Nhiều ý kiến cho rằng Manchild chỉ là phiên bản “làm lại” thiếu mới mẻ của bản hit Please Please Please cùng công thức âm thanh na ná: pha trộn Synth Pop và Country nhẹ nhàng, nhưng thiếu điểm nhấn đột phá.

Manchild dần hụt hơi, không tạo được hiệu ứng lan tỏa như các hit trước đó.

Với Man’s Best Friend, Sabrina dường như đang bám chặt vào công thức từng làm nên thành công của Short n’ Sweet: giai điệu dễ nghiện, phong cách retro, visual trau chuốt và tiềm năng viral cao. Thế nhưng, chỉ riêng ca khúc Manchild đã cho thấy “công thức cũ” của nữ ca sĩ có dấu hiệu mất dần hiệu quả.

Man’s Best Friend dường như đang bám chặt vào công thức thành công của Short n’ Sweet.

Dù được dự đoán sẽ gặt hái thành công, Man’s Best Friend vẫn đang đối mặt với câu hỏi lớn: Sabrina sẽ tiếp tục “chơi an toàn” để giữ phong độ hay đủ liều để làm nên một cú chuyển mình thật sự? Nếu không có điều gì mới mẻ, album này rất có thể sẽ chỉ là một dấu phẩy mờ nhạt giữa sự nghiệp đang lên của nữ ca sĩ chứ không phải cú nổ tiếp theo mà khán giả mong chờ.

Man’s Best Friend có thể sẽ chỉ là một dấu phẩy mờ nhạt giữa sự nghiệp.

Laufey: Làn sóng Jazz dịu dàng liệu có đủ để chinh phục đại chúng?

Không ồn ào, không thị phi, Laufey vẫn âm thầm tạo nên cơn sốt toàn cầu với một làn gió Jazz mộng mơ giữa thời đại nhạc “mì ăn liền” phủ sóng TikTok. Năm nay, nữ ca sĩ người Iceland chính thức tái xuất với album phòng thu thứ ba mang tên A Matter Of Time, dự kiến phát hành ngày 22/8. Trước đó, cô đã phát hành ba ca khúc mở đường: Lover Girl, Tough Luck và Silver Lining.

A Matter Of Time được dự kiến phát hành ngày 22/8.

Ở lần trở lại này, Laufey vẫn giữ vững tinh thần Jazz lãng mạn đặc trưng nhưng khéo léo đan cài thêm những sắc màu Pop hiện đại, khiến nhạc cổ điển trở nên “cool ngầu” và gần gũi hơn với Gen Z. Đây cũng được xem là bước đi rõ rệt hơn của Laufey trong hành trình trở thành một nghệ sĩ mainstream theo một cách riêng và đầy tinh tế.

Laufey giữ vững tinh thần Jazz lãng mạn nhưng đan cài thêm những sắc màu Pop hiện đại.

Với lượng người nghe ngày càng ổn định trên các nền tảng trực tuyến cùng sức nóng từ tour diễn arena sắp tới, A Matter Of Time gần như chắc chắn sẽ được đón nhận nồng nhiệt trong cộng đồng người hâm mộ lâu năm. Tuy nhiên, dù ngày càng được chú ý, dòng nhạc Jazz Pop mà Laufey theo đuổi vẫn là một sân chơi kén người nghe. Để có thể bứt ra khỏi biên giới của thị trường ngách và “vượt bão” đến với lớp khán giả đại chúng, nữ ca sĩ cần một hoặc hai bản hit để tạo đột phá.

Laufey cần một hoặc hai bản hit để tạo đột phá.

Doja Cat: Trở lại với nhạc Pop sau tuyên bố “nghỉ chơi”

Sau thành công của album nhạc rap Scarlet, Doja Cat đang chuẩn bị phát hành album phòng thu thứ 6 mang tên Vie vào cuối năm nay. Nữ ca sĩ tiết lộ đây sẽ là một sản phẩm thuần pop, thể loại từng làm nên tên tuổi cô, dù trước đó, năm 2023, cô từng tuyên bố sẽ không làm nhạc pop nữa.

Doja Cat đang chuẩn bị phát hành album phòng thu thứ 6 mang tên Vie vào cuối năm nay.

Chia sẻ về quyết định này, Doja Cat cho biết: “Tôi muốn đủ tỉnh táo để thừa nhận rằng đây là một dự án lấy pop làm trung tâm. Tôi biết mình có thể làm pop, và pop đơn giản chỉ là… phổ biến. Nhưng dần dần, nó lại bị nhìn nhận như một môn thể thao của những người ngoài cuộc, những người thích nó nhưng có thể không thực sự tôn trọng nó như một hình thức âm nhạc. Một số người thậm chí còn không coi nó là âm nhạc, mà như một loại bóng đá dành cho con gái và cộng đồng LGBTQ+.”

Doja Cat chia sẻ quan điểm về nhạc Pop.

Đối với Vie, Doja Cat tiếp tục hợp tác cùng các producer từng tạo nên những bản hit đình đám như Say So hay Paint The Town Red, đồng thời lần đầu bắt tay với Jack Antonoff - “phù thủy” âm nhạc đứng sau thành công của Taylor Swift và Lana Del Rey.

Doja Cat lần đầu bắt tay với Jack Antonoff.

Chỉ với 30 giây teaser, single Jealous Type (dự kiến ra mắt 21/8) đã gây “bão” mạng xã hội. Ca khúc mang âm hưởng Synth Pop thập niên 80, giai điệu bắt tai và được dự đoán sẽ đánh dấu một bước tiến mạnh mẽ của Doja Cat khi trở lại với sở trường. Ngay từ những giây đầu tiên, nữ ca sĩ đã khiến công chúng tin rằng đây sẽ là một trong những màn comeback đáng mong đợi nhất năm.

Teaser chính thức của ca khúc Jealous Type.

Cardi B và cú cược mang tên Am I The Drama?

Sau 7 năm im ắng kể từ Invasion of Privacy (2018), Cardi B cuối cùng cũng chính thức trở lại với album phòng thu thứ hai mang tên Am I The Drama?, phát hành vào ngày 19/9 sắp tới. Trong một tuyên bố không thể "Cardi" hơn, nữ rapper khẳng định: “Bảy năm với yêu thương, cuộc sống và mất mát… Tôi không chỉ trở lại, tôi vượt lên trên tất cả.”

Am I The Drama? sẽ được phát hành vào ngày 19/9 sắp tới.

Tuy nhiên, không ít người đặt dấu hỏi lớn: “Liệu đã quá muộn để bùng nổ?”. Thời điểm năm 2020, khi WAP khuấy đảo cả thế giới và đưa tên tuổi Cardi B lên đỉnh cao, ai cũng nghĩ cô sẽ tiếp tục "thừa thắng xông lên". Nhưng trái lại, nữ rapper gần như mất hút khỏi thị trường âm nhạc, chỉ xuất hiện với vài màn kết hợp rải rác. Sự im lặng kéo dài khiến sức nóng của Cardi B nguội dần và thậm chí có phần... trôi vào dĩ vãng.

Nhiều người đặt dấu hỏi lớn: “Liệu đã quá muộn để Cardi B bùng nổ?”

Mãi đến năm 2024, nữ rapper mới thực sự trở lại guồng sáng tạo. Các ca khúc như Enough (Miami) hay Like What (Freestyle) không chỉ đạt chất lượng ổn định mà còn mang về cho cô đề cử tại Grammy 2024. Những thành công này cho thấy tài năng của Cardi B vẫn vẹn nguyên và Am I The Drama? đang được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích đưa tên tuổi cô trở lại đường đua đỉnh cao. Với hơn 29 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify, nữ rapper cũng đã có sẵn một lực lượng người hâm mộ trung thành sẵn sàng ủng hộ màn tái xuất của cô.

Am I The Drama? được dự đoán sẽ đạt được chất lượng ổn định.

Dù vậy, trước làn sóng các tài năng mới như Doechii đang nổi lên mạnh mẽ, Am I The Drama? là “canh bạc cuối” để chứng minh Cardi B vẫn là một thế lực đáng gờm trong làng nhạc rap. Nhưng nếu lần trở lại này không gây tiếng vang như kỳ vọng, cái tên từng thống trị Billboard có thể sẽ dần biến mất trong tiếng thở dài tiếc nuối.