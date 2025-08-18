Em Xinh Say Hi Chung kết 1: Bích Phương tái sinh ấn tượng, Miu Lê bùng nổ "visual"

HHTO - Chung kết 1 của Em Xinh Say Hi khép lại với 8 sân khấu âm nhạc đa thể loại và thông điệp, đánh dấu bước trở lại - "lột xác" của các nữ nghệ sĩ sau một hành trình dài.

Sân khấu Chung kết 1 của Em Xinh Say Hi chính thức khép lại với 8 sân khấu trình diễn solo cuối cùng, bao gồm: Đan Bàn Tay (Châu Bùi), Lội Ngược Dòng (Orange), Live My Way (Tiên Tiên), Rơi Tự Do (LyHan), Đi Về (Pháo), Em Thích Là Được (Miu Lê) và Vỗ Tay (Phương Ly).

Châu Bùi là Em Xinh mở màn cho chặng cuối của Chung kết. Trong suốt chặng đường vừa qua, nữ fashionista đã nhận về không ít hoài nghi và ý kiến trái chiều về giọng hát lẫn thần thái khi trình diễn. Tuy nhiên, đến với sân khấu solo, Châu Bùi đã mang đến một tiết mục tương đối vừa vặn, hoàn thành tốt "nhiệm vụ" mở đầu. Cô lựa chọn một ca khúc ballad an toàn, phù hợp với giọng hát và thể hiện được khả năng vũ đạo. Đối với một "tay ngang" như Châu Bùi, sân khấu solo lần này chính là happy ending cho hành trình nỗ lực khi quyết định "đá chéo sân".

Nối tiếp cảm xúc sâu lắng trong tiết mục của Châu Bùi là Orange với ca khúc Lội Ngược Dòng. Xuyên suốt chương trình, dù đã thử qua nhiều màu sắc và thể loại, Em Xinh này vẫn giữ được thế mạnh - đồng thời cũng là dấu ấn riêng trong âm nhạc: Những sáng tác đậm tính chữa lành. Trở về với phiên bản "là mình" nhất trong một sân khấu không vũ công và dàn dựng công phu, Orange có "đủ đất" để phô diễn giọng hát nội lực. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cho thấy khả năng trình diễn và làm chủ sân khấu ngày càng "chín muồi" khi một mình thể hiện những vũ đạo khó xuyên suốt bài hát hay chơi guitar điện ở trên không.

Sân khấu của Em Xinh Tiên Tiên - ca khúc Live My Way đã đưa khán giả trở về thời kỳ "làm mưa làm gió" của Tiên Tiên với My Everything hay Vì Tôi Còn Sống. Giai điệu Rock/EDM sôi động kết hợp lyric đơn giản nhưng truyền cảm hứng, Tiên Tiên mang đến một phiên bản đầy tự do và tận hưởng - hoàn toàn khác biệt với hình tượng "gia trưởng" hay "tổng tài" ở những live stage trước đây. Sự góp mặt của Em Xinh Ánh Sáng AZA cũng là điểm nhấn thú vị của tiết mục.

Tiết mục solo của LyHan thể hiện rõ lựa chọn tiếp tục tô đậm màu sắc cá nhân. Rơi Tự Do được xem như "tuyên ngôn" nghệ thuật của LyHan trong Em Xinh Say Hi với chất giọng lạ và âm nhạc nhiều "mảng tối". Sân khấu tối giản, không dàn dựng hoành tráng hay dancer hùng hậu, điểm nhấn là hình ảnh nữ ca sĩ mang đôi cánh đen treo lơ lửng cùng dàn nhạc violin, góp phần khắc hoạ câu chuyện âm nhạc nhiều tầng nghĩa. Dù chưa thực sự là một tiết mục bùng nổ, tuy nhiên, ca khúc này là một "chương" vừa vặn trong hành trình định danh của LyHan.

Bích Phương chính thức mở ra Chu Kỳ Mới với màn trình diễn trọn vẹn từ phần nghe lẫn phần nhìn. Tiết mục được dàn dựng công phu, có nhiều trick được cài cắm: Dàn vũ công hùng hậu trong trang phục hành hương, quả trứng khổng lồ ở giữa sa mạc - tượng trưng cho thử thách khắc nghiệt, tất cả đã tạo nên một sân khấu mang tính biểu tượng mạnh mẽ về sự tái sinh. Về âm nhạc, Chu Kỳ Mới là sự kết hợp giữa giai điệu bắt tai, cấu trúc chặt chẽ và ca từ vừa tự sự, vừa giàu tính hình tượng - một lần nữa khẳng định dấu ấn nghệ thuật đậm nét và nhất quán dù từng trải qua giai đoạn "đóng băng" của Bích Phương.

Em Xinh Pháo như "cá gặp nước" với "nhân cách cơ trưởng" trong phần trình diễn solo Đi Về. Sân khấu được mô phỏng bên trong một máy bay, nơi Pháo là người duy nhất "lèo lái" trên beat nhạc sôi động, kết hợp giữa HipHop, House,... Nữ rapper cũng được dịp thể hiện thế mạnh chơi chữ và khả năng chơi fast flow đặc trưng. Điểm nhấn của tiết mục là khoảnh khắc nữ rapper "lột xác" khỏi trang phục cơ trưởng, xuất hiện với "giao diện" lấp lánh và quyến rũ.

Là tiết mục cận cuối chương trình, Miu Lê "bùng nổ visual" với hình ảnh ma mị và quyến rũ - một "nhân cách" chưa từng được lộ diện qua các live stage. Phần trình diễn được nữ nghệ sĩ đầu tư công phu, với cốt truyện cuốn hút: Khi con người yêu nhầm miêu nữ. Cộng hưởng với ý tưởng, ca khúc Em Thích Là Được được "nhào nặn" bởi nhiều chất liệu, mang đến cung bậc cảm xúc đa dạng từ huyền bí, mãnh liệt đến sôi nổi, cao trào. Song, điểm khá đáng tiếc chính là phần beat được "đắp" quá dày đã lấn át ít nhiều chất giọng đặc trưng và những biến đổi có tính toán trong cách xử lý bài hát của Miu Lê.

Phương Ly và ca khúc Vỗ Tay được xem như một "dấu chấm" hoàn hảo cho đêm Chung kết 1 của Em Xinh Say Hi. Nữ ca sĩ mang đến một sân khấu "đậm đặc" màu sắc riêng - mộng mơ, dễ "ngấm" và giàu năng lượng tích cực, yêu đời. Bên cạnh đó, Phương Ly cũng cho thấy sự "mạnh tay" trong việc đầu tư dàn dựng khi sử dụng nhiều "mánh khoé", được đặt để theo đường dây phát triển của bài hát: Từ hiệu ứng kim tuyến lấp lánh bao phủ xung quanh, đến sự xuất hiện của các phiên bản "Em Xinh Phương Ly", và cuối cùng là "cơn mưa" bong bóng cùng dàn kèn hùng hậu. Tất cả đã tạo nên một tiết mục kết màn ấn tượng, đồng thời đánh dấu hành trình "Say Hi" đáng nhớ của riêng Phương Ly lẫn các Em Xinh trong những đường đua cuối cùng.

Với 8 tiết mục solo cuối, Chung kết 1 Em Xinh Say Hi đã khép lại với 16 câu chuyện âm nhạc đa sắc thái và cảm xúc. Vòng thi solo này cũng để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả, khi những sân khấu độc lập đã cho các Em Xinh có đủ không gian để mang đến tuyên ngôn nghệ thuật riêng nhất, từ đó không ngại "bung skill", phô diễn thế mạnh và cá tính âm nhạc mà ở các sân khấu nhóm vẫn chưa được thể hiện trọn vẹn.